Εφιάλτης στη Σικελία για Αυστραλή ταξιδιώτρια: «Με απήγαγαν δύο φορές σε λίγες ώρες – Έτρεχα για να σωθώ»

Ένα ταξίδι στην Ιταλία που ξεκίνησε ως όνειρο εξελίχθηκε σε εφιάλτη για μια 36χρονη Αυστραλή, η οποία υποστηρίζει ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο επικίνδυνες καταστάσεις μέσα σε λίγες ώρες, όταν δύο διαφορετικοί άνδρες φέρεται να προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την ευάλωτη θέση της.

Η Στέφανι, στέλεχος εταιρείας από τη Μελβούρνη, ταξίδεψε στην Ευρώπη τον περασμένο Οκτώβριο μαζί με φίλους της. Όταν εκείνοι επέστρεψαν στην Αυστραλία, εκείνη αποφάσισε να παραμείνει στην Ιταλία, καθώς ενδιαφερόταν να εξερευνήσει τα προγράμματα αγοράς εγκαταλελειμμένων κατοικιών έναντι συμβολικού ποσού ενός ευρώ, αλλά και να ασχοληθεί με το kiteboarding στη Σικελία.

Από το όνειρο της Ιταλίας σε μια νύχτα τρόμου

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην περιοχή Λο Στανιόνε, κοντά στη Μαρσάλα, συμμετείχε σε μια συνάντηση με άλλους λάτρεις του αθλήματος. Η βραδιά, ωστόσο, πήρε απρόσμενη τροπή, όταν δέχθηκε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο ενός Ευρωπαίου ομογενή, θεωρώντας ότι θα μετακινούνταν μαζί με την παρέα σε άλλο μπαρ.

Όπως ανέφερε η ίδια στο αυστραλιανό μέσο news.com.au, ο άνδρας απομακρύνθηκε ξαφνικά από την ομάδα και άρχισε να οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα σε μικρούς δρόμους της Σικελίας.

«Μπήκα στο αυτοκίνητο και άρχισε να οδηγεί. Μετά από λίγα μέτρα είπε “ας δούμε αν μπορούμε να φτάσουμε τα 160”. Του είπα ότι θέλω να κατέβω, αλλά συνέχισε να επιταχύνει», περιέγραψε η Στέφανι.

Η ίδια ανέφερε ότι άρχισε να φωνάζει και να τον παρακαλεί να σταματήσει, ενώ παράλληλα έστειλε κρυφά την τοποθεσία της στον εκπαιδευτή της στο kiteboarding. Μετά από περίπου 12 χιλιόμετρα, το αυτοκίνητο έφτασε σε έναν περιφραγμένο χώρο.

Όταν διαπίστωσε ότι η πόρτα του αυτοκινήτου δεν ήταν κλειδωμένη, αποφάσισε να δραπετεύσει. «Άνοιξε η πόρτα και άρχισα να τρέχω όσο πιο γρήγορα μπορούσα», είπε, προσθέτοντας ότι κρύφτηκε για να βεβαιωθεί πως δεν την ακολουθούσαν.

Έπειτα από αρκετή ώρα, έφτασε σε μια μικρή πόλη, όπου εντόπισε όχημα ιδιωτικής ασφάλειας. Ο φρουρός δέχθηκε να τη μεταφέρει στο κατάλυμά της, αφού πρώτα ενημέρωσε τηλεφωνικά τον εργοδότη του για την κίνησή του.

Η Στέφανι πίστεψε ότι ο κίνδυνος είχε περάσει, όμως, όπως υποστηρίζει, η κατάσταση πήρε ξανά δυσάρεστη τροπή. Σύμφωνα με την αφήγησή της, ο άνδρας σταμάτησε σε έναν παράδρομο και, μέσω μεταφραστή στο κινητό της, της έγραψε: «Τι θα κάνεις για μένα που σε πηγαίνω σπίτι;».

Τότε, όπως περιγράφει, άνοιξε την πόρτα και έτρεξε ξανά για να απομακρυνθεί, αυτή τη φορά μέσα σε έναν αμπελώνα.

Στη συνέχεια κινήθηκε προς το ξενοδοχείο της με τα πόδια, αποφεύγοντας να ζητήσει βοήθεια από διερχόμενα αυτοκίνητα και κρυβόμενη κάθε φορά που έβλεπε φώτα στον δρόμο. Σταμάτησε ακόμη και σε αυτόματους πωλητές για να κάνει μικρές αγορές, ώστε να υπάρχουν καταγεγραμμένες κινήσεις της σε περίπτωση που χρειάζονταν στοιχεία για την πορεία της.

Τελικά κατάφερε να επιστρέψει στο κατάλυμά της, όπου, όπως είπε, πέρασε την επόμενη ημέρα κλαίγοντας. Όταν αργότερα συναντήθηκε ξανά με την παρέα των kiteboarders, εκείνοι σοκαρίστηκαν από όσα τους περιέγραψε.

Το μήνυμα που θέλησε να στείλει σε άλλους ταξιδιώτες

Η ίδια θέλησε να τονίσει ότι το περιστατικό δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της Ιταλίας. «Δεν είναι θέμα χώρας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο πρώτος άνδρας που την πήρε με το αυτοκίνητο ήταν Ευρωπαίος ομογενής και προσθέτοντας ότι παρόμοιες εμπειρίες έχουν συμβεί και στην Αυστραλία.

Παρά την εμπειρία της, η Στέφανι δήλωσε ότι δεν εγκαταλείπει οριστικά το όνειρό της να αποκτήσει σπίτι στην Ιταλία, ωστόσο προς το παρόν θα το αφήσει στην άκρη. «Δεν νομίζω ότι θα επιστρέψω για να δουλέψω σε ένα τέτοιο πρότζεκτ, εκτός αν έχω κάποιον μαζί μου», ανέφερε.