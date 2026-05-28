Γιάννης Ξανθόπουλος: «Έχω νιώσει τη βοήθεια του Θεού, σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές στη ζωή μου»

Συνέντευξη στο «Happy Day» παραχώρησε ο Γιάννης Ξανθόπουλος, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου. Μιλώντας στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στο θέμα της πίστης, και στη δύναμη που του έχει δώσει ο Θεός σε δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Ο καλλιτέχνης τόνισε ότι ζητάει τη βοήθεια του Θεού πάρα πολύ, και του έχει δώσει δύναμη πάντα, στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν ζητάει τη βοήθεια του Θεού, ο Γιάννης Ξανθόπουλος απάντησε: «Πάρα πολύ. Έχω νιώσει αυτή την ανάγκη».

Συνεχίζοντας, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι: «Έχω νιώσει τη βοήθειά του, σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές στη ζωή μου. Γιατί, εντάξει, έχω περάσει και εγώ κάποιες δυσκολίες. Πάντα μου δίνει δύναμη».