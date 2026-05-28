Πριγκίπισσα Νταϊάνα και Σάρα Φέργκιουσον: Η αποκάλυψη που φέρεται να διέλυσε τη σχέση τους

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και η Σάρα Φέργκιουσον θεωρούνταν κάποτε αχώριστες και είχαν χαρακτηριστεί οι «σύζυγοι του Ουίνδσορ». Ωστόσο, σύμφωνα με νέο ισχυρισμό βασιλικού βιογράφου, η σχέση τους κατέρρευσε μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της Δούκισσας της Υόρκης το 1996.

Ο ιστορικός και συγγραφέας Άντριου Λόουνι υποστήριξε σε βίντεο της Daily Mail ότι η Νταϊάνα απομακρύνθηκε από τη Φέργκιουσον επειδή πίστευε πως υπονόμευε την εικόνα της και ενδεχομένως πουλούσε ιστορίες για εκείνη.

Η αναφορά που φέρεται να εξόργισε τη Νταϊάνα

Στο βιβλίο της «My Story», η Σάρα Φέργκιουσον είχε γράψει ότι κόλλησε μυρμηγκιά αφού φόρεσε παπούτσια της Νταϊάνα.

Σύμφωνα με τον Λόουνι, αυτό το περιστατικό θεωρείται σημείο καμπής στη σχέση τους.

«Η πραγματικότητα ήταν ότι η Νταϊάνα ανησυχούσε πολύ πως η Σάρα Φέργκιουσον ίσως πουλούσε ιστορίες γι’ αυτήν και η σχέση τους δεν αποκαταστάθηκε ποτέ, παρότι η Φέργκιουσον προσποιούνταν το αντίθετο», είπε.

Οι «σύζυγοι του Ουίνδσορ» και οι εντάσεις στο Παλάτι

Η Νταϊάνα και η Φέργκιουσον ήταν μακρινές ξαδέλφες και φίλες από νεαρή ηλικία, ενώ παντρεύτηκαν μέλη της βασιλικής οικογένειας σχεδόν την ίδια περίοδο.

Μάλιστα, η Νταϊάνα ήταν εκείνη που γνώρισε τη Φέργκιουσον με τον τέως πρίγκιπα Άντριου.

Ο Λόουνι υποστήριξε ότι οι δυο τους συναντιούνταν συχνά και παραπονιούνταν για τη ζωή μέσα στη βασιλική οικογένεια.

«Η Νταϊάνα πήγαινε κάθε Κυριακή στη Σάρα Φέργκιουσον και παραπονιούνταν για τη βασιλική οικογένεια. Και οι δύο αισθάνονταν πολύ περιορισμένες μέσα σε αυτό το πλαίσιο», ανέφερε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Νταϊάνα θεωρούσε τη Φέργκιουσον υπερβολικά εκρηκτική και πίστευε πως επηρέαζε αρνητικά τη δική της δημόσια εικόνα.

Το «σκληρό κόλπο» με τα διαζύγια

Ο βιογράφος ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Νταϊάνα είχε πει στη Φέργκιουσον πως θα χώριζαν ταυτόχρονα από τους συζύγους τους, τον τότε πρίγκιπα Κάρολο και τον πρίγκιπα Άντριου.

Τελικά, σύμφωνα με τον ίδιο, άφησε τη Φέργκιουσον να περάσει πρώτη μόνη της τη διαδικασία του διαζυγίου, παρακολουθώντας πώς θα αντιδρούσε η βασιλική οικογένεια.

Η Φέργκιουσον και ο πρίγκιπας Άντριου χώρισαν το 1992, ενώ η Νταϊάνα και ο Κάρολος πήραν διαζύγιο το 1996.

Η Νταϊάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, σε ηλικία 36 ετών.

Η εξομολόγηση της Φέργκιουσον για τη Νταϊάνα

Η Σάρα Φέργκιουσον είχε δηλώσει παλαιότερα στο People ότι η ίδια και η Νταϊάνα στήριζαν η μία την άλλη σε δύσκολες περιόδους.

«Η Νταϊάνα κι εγώ είχαμε και οι δύο θέματα ψυχικής υγείας και μιλούσαμε συχνά», είχε πει το 2021.

Σύμφωνα με τη Φέργκιουσον, η Νταϊάνα της είχε πει κάποτε:

«Όταν βρίσκεσαι στην κορυφή του βάθρου, είναι πολύ εύκολο να πέσεις. Εσύ είσαι χαμηλά τώρα. Απλώς ανέβα ξανά».