Ερντογάν: Η επικύρωση από την Βεγγάζη του τουρκολιβυκού μνημονίου θα αποτελέσει σημαντικό επίτευγμα

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους έκανε εν πτήσει από την Ντόχα στην Τουρκία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στις σχέσεις της χώρας του με την Λιβύη.

Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι η επικύρωση από τη Βεγγάζη του τουρκολιβυκού μνημονίου «θα αποτελέσει σημαντικό επίτευγμα από την άποψη του Διεθνούς Δικαίου».

Αναλυτικά, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την επιστροφή του από το Κατάρ, όπου συμμετείχε στην Κοινή Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε, σύμφωνα με το ERTNews, ότι ο γιος του Χαφτάρ βρίσκεται σε επαφή με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Τουρκίας και επίσης έχει διάλογο με το υπουργείο Εξωτερικών από καιρό σε καιρό.

«Επομένως, δεν είναι αποκομμένοι από εμάς ούτως ή άλλως» τόνισε και εξέφρασε την άποψη ότι «πρέπει να καθιερωθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ Ανατολής και Δύσης στη Λιβύη. Θέλουμε να διατηρηθεί η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η πολιτική ενότητα της Λιβύης. Λαμβάνουμε μέτρα σύμφωνα με αυτούς τους στόχους. Από την αρχή της διαδικασίας, έχουμε δώσει την υποστήριξή μας στη νόμιμη κυβέρνηση της Τρίπολης».

Συνεχίζοντας επεσήμανε: «Ωστόσο, οι πρόσφατες πολιτικές έχουν εξελιχθεί προς την κατεύθυνση του ανοίγματος διπλωματικών διαύλων όχι μόνο προς την Τρίπολη, αλλά και προς την Ανατολική Λιβύη. Αυτό αντικατοπτρίζει τις πολύπλευρες διπλωματικές μας προσπάθειες, το περιφερειακό όραμα της Τουρκίας και τον στόχο της για την επίτευξη ειρήνης. Αναμένουμε ότι η πολιτική διαδικασία στη Λιβύη θα προχωρήσει μέσω δίκαιων, αξιόπιστων και διαφανών εκλογών. Φυσικά, θα υπάρχουν εκείνοι που θα θέλουν να εμποδίσουν τη Λιβύη να επιτύχει ειρήνη και σταθερότητα. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του λιβυκού λαού και να ενισχύουμε τα θεμέλια για διάλογο».

«Η επικύρωση από τη διοίκηση της Βεγγάζης της συμφωνίας θαλάσσιας δικαιοδοσίας που υπογράφηκε μεταξύ της Τουρκίας και της Τρίπολης θα αποτελέσει σημαντικό επίτευγμα από την άποψη του Διεθνούς Δικαίου» κατέληξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.