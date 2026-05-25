Δολοφονία στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων: Την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Την παραπομπή σε δίκη για κακούργημα των τεσσάρων αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα ζήτησε η αρμόδια εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Η Realnews αποκαλύπτει το σκεπτικό της πρότασης, ενώ φέρνει στο φως νέα στοιχεία για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο την πρώτη ημέρα του Απριλίου του 2024.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, οι τρεις αστυνομικοί του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων και ο εκφωνητής της ΕΛ.ΑΣ. θα πρέπει να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διά παραλείψεως. Όπως προκύπτει από το σκεπτικό, οι δύο γυναίκες αστυνομικοί, η αστυνόμος Β’, που είχε καθήκοντα υποδιοικητή, και η αξιωματικός υπηρεσίας, αντί να προστατεύσουν την Κυριακή Γρίβα που πήγε φοβισμένη, καθώς ο πρώην σύντροφός της την παρακολουθούσε και την απειλούσε, της ζήτησαν να πληρώσει παράβολο των 100 ευρώ για να υποβάλει έγκληση εναντίον του! Ίσως τα χρήματα αυτά, που ενδεχομένως να μην είχε πάνω της η Κυριακή, να την αποθάρρυναν ώστε να ζητήσει την ποινική δίωξη του δράστη. «Ζήτησε παράβολο για την εκ μέρους της παθούσας υποβολή εγκλήσεως, αν και γνώριζε ότι με τις παραλείψεις ήταν δυνατό η καταγγέλλουσα να περιέλθει σε κατάσταση αβοήθητη, δηλαδή σε κατάσταση ενδεχόμενου κινδύνου, εντούτοις αποδέχθηκε το ενδεχόμενο αυτό», σημειώνει η εισαγγελέας για τη δεύτερη αστυνομικό που ήταν αξιωματικός υπηρεσίας το μοιραίο βράδυ. Και επιρρίπτει ευθύνες και στην πρώτη αστυνομικό και προϊσταμένη, ότι δεν καθοδήγησε σωστά τη συνάδελφό της:

«Είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να συντονίσει και να καθοδηγήσει τη συγκατηγορούμενή της, αξιωματικό υπηρεσίας, να ενεργήσει αυτεπαγγέλτως κατά το υπηρεσιακό της καθήκον και δη χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου από την καταγγέλλουσα, ήτοι να προβεί στην καταγραφή των στοιχείων της Κυριακής Γρίβα και του πρώην συντρόφου της, καθώς και της περιγραφής του».

Στην εισαγγελική πρόταση γίνεται μνεία και στην προηγούμενη μήνυση που είχε υποβάλει η Κυριακή Γρίβα εναντίον του 39χρονου μετέπειτα δολοφόνου της, Αθανασίου Κουρέλη. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να παρακινήσει την υποδιοικήτρια να λάβει άλλα μέτρα για την προστασία της άτυχης 29χρονης. «Συνεκτιμώντας την αναφορά της καταγγέλλουσας, ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε υποβάλει έγκληση εναντίον του συντρόφου της για ποινικά αδικήματα εις βάρος της, να διαπιστώσει το επίπεδο κινδύνου που διέτρεχε και να παράσχει ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που είχε η καταγγέλλουσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί οικογενειακής βίας και των υφιστάμενων διαταγών του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τη λήψη μέτρων προστασίας της», αναφέρεται στην εισαγγελική πρόταση.

Υπήρχε περιπολικό!

Οι δύο γυναίκες αστυνομικοί δεν ζήτησαν τη συνδρομή περιπολικού για να μεταβεί η Κυριακή Γρίβα με ασφάλεια στο σπίτι της, αν και υπήρχε διαθέσιμο, ούτε έδωσαν εντολή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, όπως τονίζεται στην εισαγγελική πρόταση. «Οφειλε να επικοινωνήσει με το κέντρο της Διεύθυνσης Αμεσης Δράσης Αττικής για τη μετάβαση πληρώματος περιπολικού στο σημείο, να διατάξει τον εντοπισμό και την προσαγωγή του πρώην συντρόφου της στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων εντός του πλαισίου πρόληψης τέλεσης αξιόποινων πράξεων, προς αποτροπή τέλεσης αξιόποινων πράξεων και διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητάς του, καθώς και να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού οχήματος, προκειμένου να μεταφερθεί με ασφάλεια η καταγγέλλουσα στην οικία της και δη με το υπ’ αριθμόν ΕΑ. 31844 περιπολικό όχημα του αστυνομικού τμήματος που ήταν διαθέσιμο κατά τον χρόνο εκείνο», σημειώνεται χαρακτηριστικά για τις δύο αστυνομικούς.

Σε εγκληματικές παραλείψεις υπέπεσε και ο εκφωνητής της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την εισαγγελέα: «Είχε τη νομική υποχρέωση να ακούσει με προσοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσα του γνωστοποιήθηκαν, να εκτιμήσει τη βαρύτητα των καταγγελλομένων ούτως ώστε να εντάξει το περιστατικό ως επείγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας, να προβεί σε καταγραφή των στοιχείων του πρώην συντρόφου της καταγγέλλουσας, καθώς και της περιγραφής αυτού, να προωθήσει την καρτέλα του συμβάντος στον εκτελούντα καθήκοντα εκφωνητή της υπηρεσίας του ως κάρτα υψηλής προτεραιότητας, προκειμένου να κινηθεί άμεσα περιπολικό προς την περιοχή για την ανεύρεση και την προσαγωγή του δράστη εντός των ορίων του αυτοφώρου και για την ασφαλή μετάβαση της καταγγέλλουσας στην κατοικία της». Αντίθετα, ο εκφωνητής της ΕΛ.ΑΣ. είπε στην άτυχη Κυριακή ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

«Δεν ήταν σε ετοιμότητα»

Τη δίκη σε κακούργημα και του σκοπού του αστυνομικού τμήματος ζητά η εισαγγελέας: «Ενώ γνώριζε ότι η Κυριακή Γρίβα προσήλθε στο Α.Τ. φοβούμενη για τη σωματική της ακεραιότητα και καταγγέλλοντας τον πρώην σύντροφό της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και ενώ είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσει κατά το υπηρεσιακό του καθήκον, ήτοι να αγρυπνά για την πρόληψη κάθε εγκλήματος και να προστατεύει κάθε άτομο του οποίου η ασφάλεια απειλείται, μη ευρισκόμενος, ως όφειλε, εκτός του φυλακίου, δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος της καταγγέλλουσας κινήθηκε πεζός, φέροντας μαχαίρι και προσέγγισε την καταγγέλλουσα, η οποία βρισκόταν έξωθεν του Α.Τ. και σε απόσταση ενάμισι μέτρου από το φυλάκιο, εντός του οποίου αυτός εξακολουθούσε να ευρίσκεται, και της επιτέθηκε με σφοδρότητα με μαχαίρι τραυματίζοντάς τη θανάσιμα. Δεν ενήργησε, ως όφειλε, για την αποτροπή της εκδηλωθείσας επίθεσης εις βάρος της Κυριακής Γρίβα και δεν προστάτευσε την τελευταία, η οποία απειλούταν εντός του χώρου αρμοδιότητάς του», σημειώνεται στην εισαγγελική πρόταση.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα εξετάσει την εισαγγελική πρόταση και θα αποφασίσει αν τελικά οι τέσσερις αστυνομικοί θα δικαστούν για κακούργημα. Στο μεταξύ, στις 4 Ιουνίου το Συμβούλιο της Επικρατείας θα εξετάσει τις πειθαρχικές κυρώσεις. Οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί τέθηκαν σε αργία έως έξι μήνες κατά περίπτωση, όμως η Αρχή Διαφάνειας άσκησε αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού οργάνου, ζητώντας να τους επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο σκοπός έχει αποταχθεί από το Σώμα λόγω άλλων πειθαρχικών παραπτωμάτων, η υποδιοικήτρια έχει συνταξιοδοτηθεί, ενώ η αξιωματικός υπηρεσίας έχει μετακινηθεί σε άλλη θέση.

Η νομική άποψη

«Μετά την εισαγγελική πρόταση, με την οποία προτείνεται η παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων εμπλεκόμενων αστυνομικών για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, η πλευρά του πατέρα και της αδελφής της δολοφονηθείσας Κυριακής Γρίβα αισθάνεται βαθιά δικαίωση», δηλώνει στην «R» η δικηγόρος τους, Ελένη Μαζαράκη. Και προσθέτει: «Από την πρώτη στιγμή της στυγερής δολοφονίας της Κυριακής, φωνάζαμε δημόσια και με κάθε νόμιμο τρόπο ότι υπάρχουν ακέραιες, σαφείς και βαρύτατες ποινικές ευθύνες για όσα συνέβησαν το μοιραίο εκείνο βράδυ στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων. Για την οικογένεια της Κυριακής ήταν εξαρχής ξεκάθαρο ότι εκείνο το βράδυ δεν ευθύνεται μόνο ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, αλλά ευθύνονται και όσοι, έχοντας ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προστασίας, παρέλειψαν να ενεργήσουν, επιδεικνύοντας εγκληματική αδιαφορία απέναντι σε μια γυναίκα που ζητούσε βοήθεια ευρισκόμενη στο σημείο όπου υπηρετούσαν».