Ολυμπιακός – Μπαρτζώκας: «Είμαι φοβερά παράφωνος, αλλά είπα ν’ αφήσω και μία στιγμή τον εαυτό μου»

«Είμαι φοβερά παράφωνος, αλλά είπα ν’ αφήσω και μία στιγμή τον εαυτό μου» δήλωσε ο Πρωταθλητής Ευρώπης 2026, Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας στο κανάλι της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube, το “OlympiacosBC TV”, και απαντώντας σε ερώτηση για το «αν μπορεί να… οργανώσει εξέδρα», μετά το σύνθημα που τραγούδησε μαζί με τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5) στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Στο ίδιο βίντεο, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, τοποθετήθηκε για το προσωπικό ρεκόρ του, να γίνει δηλαδή ο μόνος παίκτης στην Ιστορία της ομάδας του Πειραιά, με τρία «ερυθρόλευκα» τρόπαια Euroleague (σ.σ. ο Σπανούλης έχει τρία, αλλά το πρώτο είναι με τον Παναθηναϊκό).

Στην ερώτηση για το ποια στιγμή θα ξεχώριζε μετά τη λήξη του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε: «Είναι δύσκολη η ερώτηση, δεν μπορείς να απομονώσεις μία στιγμή από όλη την εξέλιξη της βραδιάς αμέσως μετά με τον κόσμο να χαίρεται τόσο. Αυτό που είδαμε μετά στην πορεία προς το δημοτικό θέατρο Πειραιά, αλλά και το τι γινόταν εκεί στις 5 τη νύχτα. Όταν ένας τεράστιος όγκος ανθρώπων εκδηλώνει τόσο πολύ τη χαρά του και τη συγκίνησή του, σε κάνει κι εσένα κατά κάποιο τρόπο να έχεις τα ίδια συναισθήματα. Ούτως ή άλλως είχαμε μεγάλη χαρά για το τρόπαιο. Πιο πολύ συνειδητοποιούμε την απήχηση που είχε στην ομάδα, στον κόσμο, την επόμενη ημέρα και τη μεθεπόμενη».

Και όταν ρωτήθηκε «αν μπορεί να οργανώσει εξέδρα», είπε: «Η αλήθεια είναι όταν είδα το εαυτό μου στο VIDEO… είμαι φοβερά παράφωνος. Αισθάνθηκα λίγο γελοίος, αλλά εκείνη την στιγμή λέω ας αφήσουμε τον εαυτό μας για να είμαστε και λίγο γελοίοι».

Σχετικά με το γεγονός πως έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού με τρία «ερυθρόλευκα» ευρωπαϊκά, ο αρχηγός των Πειραιωτών, Κώστας Παπανικολάου τόνισε: «Τί πρέπει να πω εγώ τώρα; Ευχαριστώ όλους όσους με έχουν εμπιστευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Προπονητές, πρώτα από όλους, ο κ. Παναγιώτης και ο κ. Γιώργος, ο κ. Σκυνδίλιας που με έχουν εμπιστευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ τιμητικό, δεν υπάρχουν τα λόγια, δεν βρίσκω, δεν μου αρέσουν κιόλας αυτά που μου κάνετε. Είμαι χαρούμενος σίγουρα και ευελπιστώ και στα επόμενα».