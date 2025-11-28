Ανακαλύφθηκε τυχαία σπάνια μεσαιωνική σφραγίδα ψάλτη κατά διάρκεια κατασκευαστικών έργων

Μία σπάνια, καλά διατηρημένη μεσαιωνική σφραγίδα του ψάλτη του καθεδρικού ναού της Βασιλείας Rudolf Kraft ανακαλύφθηκε στον Ρήνο, δίπλα σε ρωμαϊκά νομίσματα και ερείπια λουτρών του 19ου αιώνα.

Ένα συνηθισμένο μηχανολογικό έργο κάτω από την ιστορική περιοχή Pfalz στη Βασιλεία έχει μετατραπεί σε αρχαιολογική είδηση.

Κατά τη διάρκεια εργασιών υποβρύχιας αποκατάστασης κατά μήκος του Ρήνου, οι ερευνητές αποκάλυψαν μια αξιοσημείωτα καλά διατηρημένη σφραγίδα της Ύστερης Μεσαιωνικής περιόδου που ανήκε στον Domkantor Rudolf Kraft—μια ανακάλυψη που ήδη χαιρετίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα των τελευταίων ετών.

Ένας μεσαιωνικός θησαυρός: Η σφραγίδα του Domkantor Rudolf Kraft

Το αποκορύφωμα της ανακάλυψης είναι μια ορειχάλκινη σφραγίδα 4.8 εκ. που φέρει την επιγραφή «ECCE(LESIA). BASILIEN(SIS) + S(IGILLVM) RVDOLFI.CANTORI».

Το έμβλημά της, που φέρει ένα λεπτό δόρυ αγριόχοιρου, την ταυτοποιεί ως την προσωπική σφραγίδα του Rudolf Kraft, ο οποίος υπηρέτησε ως Domkantor—ψάλτης του καθεδρικού ναού της Βασιλείας—μεταξύ 1296 και 1305

Στις μεσαιωνικές εκκλησιαστικές δομές, οι ψάλτες του καθεδρικού ναού κατείχαν εξέχουσα και σεβαστή θέση.

Πέρα από το από τις ψαλμωδίες, επέβλεπαν τη μουσική εκπαίδευση του κλήρου, διαχειρίζονταν τομείς της διοικητικής ζωής του καθεδρικού ναού και είχαν βασικό ρόλο στην οργάνωση θρησκευτικών τελετών.

Το αξίωμα συνδύαζε μουσική εξουσία με θεσμική ευθύνη, καθιστώντας το κεντρικό στοιχείο στην πνευματική και πολιτιστική ζωή του μεσαιωνικού καθεδρικού κεφαλαίου.

Η εύρεση μιας τόσο πλήρους και όμορφα διατηρημένης σφραγίδας σε υποβρύχιο περιβάλλον είναι εξαιρετικά σπάνια.

Η σφραγίδα όχι μόνο αντιπροσωπεύει ένα προσωπικό τεχνούργημα από έναν από τους μεσαιωνικούς εκκλησιαστικούς αξιωματούχους της Βασιλείας, αλλά παρέχει επίσης μια απτή σύνδεση με τη θεσμική ιστορία του Basler Domkapitel.

Οι αρχαιολόγοι θεωρούν την ανακάλυψη «ευτύχημα» που ρίχνει νέο φως στο θρησκευτικό και διοικητικό παρελθόν της πόλης.

Ρωμαϊκά νομίσματα εμφανίζονται ξανά στην επιφάνεια μετά από περισσότερα από 1.600 χρόνια

Οι υποβρύχιες έρευνες αποκάλυψαν επίσης πολλά ρωμαϊκά νομίσματα, συμπεριλαμβανομένου ενός ασημένιου νομίσματος (siliqua) του αυτοκράτορα Γρατιανού, σε καλή κατάσταση, που κόπηκε μεταξύ 375 και 378 μ.Χ.

Αν και μικρά σε μέγεθος, αυτά τα αντικείμενα προσφέρουν πολύτιμη εικόνα για τους αρχαίους εμπορικούς δρόμους, την κυκλοφορία στον ποταμό και την καθημερινή ζωή κατά μήκος του Ρήνου.

Αυτό το τμήμα του ποταμού έχει προσφέρει θεαματικά ευρήματα και στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια της χαμηλής στάθμης των υδάτων του χειμώνα του 1932/33, αναδύθηκαν 580 ρωμαϊκά νομίσματα και πολυάριθμα μεσαιωνικά αντικείμενα, υπογραμμίζοντας τον αρχαιολογικό πλούτο της τοποθεσίας.

Ανακαλύφθηκε ξανά η ζωή στον ποταμό του 19ου αιώνα

Εκτός από τα αρχαία και μεσαιωνικά τεχνουργήματα, η ανασκαφή αποκάλυψε απομεινάρια της πρώιμης νεότερης ιστορίας της Βασιλείας.

Η απομάκρυνση των ιζημάτων εξέθεσε μέρη της πρώτης υπαίθριας εγκατάστασης κολύμβησης της Βασιλείας, που χτίστηκε το 1831 και ήταν γνωστή ως Pfalzbadhysli.

Μία σιδερένια βάση πασσάλου—που κάποτε χρησιμοποιούνταν για να στερεώσει έναν ξύλινο υποστηρικτικό στύλο—θυμίζει μια εποχή που ο Ρήνος εξελισσόταν από αρτηρία μεταφοράς σε χώρο αναψυχής και ψυχαγωγίας.

Τα τρία στρώματα ανακαλύψεων—ρωμαϊκά, μεσαιωνικά και πρώιμα βιομηχανικά—αποκαλύπτουν πώς ο ποταμός εξυπηρετούσε διαφορετικούς ρόλους ανά τους αιώνες.

Υποβρύχια πρωτοποριακή αρχαιολογία

Για την τεκμηρίωση και την ανάκτηση των εύθραυστων αντικειμένων, η Αρχαιολογική Υπηρεσία της Βασιλείας-Σταντ χρησιμοποίησε υποβρύχιες κάμερες, drones και ανιχνευτές μετάλλων.

Αυτά τα εργαλεία καθιστούν δυνατή την εξερεύνηση της δύσκολης ζώνης μεταξύ όχθης του ποταμού και κοίτης του ποταμού, μιας περιοχής που διαμορφώνεται από αιώνες ρευμάτων, ιζηματογένεσης και ανθρώπινης δραστηριότητας.

Ένα χρονικό 2.000 Ετών κάτω από την επιφάνεια του νερού

Οι ανακαλύψεις στους πρόποδες του Pfalz δείχνουν πώς ένα μόνο τμήμα της όχθης του ποταμού μπορεί να περιέχει έναν εξαιρετικό όγκο ιστορικών πληροφοριών.

Από ρωμαϊκό ασήμι, μέχρι μια μεσαιωνική εκκλησιαστική σφραγίδα, και το πρώτο δημόσιο παραποτάμιο λουτρό της Βασιλείας, η τοποθεσία προσφέρει μια απαράμιλλη διατομή της τοπικής αστικής ζωής σε διάστημα δύο χιλιετιών.

Καθώς οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, οι αρχαιολόγοι παραμένουν αισιόδοξοι:

Ο Ρήνος μπορεί να αποκαλύψει ακόμη περισσότερα μυστικά—και κάθε νέο εύρημα έχει τη δυνατότητα να αναμορφώσει την κατανόησή μας για το παρελθόν της Βασιλείας.