Λευτέρης Πανταζής: Δημοσίευσε ανέκδοτες παιδικές φωτογραφίες του

Μια συγκινητική εξομολόγηση στα social media του, έκανε ο Λευτέρης Πανταζής, με αφορμή την μεγάλη συναυλία του στο «ΒΕΑΚΕΙΟ», την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, και τις παιδικές μνήμες, που του “ξύπνησε”!

Ο legend του ελληνικού πενταγράμμου, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους, ανέκδοτες παιδικές φωτογραφίες, του ίδιου και με την αδερφή του Ισαβέλλα, από εκείνα τα χρόνια, βγαλμένες από το χρονοντούλαπο των αναμνήσεων, καθώς και τα συναισθήματά του, για το ραντεβού μαζί τους, στο Βεάκειο.

«Βεάκειο» 23 Σεπτεμβρίου! Μια ημερομηνία, που ανυπομονώ να την ζήσω, και να την τραγουδήσω μαζί σας! Επιστρέφω στις γειτονιές της Νίκαιας, του Πειραιά, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στις αλάνες, που ως παιδί, έκανα τα πρώτα μου μουσικά όνειρα. Δύσκολα χρόνια, αλλά, στυλοβάτες δυνατοί, των όσων ακολούθησαν. Πέρασαν χρόνια από πότε, αλλά οι μνήμες, είναι τόσο φρέσκες, αναλλοίωτες στο διάβα του καιρού. Δεν ξέχασα, ούτε θα ξεχάσω! Βαθιά συγκινημένος, για αυτή την μεγάλη μουσική βραδιά, που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, όλη αυτή την διαδρομή ζωής, μέσα από τραγούδια… που «γράψαμε» και αγαπήσαμε μαζί!» εξομολογήθηκε ο Λευτέρης Πανταζής!

Ο δημοφιλής ερμηνευτής, επιστρέφοντας στα μέρη και στις γειτονιές της Νίκαιας και του Πειραιά, εκεί όπου ξεκίνησε τα πρώτα του μουσικά όνειρα και βήματα, σε χρόνια και ανθρώπους που δεν ξέχασε ποτέ, διατηρώντας επαφές και σχέσεις ζωής μέχρι και σήμερα, θέλησε να χαρίσει στο κοινό του, μια μεγάλη μουσική βραδιά, ένα μοναδικό μουσικό οδοιπορικό, στην καριέρα του.

Τιμώντας τον τόπο που τον μεγάλωσε και τον άνδρωσε, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, έχοντας στο πλευρό του, την κόρη του Konnie Metaxa, θα παρουσιάσει on stage του «Βεάκειου», τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες του, αλλά κα το νέο του album «Βασιλιάς», που κυκλοφόρησε από την Panik, στο απόλυτο live, με τίτλο «Βασιλιάς in Concert», με πολύ μουσική, χορό και συναίσθημα.