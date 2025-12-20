Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σε χωράφι απεικόνιση 600 ετών ενός Αγίου – Τα στοιχεία που δείχνουν ότι μαρτύρησε

Σύνοψη από το

  • Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σε χωράφι Πολωνού αγρότη μια ορειχάλκινη σφραγίδα 600 ετών, η οποία χρονολογείται στον 14ο αιώνα και απεικονίζει την Αγία Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας.
  • Η σφραγίδα φέρει μια απεικόνιση της Αγίας Αικατερίνης να κρατά ένα σπαθί και έναν κύκλο (τροχό), τα οποία συμβολίζουν τον θάνατό της ως μάρτυρα. Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι θα χρησιμοποιούνταν και σε λάβαρα κατά τη Μάχη του Γκρούνβαλντ.
  • Το εύρημα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, καθώς οι ενοριακές σφραγίδες από τον Μεσαίωνα σπάνια διασώζονται. Πλέον, εκτίθεται στο Μουσείο της Γης του Μπρανιέβο ως ένα από τα σημαντικότερα εκθέματά του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σε χωράφι απεικόνιση 600 ετών ενός Αγίου – Τα στοιχεία που δείχνουν ότι μαρτύρησε

Το εύρημα της μεσαιωνικής εποχής φέρει μια απεικόνιση της Αγίας Αικατερίνης της Αλεξάνδρειας. Η απεικόνιση είναι γεμάτη συμβολισμούς και περιλαμβάνει αντικείμενα που περιγράφουν το μαρτύριό της.

Μια… μεσαιωνική τουαλέτα οδήγησε στην ανακάλυψη ενός χαμένου παλατιού – Πώς λύθηκε ο γρίφος της μυστικής τοποθεσίας

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι το αντικείμενο του 14ου αιώνα ήταν μια σφραγίδα για μια εκκλησιαστική ενορία.

Μία απροσδόκητη ανακάλυψη

Η Αγία Αικατερίνη η Αλεξανδρινή, προστάτιδα μιας εκκλησίας στην περιοχή Μπρανιέβο (Braniewo) της Πολωνίας, επιτελούσε έναν κεντρικό ρόλο ως συμβολική μορφή τόσο για την εκκλησία όσο και για μια μονάδα ιππικού με ιστορία αιώνων.

Ανακαλύφθηκαν εκατοντάδες σκελετοί κάτω από πανεπιστημιούπολη – Η μεσαιωνική εκκλησία που «κρυβόταν» από κάτω

Ένα πρόσφατο εύρημα στο χωράφι ενός Πολωνού αγρότη —μια ορειχάλκινη σφραγίδα 600 ετών που απεικονίζει την Αγία Αικατερίνη— βοηθά στην ανάδειξη αυτής της ιστορικής σημασίας.

Το ορειχάλκινο αντικείμενο, το οποίο αναγνωρίστηκε ως σφραγίδα της εκκλησίας σύμφωνα με μεταφρασμένη δήλωση της ιδιωτικής αρχαιολογικής εταιρείας Pogotowie Archeologiczne, χρονολογείται στον 14ο αιώνα.

Εργάτες ανακάλυψαν μεσαιωνική πόρπη 1.200 ετών κατά τη διάρκεια έργων σε αυτοκινητόδρομο

youtube.com/watch?v=5rQh9sraDvY&autoplay=1&list=PL58g24NgWPIzvBk2IQVES_xC4WTm6-CDI

Εντυπωσιακή ομοιότητα με ένα γνωστό έργο τέχνης

Η σφραγίδα, η οποία διατηρείται σε εκπληκτικά καλή κατάσταση, είναι επίπεδη από τη μία πλευρά, με μια εικόνα της Αγίας Αικατερίνης να δεσπόζει στο κέντρο.

Απεικονίζεται να κρατά ένα σπαθί και έναν κύκλο (τροχό), τα οποία συμβολίζουν τον θάνατό της ως μάρτυρα.

Η χαραγμένη εικόνα περικλείεται από γοτθική γραφή, και η πίσω πλευρά της σφραγίδας έχει ένα ανασηκωμένο χείλος με μια οπή, η οποία θα επέτρεπε στη σφραγίδα να δεθεί πάνω σε άλλο αντικείμενο.

Ο Tomasz Kaluski από το Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας, ο οποίος μελέτησε το εύρημα, ανέφερε σε δήλωσή του ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ο εντοπισμός ενός τέτοιου αντικειμένου, καθώς οι ενοριακές σφραγίδες από τον Μεσαίωνα σπάνια διασώζονται.

Σημείωσε ότι η σφραγίδα θα χρησιμοποιούνταν από μια ολόκληρη ενορία και όχι από τον εφημέριο ενός συγκεκριμένου χωριού, και θεωρεί ότι το εύρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Φωτογραφία: pogotowiearcheologiczne.pl
Φωτογραφία: pogotowiearcheologiczne.pl

Η εικόνα της εστεμμένης Αγίας Αικατερίνης είναι η ίδια με εκείνη που απεικονίζεται στον πασίγνωστο πίνακα του Γιαν Ματέικο (Jan Matejko) με τίτλο “Η Μάχη του Γκρούνβαλντ”.

