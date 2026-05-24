Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κατάκτηση της Ευρώπης από τους «ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός είναι ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης καθώς κέρδισε την Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 στον τελικό της Euroleague.
Λίγα λεπτά μετά το τέλος του τελικού ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση στα Social Media, μέσα από την οποία μοίρασε συγχαρητήρια στους Πειραιώτες για την κατάκτηση της κορυφής.
Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας.
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 24, 2026