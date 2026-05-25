Ο νέος «χάρτης» και οι μεταγραφές: Η ακτινογραφία των μετακινήσεων – Οι συζητήσεις που γίνονται σε ΝΔ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών

Οι συζητήσεις που γίνονται σε Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι «φλερτάρουν» με το κόμμα Καρυστιανού και ποιοι… προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς.

Των Γ. ΤΣΑΚΙΡΗ, Μ. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ, Γ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, Θ. ΜΩΡΙΑΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Βαλίτσες» για άλλους πολιτικούς προορισμούς ετοιμάζουν βουλευτές και στελέχη των υφιστάμενων κοινοβουλευτικών κομμάτων, καθώς ολοκληρώνεται η αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη και οι εξελίξεις αναμένεται να είναι ραγδαίες.

Ήδη την περασμένη Πέμπτη (21/5/2026) στη Θεσσαλονίκη, σε εκδήλωση στον ιστορικό κινηματογράφο «Ολύμπιον», η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του εγχειρήματός της με όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών». Μία ημέρα αργότερα, ο Αντώνης Σαμαράς πήρε τον λόγο στη Βουλή, στη διάρκεια της συζήτησης αναφορικά με τη συγκρότηση εξεταστικής για τις υποκλοπές, και παρέθεσε στη σύντομη ομιλία του μια ολοκληρωμένη πολιτική πλατφόρμα, γεγονός που οδήγησε πολλούς στο συμπέρασμα ότι επίκεινται ανακοινώσεις για τη δημιουργία πολιτικού σχηματισμού. Παράλληλα, την Τρίτη αναμένεται να παρουσιάσει το νέο κόμμα και ο Αλέξης Τσίπρας, κάτι που αναμένεται να έχει καταλυτικές συνέπειες στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς.

Την Τρίτη (25/5/2026) οι διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς θα έχουν περάσει σε εντελώς διαφορετική φάση. Ήδη το κλίμα στην Κουμουνδούρου παραπέμπει περισσότερο σε αναμονή εξελίξεων παρά σε κανονική κομματική λειτουργία. Το βασικό ερώτημα που κυριαρχεί πλέον στις συζητήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αν θα προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας αλλά ποιοι θα αποφασίσουν να τον ακολουθήσουν από την πρώτη στιγμή και, βεβαίως, ποιους θα καλωσορίσει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός στο νέο του εγχείρημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την Όλγα Γεροβασίλη, που βρίσκεται διαρκώς σε ανοιχτή γραμμή με τον πρώην πρωθυπουργό και είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση λόγω της ιδιότητάς της ως αντιπροέδρου της Βουλής, έτοιμοι για «μετακόμιση» στο νέο κόμμα εμφανίζονται οι Συμεών Κεδίκογλου, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιώργος Καραμέρος, Διονύσης Καλαματιανός, Κατερίνα Νοτοπούλου, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Γιώργος Γαβρήλος, Βασίλης Κόκκαλης, Κώστας Μπάρκας, Γιώργος Ψυχογιός, Μαρίνα Κοντοτόλη, Καλλιόπη Βέττα και Πόπη Τσαπανίδου.

Καθώς ο πρώην πρωθυπουργός έχει καταστήσει σαφές πως όσοι βουλευτές θέλουν να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα θα πρέπει να παραιτηθούν από την έδρα τους, ακόμη πιο εύκολο θεωρείται το βήμα για πρόσωπα που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα, όπως ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, ο Γιάννης Ραγκούσης, ο Διονύσης Τεμπονέρας και ο πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, o οποίος -όχι τυχαία- παραιτήθηκε πρόσφατα από το αξίωμά του.

Τα «δίχτυα» του Αλέξη Τσίπρα έχουν πέσει όπως ήταν αναμενόμενο και στη Νέα Αριστερά. Πιθανότατα μετά την εκδήλωση της Τρίτης(26/5/2026) πέντε βουλευτές του κόμματος θα ανεξαρτητοποιηθούν με προορισμό το νέο κόμμα. Είναι βουλευτές που έχουν συνδέσει την πορεία τους με τον πρώην πρωθυπουργό, όπως ο Αλέξης Χαρίτσης, η Εφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ενώ την πεντάδα κλείνει ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Ηδη έχει ανεξαρτητοποιηθεί μετά την παρουσία του στην ομιλία Τσίπρα στη Ρεματιά ο Φερχάτ Οζγκιούρ, ενώ ακόμη δεν είναι βέβαιο τι θα κάνουν η Σία Αναγνωστοπούλου και η Θεανώ Φωτίου. Από τα επιφανή στελέχη της Νέας Αριστεράς, ήδη ο Νίκος Μπίστης έχει καταστήσει σαφή την πρόθεσή του να ενταχθεί στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Τέλος, από τον χώρο των προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων βουλευτών, σχεδόν βέβαιη θεωρείται η προσχώρηση των δύο ανεξάρτητων, της Αθηνάς Λινού και του Γιάννη Σαρακιώτη.

Οι επαφές του Αλ. Τσίπρα, όπως είναι φυσικό, δεν περιορίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ ή στον χώρο της Αριστεράς. Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι συζητήσεις με αυτοδιοικητικά στελέχη, πανεπιστημιακούς και πρόσωπα από τον χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας που βλέπουν μια πιθανή ευκαιρία ανασύνθεσης της Κεντροαριστεράς. Ηδη από το ΠΑΣΟΚ μετέχουν στο νέο εγχείρημα η Αννα Παπαδοπούλου και ο Αντώνης Σαουλίδης, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον από την Αμαλίας για τον Χάρη Καστανίδη, που αποχώρησε από το κόμμα πριν από δύο εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνονται προσώρας τα περί πιθανής μετακίνησής του.

Την ίδια ώρα, βουλευτές και στελέχη που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ συζητούν ή επανεντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ. Σχεδόν βέβαιη θεωρείται η ανακοίνωση της μεταγραφής ή μάλλον της επιστροφής της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, από το οποίο ξεκίνησε. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να βρεθεί στα «πράσινα» ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές και ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, που επίσης εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκε και στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη την περίοδο της προεδρίας του. Ισχυρή τέλος θεωρείται η επιστροφή και της Θεοδώρας Τζάκρη, που βρίσκεται επίσης στο κόμμα Κασσελάκη, παρά τις εσωκομματικές ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί στο ΠΑΣΟΚ για το ενδεχόμενο αυτό. Ηδη, από το πρώτο κύμα διεύρυνσης έχουν ενταχθεί με έναν τρόπο στο ΠΑΣΟΚ οι πρώην υπουργοί Γιάννης Πανούσης και Θόδωρος Παπαθεοδώρου, ενώ ακούγεται και το όνομα του Θάνου Μωραΐτη.

Στο νέο κύμα διεύρυνσης που ανακοινώθηκε την Πέμπτη (21/5/2026) μεταξύ των 29 ξεχώρισαν τα ονόματα δύο πρώην στελεχών του ΜέΡΑ25, της πρώην βουλευτή Αγγελικής Αδαμοπούλου και της Εύας Αμπάζη, ενός πρώην βουλευτή από το Ποτάμι, του Κυριάκου Χαρακίδη, καθώς και εκείνα του δημοσιογράφου Βαγγέλη Τριάντη και του γνωστού επιχειρηματία και πρώην υφυπουργού Γιώργου Βερνίκου. Βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ είχε εκλεγεί στο παρελθόν και ο Λεονάρδος Χατζηανδρέου, που «επαναπατρίστηκε» την Πέμπτη (21/5/2026).

Πλατφόρμα

Στον χώρο της Κεντροδεξιάς, η δημόσια παρέμβαση του Αντ. Σαμαρά την Παρασκευή (22/5/2026) στη Βουλή φούντωσε τα σενάρια για επικείμενη ίδρυση κόμματος, καθώς είχε τα χαρακτηριστικά μιας συνολικής ιδεολογικής και πολιτικής πλατφόρμας απέναντι στη σημερινή φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας και στην κατεύθυνση που -κατά τον ίδιο- ακολουθεί η χώρα. Ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να διαμορφώσει ένα καθαρό πολιτικό αφήγημα, με αιχμές όχι μόνο για κυβερνητικούς χειρισμούς αλλά και για το ίδιο το ιδεολογικό στίγμα της παράταξης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με συνεχείς αναφορές στον ιδρυτή της Ν.Δ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, σε «μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία» και σε «ποταμίσια ιδεολογία», επιχείρησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως εκφραστή μιας πιο παραδοσιακής, εθνικά προσανατολισμένης και θεσμικά αυστηρής δεξιάς αντίληψης. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στα εθνικά θέματα και ειδικά στα ελληνοτουρκικά, ενώ παράλληλα ανέδειξε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τις υποκλοπές, το Δημογραφικό και την κοινωνική ανασφάλεια. Η επιλογή του να συνδέσει όλα αυτά τα μέτωπα σε ένα ενιαίο πολιτικό αφήγημα ενίσχυσε την αίσθηση ότι η παρέμβασή του είχε χαρακτήρα πολιτικού μανιφέστου.

Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι ενώ στην αίθουσα βρέθηκαν βουλευτές που διατηρούν φιλική σχέση μαζί του, όπως ο Μίλτος Χρυσομάλλης, για τον οποίο ακούγεται ότι θα μπορούσε να είναι στο κόμμα του, ο Αντώνης Σαμαράς δεν χειροκροτήθηκε από κανέναν. Αν τελικά προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, ενδεχομένως να τον ακολουθήσει, πέραν του Μ. Χρυσομάλλη, και ο βουλευτής Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης που έχει επίσης πολύ στενή σχέση μαζί του. Πάντως, ο Γ. Πασχαλίδης έχει διαψεύσει δημόσια αυτό το ενδεχόμενο, λέγοντας ότι δεν είναι γυρολόγος της πολιτικής και ότι η Ν.Δ. είναι το κόμμα με το οποίο πολιτεύεται.

Έτοιμα για ένα κόμμα Σαμαρά δείχνουν πάντως και τα δέκα υψηλόβαθμα στελέχη της Ν.Δ. (ανάμεσά τους πρώην υπουργοί και βουλευτές) που έστειλαν επιστολή στην εφημερίδα «Δημοκρατία», στην οποία υιοθετούσαν την κριτική Σαμαρά ότι «η παράταξη έχασε την ψυχή της» και ότι το κόμμα είναι «αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης». Τα στελέχη αυτά (ο πρώην ευρωβουλευτής Μανώλης Αγγέλακας, οι πρώην υπουργοί Χρήστος Ζώης, Αργύρης Ντινόπουλος και Θανάσης Σκορδάς, οι πρώην βουλευτές Θανάσης Νταβλούρος και Φεβρωνία Πατριανάκου, καθώς και οι Γιώργος Βερναδάκης, Δημήτρης Πανοζάχος, Σέργιος Τσίφτης και Σεραφείμ Τσόκας) μιλούν για «ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση», δείχνοντας έτσι προς τη δημιουργία νέου κόμματος.

Στο κόμμα Σαμαρά, θεωρείται ότι θα μπορεί να προσχωρήσει και ο ανεξάρτητος Μάριος Σαλμάς, ο οποίος ωστόσο έχει αποκαλύψει ότι συζητά και με το ΠΑΣΟΚ αλλά και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από τους ανεξάρτητους, δύο βουλευτές των «Σπαρτιατών», ο Χάρης Κατσιβαρδάς και ο Κωνσταντίνος Φλώρος, θα ήθελαν να προσχωρήσουν στη Ν.Δ., με τον πρώτο μάλιστα να το θεωρεί «ευχής έργον». Ενας ακόμη ανεξάρτητος, ο Ιωάννης Κόντης, έχει ρίξει «γέφυρες» στην Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Έδωσε το στίγμα της

Με ενδιαφέρον περιμένουν πάντως οι βουλευτές -και κυρίως οι υπό μετακίνηση- τις δημοσκοπήσεις του Ιουλίου για να δουν πού «θα κάτσει η μπίλια» για τα νέα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει από αυτή την άποψη το νέο κόμμα της Μαρία Καρυστιανού, καθώς το στίγμα που έδωσε η ιδρύτριά του το βράδυ της Πέμπτης δεν αποκλείει για ιδεολογικούς λόγους κανέναν. Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για την ανάγκη πολιτικής και κοινωνικής αναγέννησης και οι θέσεις που παρουσίασε επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, στη στήριξη της οικογένειας και των νέων, στην ανασυγκρότηση της δημόσιας υγείας και της παιδείας, αλλά και στην προστασία της πρώτης κατοικίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μια ατζέντα με την οποία μπορούν να ταυτιστούν πολλοί.

Όπως ο Αλέξης Τσίπρας, που κρατά κλειστά τα χαρτιά του σε σχέση με το ποιους θα δεχθεί στο κόμμα του, έτσι και η Μαρία Καρυστιανού έχει δηλώσει ότι στον σχηματισμό της δεν θα συμμετάσχουν πρόσωπα με πολιτική σταδιοδρομία.

Γι’ αυτόν τον λόγο δεν έχει επιτρέψει στον Νίκο Νικολόπουλο να προσχωρήσει σε αυτόν. Ετσι τα επιφανή στελέχη του κόμματος στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης ήταν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου και ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Γαλανός, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στο Αρμα Πολιτών του Γιάννη Δημαρά. Ολα αυτά πάντως τελούν ακόμα υπό την αίρεση των πρώτων μετρήσεων τους επόμενους δύο μήνες. Αν οι δημοσκοπικές προβλέψεις για διψήφια ποσοστά του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού επιβεβαιωθούν, πολλοί βουλευτές θα της χτυπήσουν την πόρτα.