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει Πολωνούς και Λιθουανούς στρατιώτες να πολεμούν δίπλα-δίπλα ενάντια σε ένα θρησκευτικό τάγμα της Μέσης Ανατολής, γνωστό ως Τάγμα των Τευτόνων Ιπποτών, σε μια σύγκρουση που οι ιστορικοί περιγράφουν ως καθοριστική μάχη για την αναχαίτιση της επέκτασης του τάγματος.
Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι η απεικόνιση της Αγίας Αικατερίνης που βρέθηκε στη σφραγίδα θα χρησιμοποιούνταν επίσης από τους μαχητές της περιοχής του Μπρανιέβο σε λάβαρα κατά τη διάρκεια αυτής της μάχης.

“Φανταστείτε τη ζωή στον Μεσαίωνα, στο Μπρανιέβο του 14ου αιώνα, την πρωτεύουσα της Βαρμίας εκείνη την εποχή”, δήλωσε ο Adrian Klos, συνιδρυτής της Pogotowie Archeologiczne (της εταιρείας που ανέσυρε τη σφραγίδα).

Η εν λόγω σφραγίδα χρησιμοποιούνταν από την Επισκοπή του Μπρανιέβο, η οποία το 1410 παρέταξε το δικό της ιππικό στη μάχη του Γκρούνβαλντ, μια στιγμή που έχει απαθανατιστεί στον διάσημο πίνακα του Ματέικο (Matejko).

Η εικόνα της εστεμμένης Αγίας Αικατερίνης είναι η ίδια με εκείνη που απεικονίζεται στον πασίγνωστο πίνακα του Γιαν Ματέικο (Jan Matejko) με τίτλο “Η Μάχη του Γκρούνβαλντ”. Φωτογραφία: fineartamerica.com
Η εικόνα της εστεμμένης Αγίας Αικατερίνης είναι η ίδια με εκείνη που απεικονίζεται στον πασίγνωστο πίνακα του Γιαν Ματέικο (Jan Matejko) με τίτλο “Η Μάχη του Γκρούνβαλντ”. Φωτογραφία: fineartamerica.com

Το πώς μια ορειχάλκινη σφραγίδα μιας ενορίας του 14ου αιώνα κατέληξε σε ένα τυχαίο χωράφι παραμένει, ωστόσο, ένα απόλυτο μυστήριο.

“Γνωρίζουμε ότι η σφραγίδα βρέθηκε κατά το όργωμα στο Ιοζέφοφ (Józefów), κοντά στο Μπρανιέβο”, δήλωσε ο αρχαιολόγος Robert Wyrostkiewicz.

“Η σφραγίδα θα μπορούσε να είχε εγκαταλειφθεί, να είχε κρυφτεί ή να είχε χαθεί. Χωρίς το αρχαιολογικό πλαίσιο, είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε την αιτία”.

Φωτογραφία: pogotowiearcheologiczne.pl
Φωτογραφία: pogotowiearcheologiczne.pl

“Το Μουσείο της Γης του Μπρανιέβο (Muzeum Ziemi Braniewskiej) εκθέτει ήδη το εύρημα στην κεντρική του αίθουσα, και πλέον αποτελεί “ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου μας”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τεστ των 10 δευτερολέπτων που μπορεί να προβλέψει το προσδόκιμο ζωής σας – Τι λέει ειδικός του Cleveland

Επιλέξτε καρέκλα για να μάθετε ποια είναι τα κρυφά χαρακτηριστικά σας – Τι αποκάλυψε για εσάς αυτό το τεστ προσωπικότητας;

Mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: «Κλείδωσε» η ημερομηνία για την κλήρωση – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
23:00 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκαν αρχαία χρυσά νομίσματα 2.200 ετών που απεικονίζουν τον θεό Απόλλωνα – Η άγνωστη σύνδεση με τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας

Αρχαιολόγοι στη βορειοδυτική Ελβετία προέβησαν σε μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη: δύο σπάνια κελτι...
16:11 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Έπεσε το YouTube – Μαζικές αναφορές χρηστών για προβλήματα πρόσβασης

Προβλήματα πρόσβασης και λειτουργίας στο YouTube καταγράφονται σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα, επ...
15:00 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αυτό το έξυπνο μαθηματικό κόλπο θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες μελετούν τους σεισμούς

Οι σεισμοί μπορεί να είναι απρόβλεπτοι, αλλά οι επιπτώσεις τους δεν είναι εντελώς μυστηριώδεις...
08:45 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Περιοδικό Science: Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «Ανακάλυψη της Χρονιάς» για το 2025

Το 2025 ήταν μια χρονιά- ορόσημο για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς ξεπέρασα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα