Διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Από τον Ιούνιο και μέχρι τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεδιπλωθεί σταδιακά το σχέδιο της κυβέρνησης για την ενεργοποίηση παρεμβάσεων με άμεσο και μεσοπρόθεσμο αποτύπωμα στην κοινωνία αλλά και στο επιχειρείν.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η ψήφιση του νομοσχεδίου με μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί αλλά δεν έχουν περάσει στο στάδιο της εφαρμογής, όπως οι ρυθμίσεις οφειλών και η καταβολή έκτακτων επιδομάτων, η παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα λόγω της συνέχισης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με επίκεντρο τις επιχειρήσεις, συνθέτουν το τρίπτυχο των κινήσεων που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, προκειμένου να ενισχυθούν τα εισοδήματα των νοικοκυριών αλλά και να στηριχθούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Ο βασικός στόχος είναι διπλός. Από τη μία πλευρά να ενεργοποιηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα που θα έχουν αντίκτυπο στα εισοδήματα των νοικοκυριών που πιέζονται από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό και από την άλλη να διαμορφωθεί μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, με κεντρικό άξονα τη στήριξη των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη μείωση των βαρών που περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Το νομοσχέδιο

Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με το βάρος να πέφτει στην εφαρμογή παρεμβάσεων με ευρεία κοινωνική απήχηση. Η πρώτη αφορά την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης τον Ιούνιο, ύψους 150 ευρώ, για οικογένειες με παιδιά. Το ποσό αναμένεται να πιστωθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και τα δηλωθέντα εξαρτώμενα τέκνα. Πρόκειται για μέτρο άμεσης στήριξης που στοχεύει κυρίως στην κάλυψη καθημερινών αναγκών των νοικοκυριών σε μια περίοδο αυξημένων τιμών.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τους αγρότες και ειδικότερα την αποζημίωσή τους για το αυξημένο κόστος των λιπασμάτων. Η άνοδος στις τιμές των αγροτικών εισροών έχει επιβαρύνει σημαντικά την παραγωγή, ενώ το κόστος αυτό μεταφέρεται σταδιακά και στις τιμές των τροφίμων. Γι’ αυτόν τον λόγο, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενεργοποιήσει γρήγορα την ενίσχυση, ώστε να περιοριστεί μέρος της πίεσης που δέχεται ο πρωτογενής τομέας.

Η τρίτη παρέμβαση συνδέεται με τη ρύθμιση χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 72 δόσεις. Το νέο πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα σε οφειλέτες να αποπληρώσουν σταδιακά τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ, αποκτώντας εκ νέου πρόσβαση σε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον τηρούν τη ρύθμιση. Η σημασία του μέτρου δεν περιορίζεται στη διευκόλυνση της αποπληρωμής. Συνδέεται και με την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας για χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις που σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με δεσμευμένους λογαριασμούς ή περιορισμούς στις συναλλαγές τους.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόβλεψη για άρση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών με την καταβολή του 25% της οφειλής. Με την πληρωμή αυτού του ποσού, ο οφειλέτης θα μπορεί να ξεμπλοκάρει τον λογαριασμό του για το υπόλοιπο ποσό, αποκτώντας ξανά τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πληρωμές και εισπράξεις. Το μέτρο θεωρείται κρίσιμο για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς η δέσμευση λογαριασμών συχνά οδηγεί πρακτικά σε αδυναμία λειτουργίας.

Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρος του εξωδικαστικού μηχανισμού. Με την αναπροσαρμογή των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, περισσότερα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία ρύθμισης συνολικών οφειλών προς τράπεζες, funds και Δημόσιο. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η διεύρυνση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως δεύτερη ευκαιρία για οφειλέτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός ρύθμισης, παρά το γεγονός ότι είχαν πραγματική ανάγκη αναδιάρθρωσης των χρεών τους.

Στο κοινωνικό σκέλος του σχεδίου περιλαμβάνεται επίσης η επέκταση της ετήσιας ενίσχυσης των 300 ευρώ και σε χήρες άνω των 60 ετών.

Επιπλέον, θα ενεργοποιηθεί η διάταξη για διπλή επιστροφή ενοικίου για εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερο μέρος του στεγαστικού κόστους.

Παράταση επιδοτήσεων

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου φέρνουν πιο κοντά την παράταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και το fuel pass, που ισχύουν μέχρι τα τέλη Μαΐου, βρίσκονται εκ νέου στο τραπέζι, καθώς οι διεθνείς τιμές του Brent παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τις τελικές αποφάσεις να κλειδώνουν αυτή την εβδομάδα. Η άνοδος του πετρελαίου επηρεάζει όχι μόνο το κόστος μετακίνησης των πολιτών, αλλά και το κόστος μεταφοράς προϊόντων, την εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά τις τιμές βασικών αγαθών.

Γι’ αυτόν τον λόγο η συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης θεωρείται από το οικονομικό επιτελείο βασικό ανάχωμα απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις. Η συγκράτηση της τιμής του ντίζελ έχει ευρύτερη σημασία, καθώς αφορά επαγγελματικές μεταφορές, διανομή προϊόντων και λειτουργικά κόστη επιχειρήσεων. Στο κάδρο, όμως, μπαίνει και η πιθανή επέκταση του fuel pass, στοχεύοντας κυρίως στην ελάφρυνση των νοικοκυριών που επιβαρύνονται από την αύξηση της αμόλυβδης. Είναι ενδεικτικό ότι η τιμή της βενζίνης χτυπά κόκκινο, καθώς οδεύει ολοταχώς προς το ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί το 2022 κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τότε η μέση πανελλαδική τιμή είχε προσεγγίσει τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο.

Το δημοσιονομικό περιθώριο γι’ αυτές τις κινήσεις συνδέεται με τον διαθέσιμο «κουμπαρά» ο οποίος ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ. Το κόστος για τη συνέχιση των επιδοτήσεων είναι υψηλό, αλλά εάν δεν υπάρξουν μέτρα θα ξεφύγει περαιτέρω ο πληθωρισμός.

Προκαταβολή φόρου

Στο πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κεντρική θέση αναμένεται να έχει η σταδιακή μείωση με ορίζοντα ακόμα και κατάργησης της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Το μέτρο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μπορεί να βελτιώσει άμεσα τη ρευστότητα, αφήνοντας περισσότερα κεφάλαια διαθέσιμα για λειτουργικές ανάγκες, επενδύσεις και κάλυψη υποχρεώσεων. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και η μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 20%, καθώς και η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος έχει έντονο συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα. Πρόκειται για μια επιβάρυνση που επί χρόνια θεωρείται από την αγορά άδικη, καθώς επιβάλλεται ανεξάρτητα από την κερδοφορία. Η οριστική απόσυρσή της θα ωφελήσει κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πιέζονται από το αυξημένο κόστος λειτουργίας και τα περιορισμένα περιθώρια κέρδους. Το κυβερνητικό σχέδιο αναμένεται να συμπληρωθεί με διορθωτικές παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Στο τραπέζι βρίσκονται αλλαγές που θα περιορίζουν τις στρεβλώσεις για αυτοαπασχολούμενους με χαμηλά εισοδήματα, ενώ ορισμένες εισηγήσεις μιλούν ακόμη και για βαθύτερη αναθεώρηση του πλαισίου σε επόμενο στάδιο. Παράλληλα, θα υπάρξει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από μισή έως μία μονάδα, ανάλογα με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Ο προγραμματισμός προβλέπει μείωση κατά μισή μονάδα, με το σενάριο για μείωση κατά μία μονάδα να βρίσκεται στο τραπέζι. Η νέα παρέμβαση θα συμβάλει στην ελάφρυνση των εργοδοτών, προκειμένου να μειωθεί το κόστος της επίσημης εργασίας, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να δημιουργηθεί χώρος για περαιτέρω αυξήσεις στις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Το ποσό αυτό αποτελεί τη βάση για τα μέτρα της ΔΕΘ και ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 1 δισ. ευρώ.

Εκτός από τις επιχειρήσεις, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην κυβερνητική ατζέντα θα περιλαμβάνεται και ένα μέτρο για την περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων των συνταξιούχων.

Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκοντας να αναγνωριστούν πρόσθετα έσοδα από τα ψηφιακά εργαλεία περιορισμού της φοροδιαφυγής, όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση και το ψηφιακό πελατολόγιο.