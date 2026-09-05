Διόνυσος: Ψάλτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ σε προαύλιο εκκλησίας – Έφερε τραύμα στον λαιμό

Νεκρός εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής ένας ψάλτης μέσα σε κοντέινερ που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, στον Διόνυσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιερέας έψαχνε για αρκετή ώρα τον ψάλτη και δεν κατάφερε να τον βρει. Ο ιερέας επικοινώνησε με τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο ψάλτης ενδεχομένως βρισκόταν μέσα στο συγκεκριμένο κοντέινερ.

Αστυνομικοί έφτασαν στον χώρο, διαπιστώνοντας ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη από την εσωτερική πλευρά. Για να καταστεί δυνατή η είσοδος χρειάστηκε να κληθεί η Πυροσβεστική, άνδρες της οποίας άνοιξαν το κοντέινερ. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ο άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός. Ο άνδρας έφερε τραύμα στον λαιμό και δίπλα του εντοπίστηκε ένα μαχαίρι.

Η είδηση προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ οι αστυνομικές Αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του θανάτου.