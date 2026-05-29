Μιχάλης Οικονόμου: «Δεν ξυπνάμε κάθε μέρα και λέμε ότι είμαστε μία διαφορετική οικογένεια»

Το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου, η Φαίη Σκορδά φιλοξένησε στο «Buongiorno» τον Μιχάλη Οικονόμου. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, ανάμεσα σε άλλα στη συνέντευξή του, μίλησε και για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Γιώργο Μακρή. Οι δύο καλλιτέχνες είναι γονείς ενός παιδιού, του Νικηφόρου.

Μιλώντας για την οικογένειά του, ο Μιχάλης Οικονόμου ρωτήθηκε για το αν δυσκολεύτηκε στην καθημερινότητα. Ο ηθοποιός εξήγησε πως: «Όσο δυσκολεύεται μια κανονική οικογένεια. Οποιαδήποτε οικογένεια στον κόσμο. Να μεγαλώσει ένα παιδί με όλη την αγάπη, με όλο τον πόνο που δημιουργεί, με όλη την αγωνία, με όλη την φροντίδα που χρειάζεται. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Ό,τι ισχύει σε μια κανονική οικογένεια».

Όταν η Φαίη Σκορδά του είπε ότι δέχεται την απάντηση ότι «όπως κάθε οικογένεια», ωστόσο υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες παραπάνω, «δυσκολίες με την έννοια ότι πρέπει να χειριστείς πράγματα, και να είσαι και έτοιμος να τα διαπραγματευτείς», ο καλλιτέχνης ανέφερε ότι: «Σε πρώτη φάση ακούς την καρδιά σου. Κάθε γονιός ξέρει τι πονάει το παιδί, τι το έχει αναστατώσει. Σε οδηγεί η αγάπη και η καρδιά και ο άλλος σύντροφος είναι δίπλα, βάζει πλάτες ο ένας στον άλλον.

Είμαι πολύ τυχερός που έχω τον Γιώργο πλάι μου. Δεν έχει να κάνει με το ότι εμείς είμαστε κάποιου είδους οικογένεια που… Τα ίδια πράγματα που ισχύουν σε όλες τις οικογένειες. Και αυτό νομίζω πρέπει να τελειώσει. Δεν ξυπνάμε κάθε μέρα και λέμε ότι είμαστε μία διαφορετική οικογένεια. Είμαστε μια οικογένεια. Τελείωσε!».

«Αντιμετωπίζουμε οτιδήποτε αντιμετωπίζουμε, και θέλουμε πολύ συχνά στήριξη από ειδικούς ανθρώπους. Έχουμε κάνει μία πορεία ο καθένας με την θεραπεία του. Εδώ πλέον λένε ότι και τα παιδιά από ένα σημείο και μετά, χρειάζεται να έχουν αυτό το εργαλείο. Να ξέρουν ότι σε οποιαδήποτε δυσκολία, υπάρχει και η επιλογή της ψυχοθεραπείας. Πιο μεγάλα βέβαια», πρόσθεσε.