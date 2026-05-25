Τρεις νεκροί στην Ουγκάντα ύστερα από σύγκρουση οχήματος με ελέφαντα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: @PoliceUg/X
Φωτογραφία: @PoliceUg/X
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν όχημα συγκρούστηκε με ελέφαντα σε εθνικό πάρκο της Ουγκάντας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε εθνικό πάρκο

Η αστυνομία ανέφερε ότι άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Εθνικό Πάρκο Murchison Falls, στα βορειοδυτικά της χώρας.

Στο όχημα επέβαιναν επτά στελέχη της Υπηρεσίας Εσόδων της Ουγκάντας (URA).

Το αυτοκίνητο ταξίδευε από την πόλη Αρούα προς την πρωτεύουσα Καμπάλα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, σύμφωνα με την Αστυνομία της Ουγκάντας σε ανάρτηση στο X.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στην Καμπάλα

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στην Καμπάλα για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι αρχές δεν έδωσαν πληροφορίες για την κατάσταση του ελέφαντα μετά τη σύγκρουση, αναφέρει το BBC.

Προειδοποίηση προς τους οδηγούς

Η Αρχή Άγριας Ζωής της Ουγκάντας κάλεσε τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για ζώα που διασχίζουν τους δρόμους.

«Οι οδηγοί που κινούνται μέσα από προστατευόμενες περιοχές καλούνται να οδηγούν με προσοχή, καθώς άγρια ζώα διασχίζουν συχνά τους δρόμους», ανέφερε.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στην Ουγκάντα, ενώ αυξάνονται και τα περιστατικά μεταξύ ανθρώπων και άγριας ζωής, καθώς οι αναπτυσσόμενες κοινότητες επεκτείνονται σε προστατευόμενες περιοχές άγριας φύσης.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί εξακολουθεί να μου λείπει κάποιος που με πλήγωσε; Έρευνα αποκαλύπτει τον λόγο

ΣΦΕΕ: Μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς

Νέα έρευνα αποκαλύπτει γιατί τα εξοχικά στην Ελλάδα είναι πλέον… «χρυσά»

Παγωτά: Γιατί ο καταναλωτής δεν καταλαβαίνει ότι η ποσότητα είναι… μικρότερη

Πώς να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε το νέο σας iPad

Η βροχή διαττόντων των Περσείδων 2026 – Τι να περιμένετε
περισσότερα
20:36 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

WSJ: «Ναυαγούν» οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν – «Αγκάθια» το πυρηνικό πρόγραμμα και η άρση των κυρώσεων

Η πρόοδος προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν επιβραδύνθηκε τη Δευτέρα...
19:48 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Κονγκό: Χάος σε κέντρο θεραπείας Έμπολα – Οργισμένοι πολίτες προσπάθησαν να πάρουν σορούς θυμάτων, αστυνομικοί άνοιξαν πυρ

Αστυνομικοί στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό άνοιξαν πυρ στον αέρα όταν οργισμένοι π...
16:59 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ρωσία προς ξένους πολίτες: «Εγκαταλείψτε άμεσα το Κίεβο» – Προειδοποίηση για «συστηματικά πλήγματα»

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Κίεβο για ...
15:56 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Τραμπ: Ανάγκη για νέες Συμφωνίες του Αβραάμ και εξομάλυνση σχέσεων με το Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είπε το Σάββατο στους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν