Λίντσεϊ Κλάνσι: Πώς φτάσαμε στην «κακοδικία» στη δίκη-θρίλερ για τη δολοφονία των 3 παιδιών της – Επιστρέφει στην ψυχιατρική κλινική

Χωρίς ετυμηγορία και με την ανακήρυξη κακοδικίας έληξε η πολυσυζητημένη δίκη της 36χρονης Λίντσεϊ Κλάνσι στη Μασαχουσέτη, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, λόγω αδυναμίας των ενόρκων να φτάσουν σε ομόφωνη απόφαση. Μετά την εξέλιξη αυτή, η κατηγορούμενη επιστρέφει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Tewksbury όπου νοσηλευόταν, ενώ ο πρώην σύζυγός της χαρακτήρισε «εξαιρετικά οδυνηρό» το ενδεχόμενο επανάληψης της δικαστικής διαδικασίας.

Σε δήλωση που εξέδωσε μετά τη δικαστική απόφαση της Παρασκευής, ο δικηγόρος του Πάτρικ Κλάνσι, Ντέιβιντ Μάιερ, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του εντολέα του προς το δικαστήριο και τους ενόρκους για την αφοσίωση, την προσπάθεια και την υπομονή που επέδειξαν.

«Η απώλεια των παιδιών του Πάτρικ είναι κάτι από το οποίο δεν θα ανακάμψει ποτέ και για το οποίο δεν θα υπάρξει ποτέ πραγματική λύτρωση», ανέφερε η ανακοίνωση. «Η προοπτική να ξαναζήσει αυτή την τραγωδία μέσα από μια νέα δίκη είναι εξαιρετικά οδυνηρή – για τον Πάτρικ, την οικογένειά του και όλους εμάς», πρόσθεσε.

Η παρέμβαση Τραμπ

Στην υπόθεση παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο μετά μετά την ανακοίνωση της κακοδικίας από το δικαστήριο.

«Υποθέτω ότι θα υπάρξει άλλη δίκη. Είναι μια τρομερή κατάσταση», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Έκανε κάτι φρικτό, φρικτό. Δεν μπορεί να γίνει χειρότερο», δήλωσε, συμπληρώνοντας: «Αλλά θα μάθετε ποιο θα είναι το τίμημα. Θα υπάρξει τίμημα. Θα είναι ψυχιατρικό ίδρυμα ή φυλακή ή κάτι άλλο. Αλλά υποθέτω ότι θα προχωρήσουν σε νέα δίκη».

Οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη γνωστοποιήσει αν θα επιδιώξουν δεύτερη δίκη, αν θα εξετάσουν πιθανή συμφωνία με την Λίντσεϊ Κλάνσι, αν θα μειώσουν τις κατηγορίες ή αν θα αποσύρουν την υπόθεση.

Παράλληλα, ο δικαστής σημείωσε πως μια ενδεχόμενη επαναληπτική δίκη είναι πιθανό να οριστεί ακόμα και εντός του φθινοπώρου.

Πώς φτάσαμε στην κακοδικία – Ο ένορκος που διαφώνησε

Η δικαστική διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς ετυμηγορία, αφού οι ένορκοι γνωστοποίησαν στον δικαστή Γουίλιαμ Φ. Σάλιβαν πως, παρά τις προσπάθειές τους, οδηγήθηκαν για τρίτη φορά σε πλήρες αδιέξοδο. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από επτά ημέρες διασκέψεων και πέντε εβδομάδες ακροαματικής διαδικασίας και καταθέσεων, χωρίς να καταστεί εφικτή η επίτευξη ομοφωνίας.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, ισχυρίστηκε ότι ένας και μόνο άνδρας ένορκος ήταν αυτός που μπλόκαρε την ομοφωνία. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η NYPOST, οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία -εξαιτίας ενός και μόνο άνδρα ενόρκου που διαφωνούσε- σχετικά με το αν η Κλάνσι φέρει ποινική ευθύνη για τον στραγγαλισμό των παιδιών της, της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόσον και του μόλις 8 μηνών Κάλαν, στο υπόγειο του σπιτιού τους στο Ντάξμπερι στις 24 Ιανουαρίου 2023.

Η Κλάνσι, η οποία ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης και υπό την επήρεια υπερβολικής ποσότητας ψυχοφαρμάκων, έκοψε στη συνέχεια τις φλέβες και τον λαιμό της και πήδηξε από το παράθυρο του δευτέρου ορόφου, με αποτέλεσμα να μείνει μερικά παράλυτη.

Ενώ ο δικαστής ετοιμαζόταν να κηρύξει τη δίκη άκυρη, ο συνήγορος της Κλάνσι ζήτησε απρόσμενα προθεσμία για να καταθέσει κατεπείγουσα προσφυγή, επιχειρώντας να αποτρέψει την απόφαση. Παρότι του παραχωρήθηκε περιθώριο μίας ώρας για να προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας, το αίτημά του απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα την επίσημη κήρυξη της κακοδικίας.

Η 36χρονη θα επιστρέψει στο κρατικό θεραπευτήριο Tewksbury Hospital, όπως επιβεβαίωσε ο συνήγορος υπεράσπισής της, Κέβιν Ρέντινγκτον, αφού η προσπάθειά του να αποτρέψει την ακύρωση της δίκης απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας.

Η μαρτυρία του ψυχιάτρου

Ο Δρ. Άβραμ Μακ, πρώην στέλεχος του Nemours Children’s Health στο Ντελαγουέρ, περιέγραψε τη θλιβερή καθημερινότητα της Κλάνσι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο του Tewksbury κατά την κατάθεσή του στις 21 Αυγούστου. «Ως επί το πλείστον, όπως περιέγραψε η ίδια, παραμένει στο κρεβάτι ή απομονωμένη στον χώρο της», ανέφερε ο ψυχίατρος στο δικαστήριο, επικαλούμενος τις συζητήσεις που είχε μαζί της.

«Δεν νομίζω ότι περιέγραψε ιδιαίτερη αλληλεπίδραση με άλλους ασθενείς. Υπήρχαν πάντως κάποιοι τρόποι με τους οποίους επικοινωνούσε με το προσωπικό, ενώ ανέφερε ότι συνεργαζόταν με έναν θεραπευτή», πρόσθεσε.

Η Κλάνσι, η οποία μετακινείται πλέον με αναπηρικό αμαξίδιο μετά την απόπειρα αυτοκτονίας, συνεργαζόταν επίσης με έναν φυσικοθεραπευτή στο νοσοκομείο, αν και «δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον» για τη φυσικοθεραπεία.

«Δεν την ενδιέφερε ούτε το φαγητό εκεί», συνέχισε ο Μακ. Η ίδια περιέγραψε ότι δεχόταν επισκέψεις «συχνά, και ότι ορισμένες φορές μπορούσε να φάει τρόφιμα ή να πιει ροφήματα που της έφερναν οι δικοί της άνθρωποι». Η Κλάνσι ανέφερε επίσης «πως δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την προσωπική της υγιεινή ή την περιποίησή της», πρόσθεσε ο ψυχίατρος.

«Το ντους είναι μια διαδικασία που την φέρνει σε αμηχανία, καθώς απαιτεί τη βοήθεια του προσωπικού, κάτι που η ίδια προτιμούσε να αποφεύγει», δήλωσε ο Μακ. «Είναι πιθανό επίσης να περιέγραψε μια γενικότερη έλλειψη ενδιαφέροντος… οπότε συντρέχουν και οι δύο αυτοί παράγοντες».

«Περιέγραψε ότι ένιωθε κατάθλιψη, την οποία χαρακτήρισε ως περιστασιακή», ανέφερε ο ψυχίατρος. «Εξέφρασε συναισθήματα -δεν είμαι βέβαιος για τον ακριβή όρο που χρησιμοποίησε- δυστυχίας, δηλώνοντας πως δεν ήθελε να ζει».

