Βάσω Λασκαράκη: Η φωτογραφία από το τελευταίο γύρισμα της 6ης σεζόν του «Σόι Σου» και το μήνυμα – «Ραντεβού τον Σεπτέμβρη…»

Η Βάσω Λασκαράκη δημοσίευσε μία φωτογραφία στο Instagram από το τελευταίο γύρισμα του έκτου κύκλου της σειράς «Το Σόι Σου» και έδωσε ραντεβού με το κοινό για την έβδομη σεζόν τον Σεπτέμβριο. 

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Βάσω Λασκαράκη
Φωτογραφία: Instagram/vasolaskaraki
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βάσω Λασκαράκη δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία από το τελευταίο γύρισμα του έκτου κύκλου της σειράς «Σόι Σου».
  • Η επιτυχημένη ηθοποιός έδωσε ραντεβού με το κοινό για την έβδομη σεζόν του σίριαλ, τον Σεπτέμβρη.
  • Η σειρά, που ξεκίνησε το 2014 και ολοκληρώθηκε το 2019 έπειτα από πέντε κύκλους, επέστρεψε φέτος για την έκτη σεζόν.

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Μία φωτογραφία από το τελευταίο γύρισμα που πραγματοποιήθηκε για τον έκτο κύκλο της σειράς το «Σόι Σου», δημοσίευσε η Βάσω Λασκαράκη στο προφίλ της στο Instagram. Παράλληλα, η επιτυχημένη ηθοποιός και μία από τους πρωταγωνιστές της σειράς, έδωσε ραντεβού με το κοινό για την έβδομη σεζόν του σίριαλ, τον Σεπτέμβρη.

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Υπενθυμίζεται η πρώτη σεζόν του «Σόι Σου», βγήκε στον αέρα το 2014. Η σειρά αγαπήθηκε γρήγορα από το τηλεοπτικό κοινό, σημειώνοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ύστερα από πέντε επιτυχημένους κύκλους, το τηλεοπτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το 2019. Ωστόσο, η λατρεία του κόσμου για το σίριαλ, οδήγησε τελικά στον φετινό έκτο κύκλο.

Στο στιγμιότυπο, το οποίο έχει τραβηχτεί στο «σπίτι» των «Τριανταφύλλων», βλέπουμε την Βάσω Λασκαράκη να ποζάρει στην κάμερα μαζί με άλλους συντελεστές της σειράς.

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Η καλλιτέχνις, που στη σειρά υποδύεται την «Λυδία Χαμπέα», στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Τελευταίο γύρισμα 6ης σεζόν. Το σοι σου. Η καθιερωμένη φωτό. Ραντεβού τον Σεπτέμβρη…». 

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