Αθηνά Οικονομάκου: «Καθημερινά φτάνω στα όριά μου τόσο πολύ, που μπορεί να λέω ότι θα λιποθυμήσω»

Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε στην καθημερινότητά της και στις στιγμές που φτάνει στα όριά της.
  • Η ηθοποιός και επιχειρηματίας τόνισε πως, αν και η καθημερινότητά της είναι όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έχουν προστεθεί «κάποια παραπάνω brands, κάποιες παραπάνω υποχρεώσεις».
  • Μάλιστα, αποκάλυψε πως «Καθημερινά φτάνω στα όριά μου τόσο πολύ, που μπορεί να λέω ότι θα λιποθυμήσω», αλλά βρίσκει δύναμη γιατί της αρέσει αυτό που κάνει.

Κάθε κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Την Αθηνά Οικονομάκου συνάντησαν σε εκδήλωση, οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η επιτυχημένη ηθοποιός και επιχειρηματίας, αναφέρθηκε στην καθημερινότητά της και στις στιγμές που φτάνει στα όριά της.

Όταν ρωτήθηκε για την καθημερινότητά της, η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε ότι: «Είναι όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Αυτό που έχει προστεθεί είναι κάποια παραπάνω brands, κάποιες παραπάνω υποχρεώσεις. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, με δυο παιδιά και με τόση δουλειά, πάντα έτρεχα. Δεν υπήρξε ποτέ περίοδος που ήμουν χαλαρή».

«Καθημερινά φτάνω στα όριά μου τόσο πολύ, που μπορεί να λέω ότι θα λιποθυμήσω. Αλλά μου αρέσει αυτό που κάνω, οπότε βρίσκω δύναμη. Είμαι και ένας άνθρωπος που όταν υποσχεθώ κάτι, όταν πρέπει να κάνω κάτι, θα το κάνω ακόμα και αν δεν αντέχω», εξήγησε αμέσως μετά.

