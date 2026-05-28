Tasnim: Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο μια πηγή προσκείμενη στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν, μετέδωσε σήμερα ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί.

Η πηγή είπε ότι το Ιράν δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε και θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες μόλις οριστικοποιηθεί. Πρόσθεσε ότι είναι λανθασμένα τα ρεπορτάζ δυτικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι επιτεύχθηκε συμφωνία.

Αμερικανικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι έχει επιτευχθεί το πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία όμως δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι λάθος και το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί», μετέδωσε το Tasnim.