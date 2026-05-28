Νετανιάχου: Έδωσα εντολή στον ισραηλινό στρατό να καταλάβει το 70% της Γάζας

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Λωρίδα της Γάζας και να καταλάβει το 70% της περιοχής.

Μιλώντας σε συνέδριο στη Δυτική Όχθη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο στρατός «σφίγγει τον κλοιό» γύρω από τη Χαμάς.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 60% της επικράτειας της Λωρίδας της Γάζας. Ήμασταν στο 50%, πήγαμε στο 60%», είπε χαρακτηριστικά.

«Η οδηγία μου είναι να προχωρήσουμε – βήμα βήμα – πρώτα απ’ όλα στο 70%. Ας ξεκινήσουμε με αυτό», πρόσθεσε, ενώ σύμφωνα με το CNN, το κοινό τον προέτρεπε να καταλάβει ολόκληρη τη Γάζα.

Η ισραηλινή παρουσία στη Γάζα

Σύμφωνα με χάρτες που είχε διανείμει ο ισραηλινός στρατός σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις στα τέλη Απριλίου, οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται ήδη να ελέγχουν περίπου το 64% της Γάζας.

Η περαιτέρω κατάληψη εδαφών εκτιμάται ότι θα αναγκάσει σχεδόν δύο εκατομμύρια Παλαιστινίους να περιοριστούν σε ακόμη μικρότερο τμήμα της ήδη κατεστραμμένης παραλιακής περιοχής.

Οι καταγγελίες της Χαμάς

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας του Οκτωβρίου 2025 μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν αποσυρθεί σε οριοθετημένη γραμμή ασφαλείας, γνωστή ως «κίτρινη γραμμή», η οποία κάλυπτε περίπου το 53% της Γάζας.

Την Τρίτη, η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι μετακινεί μονομερώς τη γραμμη αυτή.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, αυτό «συνιστά σαφή και συνεχιζόμενη υπονόμευση της συμφωνίας εκεχειρίας» και αποτελεί «προσπάθεια επιβολής νέων δεδομένων στο έδαφος διά της βίας».