Μάριος Φραγκούλης: «Η μητέρα μου είπε ότι θα πάει στο μανάβικο και δεν επέστρεψε ποτέ, έφυγε για την Αφρική»

Μάριος Φραγκούλης: «Η μητέρα μου είπε ότι θα πάει στο μανάβικο και δεν επέστρεψε ποτέ, έφυγε για την Αφρική»

Ο Μάριος Φραγκούλης βρέθηκε σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μίλησε για το ατύχημα που είχε πέρυσι το καλοκαίρι, για τη συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και για μια έντονη παιδική του ανάμνηση που αφορά τη μητέρα του.

«Είχαμε βγει έξω, είχαμε περάσει πολύ καλά και στον γυρισμό βρέθηκα σε ένα στενό. Υπήρχε ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο προς τα έξω και για να αποφύγω ένα γατάκι δεν κοίταξα τι έκανα και χτύπησα. Με χτύπησε ο αερόσακος άσχημα στο στήθος, παραλίγο να σπάσει το στέρνο», είπε αρχικά ο Μάριος Φραγκούλης.

Στις 19/9 ο Μάριος Φραγκούλης θα παρουσιάσει τη μουσική παράσταση «Ο Οικουμενικός Μίκης Θεοδωράκης» στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Όπως αποκάλυψε, με τον μεγάλο συνθέτη συνεργάστηκε το 1999: «Θυμάμαι πάρα πολύ την πρώτη μας συνάντηση. Μου είπε ‘Μάριε, δεν θέλω να εμφανιστώ, δεν θέλω να παίξω’».

Για τη μητέρα του, ο Μάριος Φραγκούλης εξομολογήθηκε: «Η μητέρα μου επέστρεψε στην Αφρική με τον αδερφό μου και με άφησαν πίσω. Νόμιζα ότι θα επιστρέψει, μου είπε ότι θα πάει στο μανάβικο και θα επιστρέψει. Δεν επέστρεψε κανείς. Ήμουν 4,5 ετών. Μεγάλη απογοήτευση… Για ένα διάστημα δεν μιλούσα, είχα πάθει σοκ. Δεν έβγαζα ήχο για 3 μήνες».

