Ρόδος: Σοκ με τον αιφνίδιο θάνατο 24χρονης – Η νεκροψία θα δώσει απαντήσεις

Την θλίψη στη Ρόδο έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος μίας 24χρονης από την περιοχή Αφάντου.

Η κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους οικείους της, στο υπνοδωμάτιό της. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να την επαναφέρουν, δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατόν, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός της στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ρόδου.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι η 24χρονη ήταν υγιής, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την αιτία του αιφνίδιου θανάτου της.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου έχει διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να πέσει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.