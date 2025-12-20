Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σε χωράφι απεικόνιση 600 ετών ενός Αγίου – Τα στοιχεία που δείχνουν ότι μαρτύρησε

Το εύρημα της μεσαιωνικής εποχής φέρει μια απεικόνιση της Αγίας Αικατερίνης της Αλεξάνδρειας. Η απεικόνιση είναι γεμάτη συμβολισμούς και περιλαμβάνει αντικείμενα που περιγράφουν το μαρτύριό της.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι το αντικείμενο του 14ου αιώνα ήταν μια σφραγίδα για μια εκκλησιαστική ενορία.

Μία απροσδόκητη ανακάλυψη

Η Αγία Αικατερίνη η Αλεξανδρινή, προστάτιδα μιας εκκλησίας στην περιοχή Μπρανιέβο (Braniewo) της Πολωνίας, επιτελούσε έναν κεντρικό ρόλο ως συμβολική μορφή τόσο για την εκκλησία όσο και για μια μονάδα ιππικού με ιστορία αιώνων.

Ένα πρόσφατο εύρημα στο χωράφι ενός Πολωνού αγρότη —μια ορειχάλκινη σφραγίδα 600 ετών που απεικονίζει την Αγία Αικατερίνη— βοηθά στην ανάδειξη αυτής της ιστορικής σημασίας.

Το ορειχάλκινο αντικείμενο, το οποίο αναγνωρίστηκε ως σφραγίδα της εκκλησίας σύμφωνα με μεταφρασμένη δήλωση της ιδιωτικής αρχαιολογικής εταιρείας Pogotowie Archeologiczne, χρονολογείται στον 14ο αιώνα.

youtube.com/watch?v=5rQh9sraDvY&autoplay=1&list=PL58g24NgWPIzvBk2IQVES_xC4WTm6-CDI

Εντυπωσιακή ομοιότητα με ένα γνωστό έργο τέχνης

Η σφραγίδα, η οποία διατηρείται σε εκπληκτικά καλή κατάσταση, είναι επίπεδη από τη μία πλευρά, με μια εικόνα της Αγίας Αικατερίνης να δεσπόζει στο κέντρο.

Απεικονίζεται να κρατά ένα σπαθί και έναν κύκλο (τροχό), τα οποία συμβολίζουν τον θάνατό της ως μάρτυρα.

Η χαραγμένη εικόνα περικλείεται από γοτθική γραφή, και η πίσω πλευρά της σφραγίδας έχει ένα ανασηκωμένο χείλος με μια οπή, η οποία θα επέτρεπε στη σφραγίδα να δεθεί πάνω σε άλλο αντικείμενο.

Ο Tomasz Kaluski από το Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας, ο οποίος μελέτησε το εύρημα, ανέφερε σε δήλωσή του ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ο εντοπισμός ενός τέτοιου αντικειμένου, καθώς οι ενοριακές σφραγίδες από τον Μεσαίωνα σπάνια διασώζονται.

Σημείωσε ότι η σφραγίδα θα χρησιμοποιούνταν από μια ολόκληρη ενορία και όχι από τον εφημέριο ενός συγκεκριμένου χωριού, και θεωρεί ότι το εύρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Η εικόνα της εστεμμένης Αγίας Αικατερίνης είναι η ίδια με εκείνη που απεικονίζεται στον πασίγνωστο πίνακα του Γιαν Ματέικο (Jan Matejko) με τίτλο “Η Μάχη του Γκρούνβαλντ”.

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει Πολωνούς και Λιθουανούς στρατιώτες να πολεμούν δίπλα-δίπλα ενάντια σε ένα θρησκευτικό τάγμα της Μέσης Ανατολής, γνωστό ως Τάγμα των Τευτόνων Ιπποτών, σε μια σύγκρουση που οι ιστορικοί περιγράφουν ως καθοριστική μάχη για την αναχαίτιση της επέκτασης του τάγματος.

Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι η απεικόνιση της Αγίας Αικατερίνης που βρέθηκε στη σφραγίδα θα χρησιμοποιούνταν επίσης από τους μαχητές της περιοχής του Μπρανιέβο σε λάβαρα κατά τη διάρκεια αυτής της μάχης.

“Φανταστείτε τη ζωή στον Μεσαίωνα, στο Μπρανιέβο του 14ου αιώνα, την πρωτεύουσα της Βαρμίας εκείνη την εποχή”, δήλωσε ο Adrian Klos, συνιδρυτής της Pogotowie Archeologiczne (της εταιρείας που ανέσυρε τη σφραγίδα).

Η εν λόγω σφραγίδα χρησιμοποιούνταν από την Επισκοπή του Μπρανιέβο, η οποία το 1410 παρέταξε το δικό της ιππικό στη μάχη του Γκρούνβαλντ, μια στιγμή που έχει απαθανατιστεί στον διάσημο πίνακα του Ματέικο (Matejko).

Το πώς μια ορειχάλκινη σφραγίδα μιας ενορίας του 14ου αιώνα κατέληξε σε ένα τυχαίο χωράφι παραμένει, ωστόσο, ένα απόλυτο μυστήριο.

“Γνωρίζουμε ότι η σφραγίδα βρέθηκε κατά το όργωμα στο Ιοζέφοφ (Józefów), κοντά στο Μπρανιέβο”, δήλωσε ο αρχαιολόγος Robert Wyrostkiewicz.

“Η σφραγίδα θα μπορούσε να είχε εγκαταλειφθεί, να είχε κρυφτεί ή να είχε χαθεί. Χωρίς το αρχαιολογικό πλαίσιο, είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε την αιτία”.

“Το Μουσείο της Γης του Μπρανιέβο (Muzeum Ziemi Braniewskiej) εκθέτει ήδη το εύρημα στην κεντρική του αίθουσα, και πλέον αποτελεί “ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου μας”.