Μητσοτάκης για το εκλογικό αποτέλεσμα στην Κύπρο και τη νίκη του ΔΗΣΥ: «Οι πολίτες επέλεξαν σταθερότητα»

Αυτό είναι το μήνυμα που εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στο Χ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για το εκλογικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο, οι οποίες διεξήχθησαν και ολοκληρώθηκαν εχθές (24/5/2026), δίνοντας σαφές προβάδισμα στο ΔΗΣΥ.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Συγχαρητήρια στον @DISY1976 και την @AnnitaDemetriou για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας.

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) May 25, 2026