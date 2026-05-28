ΗΠΑ: Κυρώσεις στο Ομάν αν βοηθήσει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν ότι θα επιβάλουν «επιθετικά» κυρώσεις στο Ομάν εάν βοηθήσει το Ιράν να δημιουργήσει σύστημα διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «δεν θα ανεχθεί» την επιβολή τελών σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Θα στοχοποιήσουμε όσους διευκολύνουν διόδια»

«Το Ομάν ειδικότερα πρέπει να γνωρίζει ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα στοχοποιήσει επιθετικά οποιονδήποτε εμπλέκεται — άμεσα ή έμμεσα — στη διευκόλυνση διοδίων στα Στενά και οποιοσδήποτε συνεργαστεί θα τιμωρηθεί», έγραψε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του.

Παράλληλα, κάλεσε όλες τις χώρες να απορρίψουν «κάθε προσπάθεια του Ιράν να διαταράξει την ελεύθερη ροή του εμπορίου».

«Οι ημέρες που η Τεχεράνη τρομοκρατούσε την περιοχή και τον κόσμο έχουν τελειώσει», πρόσθεσε.

Οι απειλές Τραμπ προς το Ομάν

Η δήλωση έρχεται λιγότερο από 24 ώρες μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να βομβαρδίσουν το Ομάν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για στενό σύμμαχο της Ουάσινγκτον και παραδοσιακό διαμεσολαβητή στις κρίσεις της Μέσης Ανατολής.

Το Ιράν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι Τεχεράνη και Μουσκάτ θα μπορούσαν να διαχειρίζονται από κοινού τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς όμως το Ομάν να έχει δηλώσει επισήμως ότι επιδιώκει τέτοιο ρόλο.

Όταν ρωτήθηκε αν θα αποδεχόταν προσωρινά κοινό ιρανο-ομανικό έλεγχο στα στενά, ο Τραμπ απάντησε:

«Κανείς δεν πρόκειται να τα ελέγχει. Είναι διεθνή ύδατα και το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα πρέπει να τους ανατινάξουμε».

Το Ορμούζ στο επίκεντρο της κρίσης

Μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και δηλώνει ότι ασκεί κυριαρχία στην περιοχή.

Πριν από τη σύγκρουση, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου περνούσε από τα Στενά, με αποτέλεσμα ο αποκλεισμός να προκαλεί σοβαρές πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και άνοδο των τιμών.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το ζήτημα του ελέγχου των Στενών αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.