Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κατάκτηση της Ευρώπης από τους «ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός είναι ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης καθώς κέρδισε την Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 στον τελικό της Euroleague.

Λίγα λεπτά μετά το τέλος του τελικού ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση στα Social Media, μέσα από την οποία μοίρασε συγχαρητήρια στους Πειραιώτες για την κατάκτηση της κορυφής.