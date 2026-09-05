Η Realnews αυτής της Κυριακής (6/9/2026)

Με τίτλο: «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί… φοβάται!» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» πάνω από το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Αγκυρα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας Ελλάδας – Ισραήλ για τον θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως, αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, «η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί».

– Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα.

– Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για «περικύκλωση» της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα.

– Τα 3+1 επίπεδα λειτουργίας του συστήματος αεράμυνας των 3,2 δισ. ευρώ. Την απομάκρυνση όλων των ρωσικών συστημάτων δρομολογούν οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Μετά τη Θεσσαλονίκη: O οδικός χάρτης Μητσοτάκη έως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων.

– Ερχονται νέες παρεμβάσεις για τα «κόκκινα» δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις Eταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων θα βρεθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο όσον αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών για το fund στο οποίο βρίσκεται το δάνειό τους, για το συνολικό ύψος του χρέους τους, για το επιτόκιο και για τις πρόσθετες χρεώσεις.

– Σύνταξη έως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 έως και τα 60 έτη. Οι ειδικές διατάξεις για Δημόσιο, ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Αδωνις Γεωργιάδης, Παύλος Γερουλάνος.

– Φρίκη στην Κυψέλη: Ερευνα για εμπόριο βρεφών! Σε διάφορα μαιευτήρια της χώρας αναζητούν οι Αρχές τα ίχνη του 43χρονου και της συντρόφου του, στην προσπάθειά τους να διαπιστώσουν αν έχουν γεννηθεί και άλλα παιδιά από το ζευγάρι και ποια είναι η τύχη τους. Τα σημάδια της χρόνιας κακοποίησης των τριών ανηλίκων που γνώριζαν για την ύπαρξη του εννέα μηνών βρέφους το οποίο βρέθηκε νεκρό σε ψυγείο! Το ποινικό παρελθόν του βασικού κατηγορουμένου και ο ρόλος της 38χρονης Γερμανίδας.

– «Ζητάμε δικαιοσύνη, όχι εκδίκηση». Τι δηλώνουν στην «R» οι συγγενείς των θυμάτων της φονικής έκρηξης στη «Βιολάντα» μετά την έφεση που άσκησαν κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου.