Η φίλη της έκανε σχέση με κάποιον που της άρεσε πολύ και ξαφνικά ανακάλυψε κάτι που ανέτρεψε τα πάντα – «Ξέχασε να της πει ότι έχει παιδιά»

Μαρίνα Σίσκου

Η φίλη της έκανε σχέση με κάποιον που της άρεσε πολύ - "ξέχασε να της πει ότι έχει παιδιά". Φωτογραφία: Pexels
Ενώ η TikToker Salma βρισκόταν σε έναν αγώνα μπάσκετ, παρατήρησε κάποιον να την κοιτάζει επίμονα με μια μπερδεμένη έκφραση στο πρόσωπό του.  Αυτός ο τύπος συνέχιζε να την κοιτάζει σαν να την αναγνώριζε από κάπου, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει ακριβώς από πού. Ωστόσο, η Salma ήξερε ακριβώς ποιος ήταν και και κυρίως, ήξερε ακριβώς γιατί αυτή η απρόσμενη επανασύνδεση σε δημόσιο χώρο ήταν τόσο παράξενη και ανατριχιαστικά αλλόκοτη.

Το παρασκήνιο

Πριν από μερικά χρόνια, μια φίλη της είχε βγει αρκετά ραντεβού με αυτόν τον τύπο και της άρεσε πάρα πολύ. Τα πράγματα έδειχναν να εξελίσσονται φυσιολογικά. Όμως, στο πέμπτο τους ραντεβού, εκείνος της είπε ότι δεν έψαχνε για κάτι σοβαρό.

Δεν ήθελε τίποτα να τον δεσμεύει με το μέρος όπου έμεναν, στην Ιντιανάπολη, επειδή είχε σχέδια να μετακομίσει στη Δυτική Ακτή. Η αιτιολογία του φαινόταν αρχικά λογική.

Εκείνη τον ευχαρίστησε για την ειλικρίνειά του και εκτίμησε αυτό που θεώρησε ως καθαρότητα και ευθύτητα.  Έτσι, αποφάσισαν να το λήξουν, αφού ήθελαν διαφορετικό μέλλον.  Εκείνη επιζητούσε μια σοβαρή σχέση και δεν ήθελε να φύγει από την Ιντιανάπολις.

Παρ’ όλα αυτά, ένιωσε μεγάλη απογοήτευση που τα πράγματα δεν είχαν εξελιχθεί όπως ήλπιζε. Έναν μήνα αργότερα, μια άλλη φίλη τους έπεσε τυχαία πάνω σε μια ανάρτηση στα social media σχετικά με τον συγκεκριμένο άνδρα, και τότε όλη η ιστορία ήρθε ξαφνικά στο φως.

«Το ανακάλυψε από τα social media»

Εκείνη την περίοδο, η φίλη της Salma δεν είχε σκεφτεί να τον ψάξει στα social media, καθώς όλα όσα της είχε πει φαίνονταν να «κολλάνε» μεταξύ τους και δεν είχε δείξει κανένα εμφανές προειδοποιητικό σημάδι.

Ωστόσο, τα social media αποκάλυψαν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

«Όχι μόνο αυτός ο άνδρας έχει ένα παιδί στην Ιντιανάπολις με μια γυναίκα που δεν ανέφερε ποτέ, αλλά έχει και άλλα δύο παιδιά με δύο διαφορετικές γυναίκες», ανέφερε η Salma.

«Τον διέσυραν στα social media»

Οι γυναίκες που είχαν αποκτήσει παιδιά μαζί του είχαν αρχίσει να ανεβάζουν αναρτήσεις στα social media, προειδοποιώντας άλλες γυναίκες για τη συμπεριφορά του. Μετά από έρευνα στο διαδίκτυο, η Salma και οι φίλες της ανακάλυψαν ότι ο άνδρας είχε δύο παιδιά κάτω των πέντε ετών και ουσιαστικά ήταν ένας απόντας πατέρας, χωρίς πραγματική σχέση με τα παιδιά του.

Οι γυναίκες ισχυρίζονταν ότι συστηματικά απέκρυπτε το γεγονός πως έχει παιδιά όταν γνώριζε νέες συντρόφους και ότι δεν ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στη χρήση προστασίας. Ξαφνικά, η δικαιολογία του ότι δεν ήθελε να «δεθεί» στην Ιντιανάπολις απέκτησε εντελώς διαφορετική σημασία.

Δεν επρόκειτο για έναν ελεύθερο άνθρωπο που κυνηγούσε τα όνειρά του στη Δυτική Ακτή, αλλά για έναν πατέρα που αμελούσε τις ευθύνες του και δεν ήθελε οι πιθανές ερωτικές του συντρόφους να το γνωρίζουν.

Η φίλη της Salma τελικά γλίτωσε από μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Συνολικά, η εμπειρία αυτή ανέδειξε πόσο σημαντικό είναι να γίνεται μια βασική έρευνα πριν καν κάποιος εμπλακεί συναισθηματικά σε μια σχέση.

Αυτό θεωρείται πλέον σχεδόν απαραίτητο, καθώς ο σύγχρονος κόσμος των γνωριμιών δυστυχώς είναι γεμάτος από προειδοποιητικά σημάδια.

Αν και τα social media, φυσικά, δεν αποκαλύπτουν ολόκληρη την εικόνα ενός ανθρώπου, μερικές φορές μπορούν να φέρουν στην επιφάνεια πληροφορίες που κάποιος προσπαθεί συνειδητά να κρατήσει κρυφές.

