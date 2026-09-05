Ένα χειρόγραφο του 1666 ίσως ξαναγράψει την ιστορία για το τηλεσκόπιο του Γαλιλαίου

Ο Γαλιλαίος Γαλιλέι έχει μείνει στην ιστορία επειδή έστρεψε έναν απλό σωλήνα δύο φακών προς τον ουρανό, αλλάζοντας την αστρονομία για πάντα.

Αυτό για το οποίο δεν είναι γνωστός είναι ένα τηλεσκόπιο τεσσάρων φακών, το οποίο κατασκευάστηκε περισσότερο από μια δεκαετία πριν από την εποχή που οι ιστορικοί πίστευαν ότι υπήρχαν τέτοια όργανα — κι όμως, αυτό ακριβώς υποδηλώνει τώρα ότι δημιούργησε ένα χειρόγραφο που ήρθε στο φως στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας.

Η ανακάλυψη ανήκει στον Δρ. Χοσέ Μαρία Μορένο Μαδρίδ, ερευνητή στη Σχολή Ιστορίας και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Λίμερικ στην Ιρλανδία.

Κατά τη μελέτη μιας πραγματείας του 1666 με τίτλο *Observationes diversarum artium*, ο ερευνητής συνάντησε μια σελίδα και ένα τέταρτο με τον τίτλο *De Tellescopiis Stellarum* — «Περί των Τηλεσκοπίων των Αστέρων».

Ο συγγραφέας του, ένας Ισπανός Δομινικανός μοναχός ονόματι Ιγνάσιο Μουνιός, περιέγραφε ένα επίγειο τηλεσκόπιο τεσσάρων φακών εξάρτημα προς εξάρτημα και δήλωνε ξεκάθαρα ότι ήταν *fabricatum a Galilaeo*: κατασκευασμένο από τον Γαλιλαίο.

Η ανάλυση του Μορένο Μαδρίδ για το χειρόγραφο μόλις δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό *Annals of Science*.

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Αυτή η μοναδική λατινική φράση συμπυκνώνει ολόκληρη την αντιπαράθεση. Οι περισσότεροι άνθρωποι φαντάζονται το τηλεσκόπιο του Γαλιλαίου με το απλό σχέδιο που τον έκανε διάσημο: έναν κυρτό και έναν κοίλο φακό, μια διάταξη που πωλείται ακόμη και σήμερα σε καταστήματα παιχνιδιών και πωλητήρια μουσείων.

Ένα τηλεσκόπιο τεσσάρων φακών είναι ένα διαφορετικό, πιο εξελιγμένο όργανο — με μεγαλύτερη ευκρίνεια, ευρύτερο οπτικό πεδίο και, το κυριότερο, παράγει μια όρθια εικόνα αντί για μια ανεστραμμένη, γεγονός που το καθιστά πολύ πιο χρήσιμο για την παρατήρηση αντικειμένων στη Γη παρά στον ουρανό.

Οι ιστορικοί γενικά χρονολογούν τα πρώτα τηλεσκόπια τεσσάρων φακών γύρω στο 1643–1645, με την παραγωγή τους να εξαπλώνεται στην Ευρώπη μόνο από τη δεκαετία του 1640 και μετά.

Εάν η αναφορά του Μουνιός ευσταθεί, ο Γαλιλαίος πειραματιζόταν ήδη με αυτή τη διάταξη από το 1630, δηλαδή περίπου δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα από ό,τι επιτρέπουν τα τρέχοντα ιστορικά δεδομένα.

Εάν, όπως υποστηρίζει το κείμενο, το τηλεσκόπιο που αναλύθηκε είχε όντως κατασκευαστεί από τον Γαλιλαίο, τότε οι παλαιότεροι πειραματισμοί με τηλεσκόπια τεσσάρων φακών θα πρέπει να χρονολογηθούν το αργότερο το 1630 και να αποδοθούν σε εκείνον, σημειώνει ο Μορένο Μαδρίδ στην μελέτη του.

Προσθέτει, επίσης, ότι η αναφορά του Μουνιός θα αποτελούσε παράλληλα την πιο λεπτομερή σωζόμενη τεχνική περιγραφή ενός οργάνου που κατασκευάστηκε πραγματικά από τον Γαλιλαίο, παρόλο που περιγράφει το μοναδικό σχέδιο που δεν έφερε ποτέ το όνομά του. Ο Μουνιός δεν έγραψε αυτή την αναφορά για τις επόμενες γενιές. Την έγραψε επειδή από αυτήν εξαρτιόταν η ελευθερία του.

Εξόριστος στην πορτογαλική Ινδία μετά από ένα αποτυχημένο σχέδιο για την παράνομη ίδρυση ενός νέου τάγματος Δομινικανών στις Φιλιππίνες, είχε υποβάλει αίτημα στον βασιλιά Φίλιππο Δ’ της Ισπανίας με μια πρόταση:

Μια επαναστατική ναυτική μέθοδο που θα βελτίωνε την απόδοση των ισπανικών στόλων στη θάλασσα.

Σε αντάλλαγμα, ο βασιλιάς θα χρηματοδοτούσε το ταξίδι της επιστροφής του μέσω του Γαλεονιού της Μανίλας —της εμπορικής οδού που συνέδεε τις Φιλιππίνες με το Ακαπούλκο— το οποίο απαιτούσε μια στάση στη Νέα Ισπανία, την αντιβασιλεία που κάλυπτε, σε γενικές γραμμές, το σημερινό Μεξικό και την Κεντρική Αμερική.

Ο αντιβασιλιάς που τον υποδέχθηκε, ο Αντόνιο Σεμπαστιάν ντε Τολέδο Μολίνα ι Σαλαζάρ, Μαρκήσιος του Μανσέρα, παρέμεινε καχύποπτος.

Υποψιαζόμενος ότι ο Μουνιός ενδέχεται να εξαπατούσε το στέμμα για να εξασφαλίσει ένα δωρεάν ταξίδι της επιστροφής, ο Μανσέρα παρέδωσε στον μοναχό ένα τηλεσκόπιο και τον διέταξε να αποδείξει τα επιστημονικά του διαπιστευτήρια, προχωρώντας σε μια πλήρη ανάλυσή του.

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Ο Μουνιός, αξιοποιώντας την πραγματική του κατάρτιση στα μαθηματικά και την αστρονομία, παρουσίασε ακριβώς αυτό: Μια περιγραφή ενός επίγειου τηλεσκοπίου αντίστροφης κωνικής σχεδίασης, με προσοφθάλμιο σύστημα ανόρθωσης ειδώλου και κυρτούς φακούς τοποθετημένους σε απόσταση διπλάσια από την εστιακή τους απόσταση.

Η περιγραφή συνοδευόταν από διαγράμματα τόσο λεπτομερή, ώστε οι σύγχρονοι ερευνητές να είναι σε θέση να ανακατασκευάσουν τις προδιαγραφές του οργάνου απευθείας από τη σελίδα. Αυτό ακριβώς το επίπεδο τεχνικής λεπτομέρειας καθιστά το χειρόγραφο ασυνήθιστο, ανεξάρτητα από το ποιος πραγματικά κατασκεύασε το τηλεσκόπιο.

Ο Γαλιλαίος επέμενε πάντα ότι δεν είχε πουλήσει —και δεν θα πουλούσε ποτέ— κανένα από τα τηλεσκόπιά του, ένας ισχυρισμός που έχει καταστήσει τη διαδικασία πατρότητας των οργάνων διαβόητα δύσκολη.

Από τα οκτώ σωζόμενα τηλεσκόπια που κατασκευάστηκαν κατά το πρώτο μισό του 17ου αιώνα, κανένα δεν μπορεί να συνδεθεί απερίφραστα με το εργαστήριό του.

Δύο τηλεσκόπια που φυλάσσονται στο Μουσείο του Γαλιλαίου (Museo Galileo) στη Φλωρεντία τού αποδίδονται παραδοσιακά, όμως ακόμη και αυτή η ταυτοποίηση δεν είναι καθολικά αποδεκτή από τους ιστορικούς.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο ίδιος ο Γαλιλαίος δεν άφησε ποτέ πίσω του μια τεχνική ανάλυση του τρόπου κατασκευής των δικών του οργάνων. Εάν το τηλεσκόπιο του Μουνιός ήταν πράγματι δικό του, αυτό το ταπεινό ισπανικό χειρόγραφο θα αποτελούσε το μοναδικό έγγραφο αυτού του είδους που υπάρχει.

Πώς θα μπορούσε όμως ένα τηλεσκόπιο κατασκευασμένο από τον Γαλιλαίο να καταλήξει στα χέρια ενός Ισπανού αντιβασιλιά στο Μεξικό;

Η υπόθεση εργασίας του Μορένο Μαδρίδ περνά μέσα από την ισπανική αυλή. Μεταξύ 1618 και 1631, ο Γαλιλαίος υπέβαλλε επανειλημμένα αιτήματα στον Φίλιππο Γ’ και στη συνέχεια στον Φίλιππο Δ’, διεκδικώντας το μεγαλύτερο επιστημονικό έπαθλο της εποχής:

Το βραβείο του ισπανικού στέμματος για την επίλυση του προβλήματος του γεωγραφικού μήκους, το οποίο είχε προκηρυχθεί για πρώτη φορά το 1598 και εξασφάλιζε ισόβια σύνταξη 6.000 δουκάτων σε όποιον μπορούσε να υπολογίσει με αξιοπιστία την ανατολική ή δυτική θέση των ναυτικών στη θάλασσα.

Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς πρόβλημα που η Αγγλία θα απαθανάτιζε αργότερα, με τον δικό της Νόμο περί Γεωγραφικού Μήκους (Longitude Act) το 1714, και το οποίο επιλύθηκε τελικά από το ναυτικό χρονόμετρο του Τζον Χάρισον — όμως η Ισπανία πρόσφερε αυτή την αμοιβή, ανεπιτυχώς, περισσότερο από έναν αιώνα νωρίτερα.

Ο Γαλιλαίος πίστευε ότι η μέθοδός του, η οποία βασιζόταν στη μέτρηση του χρόνου των εκλείψεων των φεγγαριών του Δία, ήταν η απάντηση, και στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να κερδίσει την εύνοια του ισπανικού στέμματος, έστειλε στον Φίλιππο Δ’ και τη σύζυγό του τρία τηλεσκόπια: ένα μεγάλο και δύο μικρότερα.

Σύμφωνα με τον Μορένο Μαδρίδ, το όργανο τεσσάρων φακών που περιγράφεται στο *De Tellescopiis Stellarum* —το οποίο, σύμφωνα με τις μετρήσεις του ίδιου του Μουνιός, ήταν μικρότερο από το τηλεσκόπιο που είναι γνωστό ότι είχε κρατήσει ο Φίλιππος Δ’— θα μπορούσε εύλογα να είναι ένα από αυτά τα δώρα, το οποίο μεταβιβάστηκε αργότερα στον Μανσέρα ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες του προς το στέμμα στη Μαδρίτη.

Πρόκειται για μια λογική και συγκροτημένη εξήγηση, η οποία ωστόσο παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Κανένα άλλο έγγραφο από την αλληλογραφία του Μανσέρα με την ισπανική αυλή δεν αναφέρει το παραμικρό για κάποιο τηλεσκόπιο, γεγονός που καθιστά την αναφορά του Μουνιός το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για ολόκληρη αυτή την αλυσίδα κατοχής.

Αυτό που γέρνει την πλάστιγγα υπέρ της υπόθεσής του, όπως υποστηρίζει, είναι ο συνδυασμός μιας κατηγορηματικής γραπτής πατρότητας με το ανεξάρτητα τεκμηριωμένο γεγονός ότι τρία κατασκευασμένα από τον Γαλιλαίο τηλεσκόπια (αδιευκρίνιστου σχεδιασμού) κυκλοφορούσαν στην ισπανική αυλή και θα μπορούσαν εύλογα να έχουν φτάσει στον Μανσέρα μέσω των διασυνδέσεών του εκεί — στοιχεία που, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αρκούν για να προκαλέσουν σοβαρή εξέταση του ζητήματος.

Ο ίδιος επισημαίνει επίσης ότι τίποτα που να μοιάζει με αυτή την οπτική διάταξη δεν εμφανίζεται σε κανένα άλλο έγγραφο που να συνδέεται με τον Γαλιλαίο ή τους συγχρόνους του, γεγονός που —αν η πατρότητα είναι σωστή— θα το καθιστούσε μια αυθεντικά πρωτότυπη μαρτυρία και όχι αντίγραφο κάποιου ήδη γνωστού στοιχείου.

Ακόμη και αν παραμεριστεί το ζήτημα της πατρότητας του Γαλιλαίου, ο Μορένο Μαδρίδ υποστηρίζει ότι το χειρόγραφο έχει μεγάλη αξία από μόνο του: αποτελεί μια σπάνια, χρονολογημένη και εικονογραφημένη τεχνική περιγραφή ενός τηλεσκοπίου του 17ου αιώνα, σε μια εποχή που τα πραγματικά δείγματα και τα σχετικά έγγραφα σπανίζουν.

Παράλληλα, λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι αυτά τα όργανα χρησίμευαν τόσο ως σύμβολα κοινωνικού κύρους στις ευρωπαϊκές αυλές, όσο και ως επιστημονικά εργαλεία. Προς το παρόν, η αλυσίδα των αποδεικτικών στοιχείων σταματά στην Πόλη του Μεξικού τον Αύγουστο του 1666, γραμμένη από το χέρι ενός μοναχού που προσπαθούσε να διαπραγματευτεί τον τερματισμό της εξορίας του.

Ο Μορένο Μαδρίδ εκφράζει την ελπίδα ότι θα έρθουν στο φως επιπλέον έγγραφα ή φυσικά τεκμήρια —σε ισπανικά ή μεξικανικά αρχεία, όπως προτείνει— που είτε θα επιβεβαιώσουν είτε θα περιπλέξουν αυτή την απόδοση πατρότητας. Το αν θα συμβεί αυτό παραμένει, για την ώρα, ένα ερώτημα τόσο ανοιχτό όσο ήταν και την ημέρα που γράφτηκε το χειρόγραφο.