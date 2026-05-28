Ολυμπιακός: Στον ουρανό του ΣΕΦ λάβαρο της 4ης Euroleague – Αποθεώθηκαν παίκτες, προπονητές και αδελφοί Αγγελόπουλοι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ιστορικές στιγμές στο ΣΕΦ, καθώς πριν από το τζάμπολ του ημιτελικού της GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και ΑΕΚ, υψώθηκε στον ουρανό του φαληρικού γηπέδου το λάβαρο για την κατάκτηση της 4ης EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στο ΣΕΦ, τέσσερις ημέρες μετά τον θρίαμβο επί στη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Αθήνας στο T-Center, με τον κόσμο να αποθεώνει τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με την ΑΕΚ για τη GBL, το λάβαρο του 4oy ευρωπαϊκού τροπαίου ανέβηκε στον ουρανό του ΣΕΦ, σε μία βραδιά με έντονο πανηγυρικό κλίμα για τους Πειραιώτες.

Αγκαλιά με το τρόπαιο της EuroLeague στο παρκέ οι αδελφοί Αγγελόπουλοι

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού σηκώθηκαν από τις θέσεις τους, όταν έκαναν την εμφάνισή τους στο παρκέ οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Οι πρόεδροι και ιδιοκτήτες της ερυθρόλευκης ΚΑΕ μπήκαν στο παρκέ, έχοντας στην αγκαλιά τους το τρόπαιο της EuroLeague.

Αποθέωσαν παίκτες και προπονητές οι αδελφοί Αγγελόπουλοι