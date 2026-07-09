Αισιοδοξία Ερντογάν για ΚΑΑΝ και F-35: «Οι συνομιλίες με τον πολύτιμο φίλο μου Τραμπ θα φέρουν αποτελέσματα»

Αισιόδοξος για την εξέλιξη της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίστηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αποτιμώντας τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τούρκος πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα προγράμματα KAAN και F-35.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε επιτυχημένη την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι ανέδειξε τον ρόλο της Τουρκίας στη Συμμαχία.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο θα αποφέρουν αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της Άγκυρας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

İki günlük yoğun Ankara Zirvesi, Türkiye’nin NATO’nun güvenlik gündemine yön veren, krizlerde diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel barış perspektifini koruyan ve savunma sanayisi kapasitesiyle İttifakın dönüşümüne somut katkı sağlayan merkezî bir aktör olduğunu göstermiştir.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 9, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τούρκου προέδρου:

«Η Σύνοδος αυτή, που πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας αναδιαμορφώνεται από τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων, τις υβριδικές απειλές, τις περιφερειακές κρίσεις και τις νέες τεχνολογίες, ανέδειξε για ακόμη μια φορά τον κεντρικό ρόλο της χώρας μας στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφάλειας, τη διπλωματική της ικανότητα και την ευθύνη της ως συμμάχου. Το όραμα “ΝΑΤΟ 3.0” στοχεύει στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης και στην καλύτερη προσαρμογή της Συμμαχίας στη νέα εποχή. Η Τουρκία, με τις στρατιωτικές της δυνατότητες, τη στρατηγική της θέση, τη διπλωματική της εμπειρία και τις δυνατότητες της αμυντικής της βιομηχανίας, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεταμόρφωσης ως ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες του ΝΑΤΟ.

»Στο περιθώριο της Συνόδου υπογράφηκε επίσης η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για την Ασφάλεια και την Άμυνα με το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ξεκίνησαν και οι διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τον Καναδά. Πιστεύω ιδιαίτερα ότι οι εποικοδομητικές και παραγωγικές συνομιλίες που είχαμε με τον πολύτιμο φίλο μου, Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Τραμπ, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας με αφορμή τη Σύνοδο, θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της χώρας μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, κυρίως όσον αφορά το εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος KAAN και το πρόγραμμα F-35».