Στον «έβδομο ουρανό» ο Γιώργος Μπαρτζώκας: «Νιώθουμε υπέροχα. Υποφέραμε απόψε, αλλά το αξίζαμε»

Στον «7ο ουρανό» βρίσκεται ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη θριαμβευτική κατάκτηση από την ομάδα του της 4η EuroLeague της ιστορίας του. Ο τεχνικός των των «ερυθρολεύκων» δήλωσε πως «υπέφεραν» από την αντίσταση της μαχητικής Ρεαλ, όμως άξιζαν πέρα ως πέρα την κατάκτηση του τροπαίου, με τον τρόπο που έπαιξαν συνολικά στη σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής των «ερυθρολέυκων»:

«Νιώθουμε υπέροχα. Το αξίζαμε. Υποφέραμε απόψε. Η Ρεάλ έπαιξε ένα τέλειο παιχνίδι. Γι’ αυτό είναι τεράστιος σύλλογος.

Όμως καταφέραμε να κερδίσουμε παρ’ όλο που όλη η πίεση ήταν στους ώμους μας.

Νομίζω πως μας αξίζει με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη σεζόν, στα playoffs και στο Final Four.

Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τους οπαδούς και τους παίκτες».

Για την εμφάνιση της Ρεάλ: Αξίζουν όλα τα εύσημα: «Ο Σκαριόλο και όλοι οι παίκτες σε αυτήν την ατμόσφαιρα έπαιξαν πολύ καλά».

Για την αντίδραση της ομάδας στις οδηγίες του και τον περιορισμό του του Λάιλς στο δεύτερο μέρος: «Αυτό είπαμε στο ημίχρονο. Μιλήσαμε για την προσαρμογή στον Λάιλς.

Παίξαμε με αλλαγές πάνω του. Μερικές φορές τον παγιδεύσαμε. Όπως και ο Χεζόνια, έβαλαν κάποια πολύ δύσκολα σουτ. μας πλήγωσαν πολύ. Τελικά όμως η νίκη είναι νίκη».