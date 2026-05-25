Στον «έβδομο ουρανό» ο Γιώργος Μπαρτζώκας: «Νιώθουμε υπέροχα. Υποφέραμε απόψε, αλλά το αξίζαμε»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Γιώργος Μπαρτζώκας, Ολυμπιακός
Πηγή: Intime
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στον «7ο ουρανό» βρίσκεται ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη θριαμβευτική κατάκτηση από την ομάδα του της 4η EuroLeague της ιστορίας του. Ο τεχνικός των των «ερυθρολεύκων» δήλωσε πως «υπέφεραν» από την αντίσταση της μαχητικής Ρεαλ, όμως άξιζαν πέρα ως πέρα την κατάκτηση του τροπαίου, με τον τρόπο που έπαιξαν συνολικά στη σεζόν.

«Βασιλιάς» της Ευρώπης ο Ολυμπιακός! – Κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 σε τελικό-θρίλερ

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής των «ερυθρολέυκων»:

«Νιώθουμε υπέροχα. Το αξίζαμε. Υποφέραμε απόψε. Η Ρεάλ έπαιξε ένα τέλειο παιχνίδι. Γι’ αυτό είναι τεράστιος σύλλογος.

Όμως καταφέραμε να κερδίσουμε παρ’ όλο που όλη η πίεση ήταν στους ώμους μας.

Νομίζω πως μας αξίζει με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη σεζόν, στα playoffs και στο Final Four.

Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τους οπαδούς και τους παίκτες».

Για την εμφάνιση της Ρεάλ: Αξίζουν όλα τα εύσημα: «Ο Σκαριόλο και όλοι οι παίκτες σε αυτήν την ατμόσφαιρα έπαιξαν πολύ καλά».

Για την αντίδραση της ομάδας στις οδηγίες του και τον περιορισμό του του Λάιλς στο δεύτερο μέρος: «Αυτό είπαμε στο ημίχρονο. Μιλήσαμε για την προσαρμογή στον Λάιλς.

Παίξαμε με αλλαγές πάνω του. Μερικές φορές τον παγιδεύσαμε. Όπως και ο Χεζόνια, έβαλαν κάποια πολύ δύσκολα σουτ. μας πλήγωσαν πολύ. Τελικά όμως η νίκη είναι νίκη».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να φαίνεται ότι έχετε class; 5 γυναικεία hair styles για να το πετύχετε αμέσως

Το Νο1 πράγμα που βλάπτει την ευτυχία σας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, σύμφωνα με ειδικούς

ΔΝΤ: Πώς η Ελλάδα έγινε πρότυπο Φορολογικής Διοίκησης στην ΕΕ

Συντήρηση όψεων κτιρίου και υγρομονώσεις: Γιατί αποτελούν απαραίτητη επένδυση για κάθε ακίνητο

Ρομπότ Μεταφοράς Ασθενών: Rovex και Sphaira φέρνουν την αυτονομία στα νοσοκομεία

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
00:44 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

«Φλέγεται» ο Πειραιάς για την κατάκτηση της Euroleague: Στο Δημοτικό Θέατρο μεταβαίνουν οι πρωταθλητές Ευρώπης – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague στο «T-Center» στον τελικό της Euroleague με τη...
00:27 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

«Λύγισε» o Βεζένκοφ μετά την κατάκτηση της Euroleague: Τα λυτρωτικά δάκρυα κι η αγκαλιά με τον πατέρα του – ΒΙΝΤΕΟ

Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του ανέβηκε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας τ...
23:10 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

«Βασιλιάς» της Ευρώπης ο Ολυμπιακός! – Κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 σε τελικό-θρίλερ

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Φάιναλ Φορ της EuroLeague, που έ...
21:53 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Euroleague: Το υπέροχο drone show αφιερωμένο στο Final Four της Αθήνας – Δείτε βίντεο

Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα το διήμερο 22–24 Μαΐου, με το ενδιαφέρον ολόκληρης της ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν