Πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα: Παράταση έως το τέλος του χρόνου – Ολομέτωπη επίθεση σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις  

Την παράταση του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα για έξι μήνες, αναμένεται να εισηγηθεί στο τέλος Ιουνίου η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που δημοσίευσε η Realnews.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η αβεβαιότητα που προκαλεί η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου Μπρεντ, οδηγεί στην πρώτη παράταση των έκτακτων μέτρων που πάρθηκαν τον Μάρτιο.

Την ίδια στιγμή με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπισθούν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, με την Ανεξάρτητη Αρχή να έχει επιβάλει ήδη σημαντικά πρόστιμα σε κάποιες επιχειρήσεις. Έλεγχοι που είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, με τους καταναλωτές ωστόσο να υποστηρίζουν ότι αυτό που τους απασχολεί δεν είναι μόνο η επιβολή προστίμων αλλά να υποχρεώσει η πολιτεία όσες επιχειρήσεις παραβιάζουν την νομοθεσία να μειώνουν τις τιμές των προϊόντων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ποιο είναι το σχέδιο

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, στο τέλος Ιουνίου, οπότε και λήγει και η περίοδος της εφαρμογής του μέτρου για το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα και σε άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, αναμένεται να ανακοινωθεί η επέκταση της ισχύος του νόμου έως το τέλος του χρόνου. Μάλιστα σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει ο υπουργός Ανάπτυξης, πρόκειται για ένα μέτρο σκληρό για την αγορά, αλλά τίμιο σε αυτή την πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλά προϊόντα πρώτης ανάγκης -τρόφιμα και βασικά αγαθά- με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό από αυτό που είχε μεσοσταθμικά το 2025. Μένει επίσης στις 30 Ιουνίου να αποφασιστεί για το εάν θα προστεθούν ή θα αφαιρεθούν προϊόντα στα οποία θα μπει πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους.

Σημειώνεται ότι συνολικά 61 κατηγορίες προϊόντων πωλούνται με πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αγαθά που έχουν μπει και στο μικροσκόπιο των ελεγκτών. Σε αυτήν τη λίστα, περιλαμβάνονται τόσο τρόφιμα, όσο και αλλά βασικά αγαθά όπως προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά ειδή και τροφές για κατοικίδια και πολλά ακόμη προϊόντα. Στόχος του μέτρου είναι να αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα.