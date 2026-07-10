Μάριος Φραγκούλης για την πρώτη φορά που βγήκε στη σκηνή: «Ένιωσα τον ιδρώτα να πέφτει…»

Τον Μάριο Φραγκούλη φιλοξένησαν την Πέμπτη 9 Ιουλίου στο «Νωρίς – Νωρίς», η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, περιέγραψε στη διάρκεια της συνέντευξής του, μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές στη πορεία του στον κόσμο της τέχνης.

Μιλώντας με τους δύο παρουσιαστές, ο επιτυχημένος τενόρος και ηθοποιός, είπε ότι: «Δεν κουράστηκα ποτέ. Ένα από τα σπίτια μου είναι στην Ελλάδα. Τον χειμώνα πάντα λείπω σχεδόν. Φέτος ήμουν στο Λονδίνο, γιατί πήγα να δω θεατρικές παραστάσεις, έχω πολλούς φίλους στο Λονδίνο. Έχω πιο πολλούς φίλους στο Λονδίνο, απ’ ότι στην Ελλάδα, πρέπει να πω. Κόσμο που γνωρίζω μέσα από τη δουλειά, γιατί κάναμε οχτώ παραστάσεις την εβδομάδα, για πάρα πολλά χρόνια. Στους “Αθλίους”, στο “Ο βασιλιάς κι εγώ”, στο “Φάντασμα της Όπερας”… Το χαιρόμουν, αυτή ήταν η αγάπη μου, η μεγάλη μου χαρά».

«Η αγάπη μου για την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη. Για ένα μεγάλο διάστημα ζούσα μόνο στο εξωτερικό. Στο Λονδίνο σίγουρα, γιατί με οχτώ παραστάσεις την εβδομάδα, δεν μπορούσες να φύγεις ούτε το Σαββατοκύριακο. Γιατί είχαμε δύο παραστάσεις και το Σάββατο», εξήγησε.

Περιγράφοντας μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στη πορεία του, ο Μάριος Φραγκούλης εξομολογήθηκε πως: «Μία από τις πιο συγκινητικές, σίγουρα ήταν η πρώτη μου επαφή με το κοινό. Δηλαδή βγαίνοντας στους “Αθλίους”, στο “Palace Theatre”, σε αυτό το φοβερό θέατρο στο Λονδίνο, όπου είχαν έρθει οι γονείς μου από την Αθήνα, η θεία μου η Λούλα και ο θείος μου ο Γιώργος, που με μεγάλωσαν.

Κάθισαν στο θέατρο, και βγαίνω στον ρόλο του “Μάριου”. Βγήκα στη σκηνή πρώτη φορά, παίζοντας τον ρόλο του “Μάριου”. Θυμάμαι η χαρά μου, ο τρόπος που αισθάνθηκα, που βγήκα στη σκηνή και ένιωσα τον ιδρώτα να πέφτει, και να λέω ότι πλέον είμαι επαγγελματίας ηθοποιός…».