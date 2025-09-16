Πιερία: Ακατάλληλο το νερό για κατανάλωση στο Λιτόχωρο – Εντοπίστηκε νεκρό άλογο στο φαράγγι του Ενιπέα

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο Λιτόχωρο Πιερίας ο εντοπισμός ενός νεκρού αλόγου στο φαράγγι του Ενιπέα. Ως προληπτικό μέτρο, ανακοινώθηκε ότι το νερό στην περιοχή δεν είναι πόσιμο μέχρι νεωτέρας, κάτι που αφορά αποκλειστικά το Λιτόχωρο του δήμου Δίου-Ολύμπου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το νεαρό άλογο εντοπίστηκε νεκρό σε μεγάλο υψόμετρο στο φαράγγι, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις τοπικές αρχές αλλά και στη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης του δήμου. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν άμεσα να μην καταναλώνουν το νερό για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να υπάρξει οριστική διαβεβαίωση για την καταλληλότητά του.

Αν και το νερό της περιοχής περνά από το αντλιοστάσιο, υφίσταται την απαραίτητη επεξεργασία και χλωρίωση, οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν και διαδικασία απολύμανσης ώστε να είναι απολύτως βέβαιες για την ασφάλειά του. Μέχρι τότε, οι πολίτες καλούνται να το αποφεύγουν και θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση όταν επιβεβαιωθεί ότι το νερό είναι ξανά κατάλληλο προς κατανάλωση.