Γρεβενά: «Θάψαμε άδεια φέρετρα» – Αρχίζει η δίκη για την έκρηξη σε εργοστάσιο το 2022 που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργάτες

Στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας ξεκινά σήμερα η δίκη για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο εκρηκτικών της ΕΛΤΕΚ Α.Ε. στους Αγαλλαίους Γρεβενών, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τέσσερα χρόνια και δύο μήνες μετά το τρομακτικό δυστύχημα της 21ης Μαρτίου 2022, που έγινε αισθητό λόγω της ισχυρής έκρηξης σε Γρεβενά και Κοζάνη και αφάνισε στην κυριολεξία τη μονάδα παραγωγής, στο εδώλιο θα καθίσουν οι τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για την τέλεση πράξης της έκρηξης από αμέλεια από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο.

Όλα αυτά τα χρόνια, οι οικογένειες των θυμάτων, του 46χρονου Χαράλαμπου Κικίδη, του 33χρονου Ζήση Αποστολίδη και του 36χρονου Κωνσταντίνου Ορφανίδη, συνεχίζουν τον αγώνα για δικαίωση και αναμένουν την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στα Γρεβενά, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για τις εγκληματικές παραλείψεις που οδήγησαν στον θάνατο των τριών εργατών.

Ο πατέρας του Κωνσταντίνου, Χαράλαμπος Ορφανίδης, συγκλονίζει, περιγράφοντας το μέγεθος της προσωπικής και οικογενειακής τραγωδίας του. «Δεν βρήκαμε κανένα ίχνος του παιδιού μου για να το κηδεύσουμε. Μέσα στον τάφο βάλαμε ένα άδειο φέρετρο. Ο γιος μου, ο Κωνσταντίνος, ήταν 36 ετών. Τη στιγμή της έκρηξης βρισκόταν έξω από το κτίριο του εργοστασίου. Δεν έφταιξε σε τίποτα. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους κατηγορουμένους», λέει στη Realnews.

Χωρίς άδεια

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο επέκτασης του εργοστασίου, ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ήταν ημιτελής. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν είχε καν μόνιμη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αλλά ρευματοδοτούταν με πολύπριζα και μπαλαντέζες!

Στον χώρο αυτόν, αλλά και στον νόμιμο χώρο παραγωγής, επικρατούσε το αδιαχώρητο, όπως αναφέρεται στη δικογραφία. Είχαν αποθηκευτεί παράνομα 7,7 τόνοι εκρηκτικών, συνολικά 11 στοίβες, βάρους 700 κιλών η καθεμία, που είχαν παραχθεί ή είχαν επιστραφεί από πελάτες, όπως επίσης και εκατοντάδες πυροκροτητές -τουλάχιστον 534 κομμένοι και άγνωστος αριθμός λειτουργικών πυροκροτητών η παρουσία των οποίων απαγορεύεται ρητά στους χώρους παραγωγής και συναποθήκευσης- καθώς και περονοφόρα μηχανήματα (κλαρκ) με πετρέλαιο.

«Το μοιραίο πρωινό, κατά την κίνηση των χωρίς σπινθηροπαγίδες κλαρκ από τους εργαζομένους, είτε υπήρξε πρόσκρουση πάνω στα εκρηκτικά και τους πυροκροτητές που βρίσκονταν στο δάπεδο, είτε κάποιος σπινθήρας των μηχανημάτων πυροδότησε το υλικό, προκαλώντας την ισχυρή έκρηξη που κατέστρεψε το εργοστάσιο και έκανε σκόνη τον γιο μου και τους άλλους δύο εργαζομένους», αναφέρει ο Χ. Ορφανίδης.

Ο ίδιος εκφράζει, παράλληλα, την έντονη αγανάκτησή του για τους ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης, καταγγέλλοντας προσπάθεια συγκάλυψης: «Πέρασαν ήδη τέσσερα χρόνια και δύο μήνες. Το ποινικό δικαστήριο αναβλήθηκε πέρυσι για τις 14 Μαΐου 2026 και στις 14 Μαΐου για τις 25 Μαΐου. Την ίδια ώρα, τα αστικά δικαστήρια εξέδωσαν δύο ίδιες αποφάσεις με τις οποίες ανέστειλαν την πρόοδο της δίκης, με το πρόσχημα να τελειώσει πρώτα το ποινικό σκέλος. Με αυτούς τους ρυθμούς, η ποινική διαδικασία θα ολοκληρωθεί το 2030. Γίνεται φανερό ότι στόχος τους είναι να καθυστερήσει η υπόθεση και να ξεχαστεί το έγκλημα».

Οι ευθύνες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι υπεύθυνοι του εργοστασίου δεν τήρησαν τους κανονισμούς για την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διάθεση σε κατανάλωση των εκρηκτικών υλών και περιορισμού των ποσοτήτων (εκρηκτικών υλών), καθώς και τη μελέτη ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «ενώ προέβλεψαν (σ.σ. οι κατηγορούμενοι) ότι η παραβίαση των ανωτέρω θα είχε ως πιθανή συνέπεια την πρόκληση έκρηξης, πιστεύοντας, όμως, ότι αυτή η έκρηξη δεν θα συμβεί, δεν είχαν φροντίσει για την εφαρμογή κατάλληλης εργασιακής πρακτικής. Προέβησαν παρανόμως σε χρήση του ημιτελούς ακόμα χώρου της προέκτασης του κτιρίου, πέραν του χώρου του συσκευαστηρίου, καίτοι αφενός αυτός ήταν ακατάλληλος προς χρήση στη συγκεκριμένη μονάδα παρασκευής συσκευασίας, επειδή ήταν κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα και ως ‘‘βαριά’’ κατασκευή θα εμπόδιζε την προς τα πάνω εκτόνωση ενδεχόμενης έκρηξης, αφετέρου ήταν ημιτελής, χωρίς ακόμα να διαθέτει κανενός είδους σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, αλλά και κανενός είδους ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, αλλά ηλεκτροδοτείτο μέσω προεκτάσεων καλωδίων (μπαλαντέζες) και πολύπριζων από τους άλλους παρακείμενους κτιριακούς χώρους, χρησιμοποίησαν δε αυτόν παρατύπως και ως αποθηκευτικό χώρο».

Ο δικηγόρος της οικογένειας Ορφανίδη, Χρήστος Πατούνας, κάνει λόγο για ξεκάθαρες ευθύνες από την πλευρά των υπευθύνων του εργοστασίου. «Τα τρία αυτά παιδιά εξαϋλώθηκαν, βρήκαν φρικτό θάνατο, από έκρηξη τόνων εκρηκτικών και πυροκροτητών σε χώρο του εργοστασίου ο οποίος ήταν παράνομος. Σε αυτόν τον χώρο δεν επιτρεπόταν να αποθηκευτεί ούτε ένα κιλό εκρηκτικών. Δεν τηρήθηκε κανένα μέτρο ασφαλείας με αποτέλεσμα τον θάνατο των τριών νέων ανθρώπων. Οι οικογένειες ζητούν την τιμωρία όσων ευθύνονται», δηλώνει ο Χρ. Πατούνας.