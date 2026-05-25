ΔΥΠΑ: Επιδότηση 17.000 ευρώ σε ανέργους – Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Oικονομία

δυπα
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – https://www.dypa.gov.gr) τα αποτελέσματα για την αξιολόγηση των ενστάσεων αναφορικά με  το «Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων ηλικίας 30-59 ετών με έμφαση στις γυναίκες».

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης για το αποτέλεσμα από τους αναρτημένους πίνακες. Παράλληλα ενημερώνονται μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους ως χρήστες του ΟΠΣΚΕ.

Οι δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στον συμπληρωματικό πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων μπορούν να προχωρήσουν στις επόμενες ενέργειες, όπως αναφέρονται στην τροποποιημένη Πρόσκληση της δράσης.

Τα ποσά της επιδότησης και ο τρόπος καταβολής

Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιχορήγηση για διάστημα 12 μηνών, με εκκίνηση την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης. Το ποσό ενίσχυσης κάθε νέας επιχείρησης ανέρχεται σε 17.000 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • Η 1η δόση είναι 4.600 ευρώ και αυτή θα δοθεί μετά την έναρξη δραστηριότητας
  • Η 2η δόση είναι  6.200 ευρώ και θα δοθεί μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου
  • Η 3η δόση είναι 6.200 ευρώ και θα δοθεί μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 170.941.273 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies

