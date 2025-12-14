Μάριος Φραγκούλης: «Θέλω πάρα πολύ να γίνω ανάδοχος γονέας και εγώ στην ουσία είμαι υιοθετημένο παιδί»

  • Ο Μάριος Φραγκούλης εξομολογήθηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, πως θέλει πάρα πολύ να γίνει ανάδοχος γονέας, καθώς και ο ίδιος είναι υιοθετημένο παιδί.
  • Ο καλλιτέχνης χαρακτήρισε την θεία του, που τον μεγάλωσε, ως «μία αγία γυναίκα» και δήλωσε ότι «έχω συγχωρέσει τους γονείς μου».
  • Η εμπειρία της υιοθεσίας αποτέλεσε για εκείνον «δύναμη για να εξελιχθώ», ενώ εξήγησε πως «το μόνο πράγμα που μπορούσε να με σώσει ήταν η φωνή μου. Ήταν το τραγούδι!».
Μάριος Φραγκούλης
Ο Μάριος Φραγκούλης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης ανέφερε πως θέλει πάρα πολύ να γίνει ανάδοχος γονέας, εξηγώντας πως και ο ίδιος υιοθετήθηκε από την θεία του, όταν ήταν πολύ μικρό παιδί. Μάλιστα, χαρακτήρισε την αδελφή της μητέρας του, η οποία τον μεγάλωσε, ως «μία αγία γυναίκα». Επιπλέον, εξομολογήθηκε πως όλη αυτή η εμπειρία αποτέλεσε για εκείνον δύναμη για να εξελιχθεί, και ανέφερε ότι «τον πρώτο καιρό, για ένα μεγάλο διάστημα, δεν μπορούσα καν να μιλήσω».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Μάριος Φραγκούλης είπε ότι: «Θέλω πάρα πολύ να γίνω ανάδοχος γονέας, γιατί και εγώ στην ουσία είμαι υιοθετημένο παιδί. Δηλαδή η θεία μου, η αδελφή της μητέρας μου, με υιοθέτησε όταν ήμουν 4,5 ετών. Έφυγα από τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και τον αδελφό μου, που ήταν ο καλύτερος μου φίλος, και ήρθα στην Ελλάδα που δεν μιλούσα ούτε καν ελληνικά».

Συνεχίζοντας, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Η θεία μου ήταν μία αγία γυναίκα. Έχω συγχωρέσει τους γονείς μου και έχω αποδεχτεί ότι αυτή ήταν η παιδική μου ζωή. Αυτή ήταν η ζωή που επέλεξα ή αυτή η ζωή που μου έστειλε το κάρμα το δικό μου».

«Αυτή όλη η εμπειρία αποτέλεσε για μένα δύναμη για να εξελιχθώ. Τον πρώτο καιρό, για ένα μεγάλο διάστημα, δεν μπορούσα καν να μιλήσω. Το μόνο πράγμα που μπορούσε να με σώσει ήταν η φωνή μου. Ήταν το τραγούδι! Ακόμα και τώρα, όταν βρίσκομαι στη σκηνή, αισθάνομαι ότι λυτρώνομαι και ότι βρίσκω έναν τρόπο να επικοινωνήσω με τον κόσμο!», σημείωσε ο Μάριος Φραγκούλης.

