Διόνυσος: Ψάλτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ σε προαύλιο εκκλησίας – Έφερε τραύμα στον λαιμό

Ένας ψάλτης εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Παρασκευής μέσα σε κοντέινερ στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία στον Διόνυσο. Η πόρτα του κοντέινερ ήταν κλειδωμένη από μέσα, ενώ ο άνδρας έφερε τραύμα στον λαιμό και δίπλα του βρέθηκε ένα μαχαίρι. Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

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περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής ένας ψάλτης μέσα σε κοντέινερ στον προαύλιο χώρο εκκλησίας στον Διόνυσο.
  • Η πόρτα του κοντέινερ ήταν κλειδωμένη από την εσωτερική πλευρά, με την Πυροσβεστική να χρειάζεται να επέμβει για να ανοίξει το κοντέινερ.
  • Ο ψάλτης έφερε τραύμα στον λαιμό, ενώ δίπλα του βρέθηκε ένα μαχαίρι. Οι αστυνομικές Αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του θανάτου.

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Νεκρός εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής ένας ψάλτης μέσα σε κοντέινερ που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, στον Διόνυσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιερέας έψαχνε για αρκετή ώρα τον ψάλτη και δεν κατάφερε να τον βρει. Ο ιερέας επικοινώνησε με τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο ψάλτης ενδεχομένως βρισκόταν μέσα στο συγκεκριμένο κοντέινερ.

Αστυνομικοί έφτασαν στον χώρο, διαπιστώνοντας ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη από την εσωτερική πλευρά. Για να καταστεί δυνατή η είσοδος χρειάστηκε να κληθεί η Πυροσβεστική, άνδρες της οποίας άνοιξαν το κοντέινερ. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ο άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός. Ο άνδρας έφερε τραύμα στον λαιμό και δίπλα του εντοπίστηκε ένα μαχαίρι.

Η είδηση προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ οι αστυνομικές Αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του θανάτου.

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