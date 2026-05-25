Τρεις νεκροί στην Ουγκάντα ύστερα από σύγκρουση οχήματος με ελέφαντα

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν όχημα συγκρούστηκε με ελέφαντα σε εθνικό πάρκο της Ουγκάντας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η αστυνομία ανέφερε ότι άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Εθνικό Πάρκο Murchison Falls, στα βορειοδυτικά της χώρας.

Στο όχημα επέβαιναν επτά στελέχη της Υπηρεσίας Εσόδων της Ουγκάντας (URA).

Το αυτοκίνητο ταξίδευε από την πόλη Αρούα προς την πρωτεύουσα Καμπάλα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, σύμφωνα με την Αστυνομία της Ουγκάντας σε ανάρτηση στο X.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στην Καμπάλα για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι αρχές δεν έδωσαν πληροφορίες για την κατάσταση του ελέφαντα μετά τη σύγκρουση, αναφέρει το BBC.

Η Αρχή Άγριας Ζωής της Ουγκάντας κάλεσε τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για ζώα που διασχίζουν τους δρόμους.

«Οι οδηγοί που κινούνται μέσα από προστατευόμενες περιοχές καλούνται να οδηγούν με προσοχή, καθώς άγρια ζώα διασχίζουν συχνά τους δρόμους», ανέφερε.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στην Ουγκάντα, ενώ αυξάνονται και τα περιστατικά μεταξύ ανθρώπων και άγριας ζωής, καθώς οι αναπτυσσόμενες κοινότητες επεκτείνονται σε προστατευόμενες περιοχές άγριας φύσης.