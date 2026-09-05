Xάος σε πτήση μετά το ρατσιστικό παραλήρημα επιβάτη – Τον έδεσαν στο κάθισμα με μονωτική ταινία

Χάος επικράτησε σε πτήση από το Ντάλας προς το Νιούαρκ το βράδυ της Πέμπτης, με επιβάτη που φέρεται να εξαπέλυσε ρατσιστικούς και ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς. Συνεπιβάτες και πλήρωμα τον έδεσαν με κολλητική ταινία και δεματικά, ενώ το αεροσκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ.

Ο επιβάτης ταξίδευε με την πτήση 618 της American Airlines από το Ντάλας για το Νιούαρκ, όταν γύρω στις 10:15 το βράδυ ξεπέρασε κάθε όριο, εξαπολύοντας επίθεση στον διπλανό του. Η κατάσταση ξέφυγε τόσο, που ένας μαύρος αεροσυνοδός μαζί με συνεπιβάτες αναγκάστηκαν να παρέμβουν για να τον συγκρατήσουν.

Όταν ο αεροσυνοδός παρενέβη, ο προκλητικός άνδρας εκτόξευσε ρατσιστικές ύβρεις και άρχισε να εκστομίζει ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς, σύμφωνα με το TMZ. Βιντεοσκοπημένο υλικό δείχνει τον άνδρα δεμένο και καθηλωμένο στο κάθισμά του – με τα χέρια, το κεφάλι και τον κορμό του ακινητοποιημένα.

Όταν η κατάσταση ξέφυγε εντελώς, ο επιβάτης άρχισε να χειροδικεί, χτυπώντας τον συνεπιβάτη του και διαλύοντας τον υπολογιστή του. Μια γυναίκα έσπευσε να βοηθήσει το θύμα, όμως ο επιτιθέμενος την απώθησε απότομα. Τρεις άλλοι άνδρες επιβάτες επενέβησαν τότε και ακινητοποίησαν τον άνδρα με κολλητική ταινία και δεματικά.

Βίντεο με τον επιβάτη που ακινητοποιήθηκε

Η American Airlines ανέφερε σε δήλωσή της στο The Post ότι η πτήση εκτράπηκε στη Βαλτιμόρη «λόγω ενός πελάτη που προκάλεσε αναστάτωση» και ότι όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε «οι αρχές επιβολής του νόμου υποδέχτηκαν το αεροσκάφος και βοήθησαν στην αποβίβαση του επιβάτη πριν η πτήση συνεχίσει για τον προορισμό της».

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, και ότι έχουν σημειωθεί περισσότερα από «1.160 περιστατικά απειλητικών επιβατών μέχρι στιγμής το 2026». Εκπρόσωπος του FBI δήλωσε στο The Post ότι ο άνδρας συνελήφθη από την Αστυνομία Μεταφορών του Μέριλαντ και κατηγορήθηκε βάσει της κρατικής νομοθεσίας.

Οι ομοσπονδιακές αρχές συνεργάζονται με το Γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα για την Περιφέρεια του Μέριλαντ για να αποφασίσουν αν θα ασκηθούν ομοσπονδιακές κατηγορίες. «Το FBI διεξάγει αυτή τη στιγμή συνεντεύξεις για τη συλλογή των γεγονότων και θα συμβουλευτεί το Γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα για την Περιφέρεια του Μέριλαντ για να προσδιορίσει εάν θα απαγγελθούν ομοσπονδιακές κατηγορίες», ανέφερε το γραφείο. Το USAMD αρνήθηκε το αίτημα του The Post για σχολιασμό.

Η Αστυνομία Μεταφορών του Μέριλαντ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα του The Post για σχολιασμό.