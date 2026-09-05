Νεπάλ: Συγκλονιστικές διασώσεις 10 ημέρες μετά τις πλημμύρες – Εργάτης ανασύρθηκε ζωντανός από σήραγγα και γυναίκα εντοπίστηκε σώα στο σπίτι της

Ελπίδες μέσα στα συντρίμμια γεννά ο εντοπισμός δύο ακόμη επιζώντων σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, δέκα ολόκληρες ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το Νεπάλ στις 26 Αυγούστου. Οι διασώστες κατάφεραν να τους ανασύρουν ζωντανούς, ενάντια σε κάθε πρόβλεψη.

Οι διασώστες στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανό έναν τρίτο άνθρωπο, κινεζικής υπηκοότητας, από σήραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου είχε εγκλωβιστεί μετά τη φονική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός.

«Μικτή ομάδα διάσωσης, αποτελούμενη από τον στρατό του Νεπάλ και ξένους διασώστες, ανέσυρε ζωντανό έναν Κινέζο υπήκοο, τον Λου Χαϊτάο, μέσα από μια σήραγγα στο υδροηλεκτρικό έργο Upper Trishuli-1», ανακοίνωσε ο στρατός μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης το μεσημέρι του Σαββάτου (τοπική ώρα). «Ο Λου Χαϊτάο απεγκλωβίστηκε από σημείο που βρισκόταν περίπου 225 μέτρα εντός της σήραγγας. Η κατάσταση της υγείας του αξιολογείται, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται».

Γυναίκα διασώθηκε από κτίριο δέκα ημέρες μετά τις πλημμύρες

Την ίδια ώρα, μία 60χρονη γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από κτίριο στην περιοχή Νουβακότ του Νεπάλ, δέκα ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της αστυνομίας της χώρας. Η ηλικιωμένη παρέμενε εγκλωβισμένη στον πάνω όροφο ενός τετραώροφου κτιρίου.

Συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης

Οι προσπάθειες διάσωσης στις σήραγγες των υδροηλεκτρικών έργων, όπου εκφράζονται φόβοι ότι αγνοούνται εκατοντάδες εργαζόμενοι, βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συνεχιστούν για “μερικές ημέρες”, σύμφωνα με τον Σουρές Ράουτ, αναπληρωτή διευθυντή της Αρχής Ηλεκτρισμού του Νεπάλ.

Μικτές ομάδες από την αστυνομία, τον στρατό και άλλους αξιωματούχους του Νεπάλ χτενίζουν τις σήραγγες σε διαφορετικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι για επιζώντες με τη βοήθεια φωτιστικών εκτάκτου ανάγκης, δήλωσε ο Ράουτ.

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