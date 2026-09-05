Ο Τραμπ στέλνει Κούσνερ και Γουίτκοφ σε Μόσχα και Κίεβο – Η ειρηνευτική πρόταση και η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

Στη Μόσχα και το Κίεβο μεταβαίνουν οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, κομίζοντας την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Τους στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προχωρήσουν τα πράγματα, και μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.

Όπως αποκαλύπτει το Axios, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντηθούν σήμερα στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ την Κυριακή θα μεταβούν στο Κίεβο για συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να διευκρινίσει αν η πρόταση περιλαμβάνει εδαφικές υποχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας -κάτι που είχε αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν- αρκέστηκε να δηλώσει πως «έχουμε μια ιδέα για ειρήνη».

Πρώτη επίσκεψη στο Κίεβο και «κόντρα» ηγετών

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη των Κούσνερ και Γουίτκοφ στο πληγωμένο από τον πόλεμο Κίεβο, σε αντίθεση με τη Μόσχα, την οποία είχαν επισκεφθεί ξανά τον περασμένο Ιανουάριο. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε την έναρξη της ρωσικής εισβολής του Φεβρουαρίου του 2022 σε μια «σύγκρουση προσωπικοτήτων» μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν.

Ο Ζελένσκι πρότεινε να τηρηθεί κατάπαυση πυρός με τη Ρωσία στη διάρκεια της περιοδείας των Αμερικανών απεσταλμένων.

«Δεν θα υπάρξουν αεροπορικά πλήγματα από την πλευρά μας, και η Ρωσία πρέπει, σε αντάλλαγμα, να διασφαλίσει κατάπαυση πυρός –χωρίς να εξαπολύσει αεροπορικά πλήγματα– καθ΄ όλη την απαραίτητη διάρκεια διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών», ανέφερε ο Ζελένσκι στο διάγγελμά του το βράδυ της Παρασκευής.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριάμπκοφ, μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, σημείωσε ότι για να υπάρξει τερματισμός του πολέμου οι ΗΠΑ «θα πρέπει να κατανοήσουν την πραγματικότητα στο πεδίο των μαχών».

Η επιφυλακτική στάση της Μόσχας

«Το βασικό ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό η αμερικανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να επενδύσει στην αναζήτηση μιας πραγματικής λύσης για την τρέχουσα κρίση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, και τις πραγματικές συνθήκες επί του πεδίου. Όχι μόνο τις βαθύτερες αιτίες, για τις οποίες μιλάμε συνεχώς, αλλά και την κατάσταση που μεταβάλλεται συνεχώς και δεν εξελίσσεται υπέρ του Κιέβου», είπε χαρακτηριστικά ο Ριάμπκοφ, ενώ άφησε αιχμές για τη στάση των ΗΠΑ μετά τη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ της Αλάσκας και τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στις 15 Αυγούστου του 2025.

«Το θέμα είναι ότι η κατάσταση, όπως εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στο Άνκορατζ και μετά από αυτήν, άφησε πολλά ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η αμερικανική πλευρά, στην προσέγγισή της προς το σύνολο των προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν, είναι έτοιμη να παραμείνει εντός λογικών πλαισίων και να μην υποκύψει στις συγκυρίες, καθώς και στην πίεση από την πλευρά των αντιπάλων της επίλυσης. Αυτά τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά μέχρι σήμερα», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι η ασυνήθιστη επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα την προηγούμενη εβδομάδα πυροδότησε διάφορα σενάρια. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός της αμερικανικής υπηρεσίας είχε επαφές με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, με τον Ντόναλντ Τραμπ πάντως να υποβαθμίζει το γεγονός, χαρακτηρίζοντάς το σχεδόν συνηθισμένη διαδικασία.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο στις αρχές του 2025, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκκινήσει διαδοχικούς γύρους διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής κάποια απτή πρόοδος.

Μπαράζ επιθέσεων

Την ίδια ώρα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πεδίο συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Τα ξημερώματα, ρωσικό πλήγμα στην πόλη Καμιανσκέ της κεντροανατολικής Ουκρανίας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη πέντε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή επίθεση με ρωσικό drone στο ιστορικό κέντρο του Κιέβου, η οποία έπληξε τα αρχηγεία της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (SBU).

«Το drone είχε απευθείας στΑόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας» Ολεξάντρ Πόκλαντ, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι συναντήθηκε μαζί του και του ανέθεσε να «προχωρήσει σε μια κατάλληλη και απτή απάντηση» στην επίθεση. Ο Πόκλαντ δεν ήταν στο γραφείο του την ώρα του πλήγματος, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε στη δημοσιότητα μέσω της εφαρμογής Telegram δύο φωτογραφίες που τον δείχνουν την ώρα που συζητά με τον επικεφαλής της SBU. «Οι ζώνες που τέθηκαν στο στόχαστρο έχουν ταυτοποιηθεί. Η στιγμή θα επιλεγεί με τρόπο που θα εγγυάται ευνοϊκή έκβαση», έγραψε.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) κατέγραψαν πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από την καρδιά της πόλης, την ώρα που αυτόπτες μάρτυρες παρακολουθούσαν τις πυρετώδεις προσπάθειες των διασωστών. Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, οι τραυματίες ανέρχονται στους δεκαπέντε, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν εντός του κτιρίου που μπήκε στο στόχαστρο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Μόσχα έχει εντείνει τους ημερήσιους και νυχτερινούς βομβαρδισμούς με πυραύλους και drones στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, κρατώντας τις σειρήνες αεροπορικού συναγερμού σε σχεδόν συνεχή λειτουργία. Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του εντός της ρωσικής επικράτειας -ακόμα και σε περιοχές πολύ μακριά από τη γραμμή του μετώπου- στοχεύοντας, όπως δηλώνει, στρατιωτικές, ενεργειακές και εφοδιαστικές υποδομές.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος είναι επικίνδυνος λόγω της παρουσίας ουκρανικών drones, προειδοποίηση την οποία ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε «τρομοκρατική».

Το Κίεβο δήλωσε την Τετάρτη ότι ενημέρωσε επίσημα για την κατάσταση αυτή τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (OACI, στα αγγλικά ICAO). Και την Παρασκευή, η Μόσχα ζήτησε από τον οργανισμό να «καταδικάσει» τις «παράνομες» δηλώσεις του Κιέβου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP