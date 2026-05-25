Τραμπ: Ανάγκη για νέες Συμφωνίες του Αβραάμ και εξομάλυνση σχέσεων με το Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είπε το Σάββατο στους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας πως «θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό όλες αυτές οι χώρες, τουλάχιστον ταυτόχρονα, να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ» μετά την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν, ομαλοποιώντας τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.

Υποστήριξε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια μορφή ανταμοιβής «μετά από όλη τη δουλειά που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να ενώσουν αυτό το πολύπλοκο παζλ».

Οι χώρες που ανέφερε ο Τραμπ

«Οι χώρες που συζητήθηκαν είναι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ήδη μέλος!), το Κατάρ, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και το Μπαχρέιν (ήδη μέλος!)», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Ίσως μία ή δύο να έχουν λόγο να μην το κάνουν και αυτό θα γίνει αποδεκτό, αλλά οι περισσότερες θα πρέπει να είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να μετατρέψουν αυτή τη συμφωνία με το Ιράν σε ένα πολύ πιο ιστορικό γεγονός απ’ ό,τι θα ήταν διαφορετικά», πρόσθεσε.

«Οικονομική και κοινωνική έκρηξη» για τα μέλη των Συμφωνιών

«Οι Συμφωνίες του Αβραάμ έχουν αποδειχθεί, για τις χώρες που συμμετέχουν (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Μαρόκο, Σουδάν και Καζακστάν), μια οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική ΕΚΡΗΞΗ, ακόμη και σε αυτή την περίοδο σύγκρουσης και πολέμου, με τα σημερινά μέλη να μην έχουν καν υπονοήσει αποχώρηση ή έστω μια παύση», ανέφερε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ είναι μια σειρά διπλωματικών συμφωνιών που ξεκίνησαν το 2020 με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με στόχο την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών ή μουσουλμανικών κρατών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Στο πλαίσιο των συμφωνιών, χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν αναγνώρισαν επίσημα το Ισραήλ και προχώρησαν σε διπλωματικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μαζί του. Οι συμφωνίες περιλάμβαναν συνεργασία σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η τεχνολογία, η άμυνα, ο τουρισμός και η ενέργεια.

Οι συμφωνίες θεωρήθηκαν μία από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια, καθώς έσπασαν τη μακροχρόνια πολιτική πολλών αραβικών κρατών να μην αναγνωρίζουν το Ισραήλ χωρίς προηγούμενη λύση στο Παλαιστινιακό ζήτημα.