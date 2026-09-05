Πάτρα: Κάηκε ολοσχερώς η κάβα της ιστορικής οινοποιΐας «Αχαΐα Κλάους» – Θλίψη προκαλούν οι εικόνες καταστροφής

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Εικόνα καταστροφής και ένα άδειο κουφάρι είναι ό, τι απέμεινε από τον χώρο της κάβας στην ιστορική οινοποιΐα, «Αχαΐα Κλάους» στην Πάτρα, όπου ξέσπασε μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα του Σαββάτου (5/9).

«Δυστυχώς η κάβα του ιστορικού οινοποιού της «Αχαΐα Κλάους» κάηκε ολοσχερώς. Ευχαριστούμε την πυροσβεστική υπηρεσία που κατέφθασε στο σημείο εγκαίρως και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Κοινότητας Πετρωτού Ανδρέας Δούβρης.

Οι φωτογραφίες που ανέβασε στα social media καταδεικνύουν το μέγεθος της καταστροφής και προκαλούν θλίψη καθώς οι φλόγες έζωσαν – κάτω από συνθήκες που διερευνά η Πυροσβεστική – έναν χώρο – σημείο αναφοράς για την Πάτρα και την ιστορία της.

Το χρονικό

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου στον χώρο του εργοστασίου οινοποιίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, gnomip.gr, άκουγαν εκρήξεις και πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, ενώ η Πυροσβεστική έδωσε μάχη για να μην επεκταθούν οι φλόγες στο δάσος.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 05:00 και αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχείρησαν συνολικά 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ. Στο σημείο επιχειρούν επίσης έφτασαν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.