Ο Δρ. Μακ, ο οποίος είχε μια έντονη αντιπαράθεση με τον δικηγόρο της Λίντσεϊ Κλάνσι κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, υπέβαλε την παραίτησή του από το Nemours Children’s Health την ίδια κιόλας ημέρα που κατέθεσε.

Τα επόμενα βήματα στην υπόθεση

Η Κλάνσι θα παραμείνει στο θεραπευτήριο αντιμέτωπη με τις ίδιες κατηγορίες για φόνο, ενώ οι εισαγγελείς σταθμίζουν τα επόμενα βήματά τους σχετικά με το αν θα προχωρήσουν σε νέα δίκη με νέους ενόρκους.

Οι συνήγοροί της θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση, αν και το πιθανότερο είναι να παραμείνει στο Tewksbury Hospital υπό τους ίδιους όρους όσο περιμένει τις αποφάσεις για την εξέλιξη της υπόθεσης, όπως δήλωσε στην The Post ο Μπραντ Μπέιλι, ποινικολόγο από τη Βοστόνη και πρώην εισαγγελέα.

Ο Μπέιλι, ο οποίος δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, εκτιμά ότι ο εισαγγελέας της περιφέρειας Πλίμουθ, Τίμοθι Τζ. Κρουζ, θα πιέσει για την επανάληψη της δίκης μετά την κακοδικία, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον χαμό των μικρών Κόρα, Ντόσον και Κάλαν.

«Προβλέπω ότι ο Τιμ Κρουζ θα επιλέξει να οδηγήσει την υπόθεση εκ νέου στο ακροατήριο, όχι μόνο επειδή θεωρεί καθήκον του να υπερασπιστεί τα τρία νεκρά παιδιά, αλλά και επειδή η υπόθεση παραμένει ανοιχτή», δήλωσε ο Μπέιλι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εισαγγελείς ενδέχεται να προσφέρουν στην Κλάνσι μια συμφωνία ομολογίας για μειωμένη κατηγορία, όπως φόνο δεύτερου βαθμού ή ανθρωποκτονία εξ αμελείας/από πρόθεση χωρίς προμελέτη, αντί για φόνο πρώτου βαθμού.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Κέβιν Ρέντινγκτον θα αποδεχόταν κάτι τέτοιο», πρόσθεσε ο Μπέιλι σχολιάζοντας το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συμφωνίας.

Ο Μπέιλι σημείωσε επίσης ότι σε μια νέα δίκη, η κατηγορούσα αρχή θα εστιάσει στην ανεύρεση πιο ισχυρών πραγματογνωμόνων, ειδικά επιστημόνων με εμπειρία στην αντιμετώπιση της επιλόχειας ψύχωσης.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση πιθανότατα θα προσπαθήσει να βοηθήσει τους ενόρκους να κατανοήσουν καλύτερα ότι οι ασθενείς μπορούν να μπαινοβγαίνουν σε κατάσταση ψύχωσης και να παρουσιάζουν περιόδους διαύγειας.

Εκτός αν ο Κρουζ καταλήξει με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι δεν αξίζει να δικάσει ξανά την Κλάνσι -δεδομένου ότι 11 από τους 12 ενόρκους τάχθηκαν υπέρ της αθώωσής της— θεωρείται απίθανο να ζητήσει την απόσυρση των κατηγοριών.

«Αν η πολιτεία αποφασίσει ότι δεν επιθυμεί επαναληπτική δίκη, θα προχωρήσει σε αυτό που ονομάζουμε nolle prosequi, δηλαδή σε μια κίνηση αυτοβούλου απόσυρσης του κατηγορητηρίου», εξήγησε ο Μπέιλι. «Θεωρώ ότι οδεύουμε προς μια νέα δίκη για φόνο πρώτου βαθμού, όπου το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας θα είναι παρόμοιο», συνέχισε.

«Και θα μου έκανε εντύπωση αν ο εισαγγελέας πετύχαινε διαφορετικό αποτέλεσμα, ενώ είναι απόλυτα πιθανό η υπεράσπιση να καταφέρει αυτή τη φορά να αποσπάσει την ετυμηγορία που επιδιώκει».