Πηγές ΠΑΣΟΚ για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: «Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης»

Enikos Newsroom

πολιτική

Γραφεία του ΠΑΣΟΚ

«Ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο» σχολίασαν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ανδρέα Λοβέρδου, όπου ανακοινώθηκε η προσχώρηση του πρώην στελέχους του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στη Νέα Δημοκρατία.

Στη Νέα Δημοκρατία προσχωρεί ο Ανδρέας Λοβέρδος

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν: «Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της».

«Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης», καταλήγουν.

15:47 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

