Ανακάλυψη στο χειρόγραφο Voynich; – Το μυστικό πίσω από το πιο μυστηριώδες βιβλίο του κόσμου – Μπορεί να σχετίζεται με ένα αρχαίο σύστημα κρυπτογράφησης

Ήταν το έτος 1637 όταν Georg Baresch, ένας αλχημιστής και φημισμένος συλλέκτης αρχαιοτήτων με έδρα την Πράγα, είχε στα χέρια του ένα δυσεπίλυτο μυστήριο.

Για χρόνια, είχε στην κατοχή του ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο αντικείμενο: ένα αλλόκοτο χειρόγραφο γεμάτο με παράξενες απεικονίσεις φυτών, αστρολογικά διαγράμματα, περίεργες κατασκευές, ανθρώπινες φιγούρες και μια σειρά από άλλα αξιοπερίεργα πράγματα.

Αυτή η «Σφίγγα», όπως τη χαρακτήρισε ο Baresch, ήταν τόσο παράξενη που τον ώθησε να επικοινωνήσει με τον Ιησουίτη λόγιο Athanasius Kircher —γνωστό για την επιτυχία του στην αποκρυπτογράφηση των αρχαίων αιγυπτιακών ιερογλυφικών— με την ελπίδα να λάβει πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια καθοριστική ανακάλυψη για την επίλυση του μυστηρίου του αινιγματικού χειρογράφου.

Το μυστήριο του χειρογράφου Voynich: Νέα θεωρία σχετικά με έναν αρχαίο κρυπτογραφικό κώδικα

Σήμερα, η ίδια ιδιόμορφη πραγματεία που απέκτησε για πρώτη φορά ο Baresch τον 17ο αιώνα, είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο ως το Χειρόγραφο Voynich και, παρά τις προσπάθειες πολλών που επιχείρησαν να το αποκρυπτογραφήσουν από την εποχή του Baresch μέχρι σήμερα, το έγγραφο εξακολουθεί να αρνείται να αποκαλύψει τα μυστικά του.

Έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα εξονυχιστικής έρευνας, κανείς δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια ποιος το έγραψε, τι λέει ή ακόμη και αν το κείμενό του φέρει οποιοδήποτε πραγματικό νόημα.

Ωστόσο, μια νέα έρευνα ίσως προσφέρει επιτέλους στους μελετητές μια νέα οπτική γωνία σε αυτό το μπερδεμένο μυστήριο.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που αξιολογήθηκε από ομότιμους συγγραφείς, ενώ το μυστήριο του Χειρογράφου Voynich δεν έχει επιλυθεί, μια νέα θεωρία ενισχύει την πιθανότητα το κείμενο αυτού του εγγράφου —που συχνά αναφέρεται ως «το πιο μυστηριώδες βιβλίο στον κόσμο»— να λειτουργούσε κάποτε ως ένα σύστημα κρυπτογράφησης.

Η υπόθεση, η οποία αναλύεται από τον ερευνητή και δημοσιογράφο επιστημονικών θεμάτων Michael A. Greshk στο περιοδικό Cryptologia, υποδεικνύει ότι το περίφημο χειρόγραφο διαθέτει χαρακτηριστικά που φαίνεται να συνάδουν με τις τεχνολογικές δυνατότητες των λογίων του Μεσαίωνα, βοηθώντας ενδεχομένως στην επαναδιατύπωση των ερωτημάτων σχετικά με το έγγραφο που επί μακρόν προβληματίζουν τους ερευνητές.

Με την πάροδο των ετών, έχει αναδυθεί μια σειρά θεωριών σχετικά με τον σκοπό που εξυπηρετούσε το Χειρόγραφο Voynich.

Μία από αυτές περιλαμβάνει την ιδέα ότι το χειρόγραφο θα μπορούσε να αναπαριστά γλωσσολαλία —το υποτιθέμενο φαινόμενο της ομιλίας σε άγνωστες γλώσσες, συνήθως σε πλαίσιο θρησκευτικής λατρείας— ή ακόμη πιο απλά, εντελώς ακατάληπτες λέξεις που μπορεί να χρησίμευαν ως μέρος κάποιας μορφής μεσαιωνικής απάτης.

Άλλες θεωρίες υποστηρίζουν ότι το Χειρόγραφο Voynich ενδέχεται να αναπαριστά μια κατασκευασμένη γλώσσα η οποία ωστόσο μεταφέρει κάποιου είδους νόημα, ή ότι η γλώσσα του χειρογράφου μπορεί να είναι μια πραγματική, άγνωστη παλαιότερη γλώσσα την οποία ο άγνωστος συγγραφέας του επιχείρησε να καταγράψει.

Ωστόσο, μια άλλη πιθανότητα αφορά την ενδεχόμενη χρήση ενός κρυπτογραφικού κώδικα — ο οποίος μπορεί να ενσωματώνει στοιχεία μιας πασίγνωστης γλώσσας όπως τα Ιταλικά, τα Γερμανικά, ή ακόμα και μιας «νεκρής» γλώσσας όπως τα Λατινικά, η οποία παραμένει ευρέως γνωστή.

Για τον Γκρέσκο, η ιδέα του Χειρογράφου Voynich ως κρυπτογραφημένου κειμένου φαινόταν η πιο ελκυστική, καθώς αυτή η προσέγγιση προσφέρει πιθανές οδούς προς την αποκάλυψη των πιο ασυνήθιστων ιδιοτήτων του, χρησιμοποιώντας γλώσσες που θα ήταν σε χρήση και ενδεχομένως γνωστές στον μελλοντικό ή πιθανό συγγραφέα του κατά τον 15ο αιώνα.

Τελικά, οι προσπάθειες του Greshko για την εξιχνίαση των μυστηρίων του Χειρογράφου Voynich (VMS) κορυφώθηκαν σε ένα θεμελιώδες ερώτημα.

«Είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένας κώδικας αντικατάστασης —ο πιο προηγμένος τύπος κρυπτογράφησης που ήταν διαθέσιμος στην Ευρώπη των αρχών του 15ου αιώνα— ο οποίος να μπορεί συχνά να παράγει ένα κρυπτογραφημένο κείμενο παρόμοιο με αυτό του Χειρογράφου Voynich (VMS);» αναρωτιέται ο Greshko στην πρόσφατη εργασία του στο περιοδικό Cryptologia.

Η αναζήτηση απαντήσεων σε αυτό το ερώτημα οδήγησε τον Greshko στην ανάπτυξη μιας μεθόδου που η μελέτη του ονομάζει «κώδικα Naibbe», η οποία πήρε το όνομά της από ένα μεσαιωνικό ιταλικό παιχνίδι με κάρτες.

Σε αντίθεση με την προσπάθεια απευθείας αποκρυπτογράφησης του χειρογράφου, όπως έχει επιχειρηθεί αμέτρητες φορές στο παρελθόν, ο κώδικας του Greshko λειτουργεί αντίστροφα, μετατρέποντας ένα συνηθισμένο λατινικό ή ιταλικό κείμενο σε σειρές συμβόλων που μοιάζουν με κρυπτογραφήματα και προσομοιάζουν στη μοναδική γλώσσα του χειρογράφου, γνωστή στους μελετητές ως «Voynichese».

Ενδιαφέρον έχει ότι η χρήση του κρυπτογραφικού κώδικα Naibbe παράγει αποτελέσματα που, σύμφωνα με τον Greshko, αντικατοπτρίζουν αρκετές από τις ιδιομορφίες του Χειρογράφου Voynich, όπως πρότυπα στη συχνότητα των συμβόλων, ομοιότητες με τον χαρακτηριστικό αριθμό που εμφανίζονται στο πρωτότυπο κείμενο, και τις θέσεις που μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένα κρυπτογραφήματα στο χειρόγραφο.

Το σύστημα που περιγράφει ο Greshko χρησιμοποιεί την αντικατάσταση σύντομων τμημάτων γραμμάτων με δομημένους πίνακες αναζήτησης και, στη συνέχεια, προχωρώντας πέρα από τη χρήση κειμένου και μόνο, εισάγει στοιχεία τυχαιότητας με τη χρήση αντικειμένων που ήταν ευρέως διαθέσιμα στην Ευρώπη του 15ου αιώνα, όπως τα ζάρια και τα τραπουλόχαρτα.

Η υπόθεση του κώδικα παραμένει βιώσιμη

Για τον Greshko, όλα αυτά τα στοιχεία συνδυαστικά ενισχύουν την υπόθεση του κρυπτογραφήματος και υποδεικνύουν σθεναρά τη χρήση μιας εξελιγμένης μεθόδου, η οποία θα υπερέβαινε σημαντικά τους συμβατικούς κώδικες αντικατάστασης εκείνης της περιόδου.

Παρόλα αυτά, ο Greshko δηλώνει ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν εναλλακτικές λύσεις, όπως η ιδέα ότι το χειρόγραφο θα μπορούσε στην πραγματικότητα να αναπαριστά κάποιου είδους άγνωστη γλώσσα —είτε πρόκειται για μια γλώσσα που έχει πλέον χαθεί από την ιστορία, την οποία ο συγγραφέας του χειρογράφου Voynich προσπάθησε να διασώσει, είτε πιθανώς για κάποιας μορφής επινοημένο σύστημα γραφής που μπορεί να εξυπηρετούσε έναν μοναδικό σκοπό.

Ο Greshko παραδέχεται επίσης ότι «στην παρούσα μορφή του, ο κώδικας Naibbe αποτυγχάνει σε αρκετά σημαντικά σημεία», προσθέτοντας ότι λόγω των τωρινών του περιορισμών, «ο κώδικας Naibbe προσκαλεί σε μελλοντική ανάλυση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και πώς ορισμένες τροποποιήσεις στη γενική δομή του κώδικα μπορούν να επιτύχουν μια πληρέστερη αναπαραγωγή των ιδιοτήτων του VMS».

Παρ’ όλα αυτά, αυτό στο οποίο θεμελιωδώς επιτυγχάνει το έργο του Greshko, είναι να καταδείξει ότι ένας χειροκίνητα εκτελέσιμος κώδικας —του είδους που θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί πριν από αιώνες, όταν πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε το Χειρόγραφο Voynich — μπορεί πράγματι να αναπαράγει πολλά από τα στατιστικά του χαρακτηριστικά.

Αυτό το δυνητικά σημαντικό έργο βοηθά στην αποσαφήνιση ερωτημάτων που αναμφίβολα θα ωφελήσουν τις μελλοντικές προσπάθειες για την εξιχνίαση του «πιο μυστηριώδους βιβλίου στον κόσμο», συμβάλλοντας στον περιορισμό του εύρους των πιθανών εξηγήσεων.

Επιπλέον, η νέα μελέτη παρέχει ένα σαφέστερο πλαίσιο για την κατανόηση του πώς θα μπορούσε να έχει κατασκευαστεί ένα τόσο εντυπωσιακό κείμενο, και γιατί συνεχίζει να αντιστέκεται σε μια απλή εξήγηση περισσότερα από 500 χρόνια μετά τη συγγραφή του.

Η εργασία του Greshko, με τίτλο «The Naibbe cipher: a substitution cipher that encrypts Latin and Italian as Voynich Manuscript-like ciphertext» (Ο κώδικας Naibbe: ένας κώδικας αντικατάστασης που κρυπτογραφεί τα Λατινικά και τα Ιταλικά ως κρυπτογραφημένο κείμενο παρόμοιο με το Χειρόγραφο Voynich), δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cryptologia στις 26 Νοεμβρίου 2025.