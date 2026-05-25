Σοκ στη Γαλλία: Υπό έρευνα δεκάδες σχολικοί επόπτες για κακοποίηση και βιασμούς παιδιών – Ξέσπασμα γονέων για τη φρίκη στα νηπιαγωγεία

Ένα πρωτοφανές κύμα αποκαλύψεων συγκλονίζει το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας, καθώς οι αρχές διενεργούν εκτεταμένες έρευνες για δεκάδες περιπτώσεις σωματικής βίας, σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών σε βάρος νηπίων και μαθητών δημοτικού.

Στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκονται οι «σχολικοί επόπτες», άτομα που προσλαμβάνονται από τις τοπικές αρχές για τη φύλαξη των παιδιών κατά τα διαλείμματα και τις εξωσχολικές δραστηριότητες, με τις καταγγελίες γονέων να κάνουν λόγο για μια συστημική, εθνική καταστροφή.

Οι συγκλονιστικές διαστάσεις της έρευνας

Σύμφωνα με τον Guardian, η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει ήδη περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμούς παιδιών ακόμη και τριών ετών, οι οποίες φέρεται να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για μεσημεριανό, της ώρας του ύπνου ή σε απογευματινές δραστηριότητες.

Η κορυφαία εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκουό, επιβεβαίωσε τις διαστάσεις της υπόθεσης δηλώνοντας: «Έχουμε έρευνες σε εξέλιξη σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 παιδικούς σταθμούς».

Οι έρευνες περιλαμβάνουν καταγγελίες για βιασμούς παιδιών ηλικίας μόλις τριών και τεσσάρων ετών.

Οι ενώσεις γονέων καταγγέλλουν ότι έδωσαν μάχη ετών για να εισακουστούν, επισημαίνοντας ότι οι αποτυχίες στη διαδικασία προσλήψεων και στον έλεγχο του ιστορικού των εποπτών επέτρεψαν τη συνέχιση των κακοποιήσεων.

Οι επόπτες αυτοί δεν προσλαμβάνονται από το υπουργείο Παιδείας, αλλά από τους δήμους, συχνά χωρίς εκπαίδευση ή πτυχία, και με καθεστώς ωρομίσθιας απασχόλησης.

Ο Φλοριάν Λαστέλ, δικηγόρος τριών οικογενειών από το Παρίσι που προσέφυγαν στην αστυνομία, υπογράμμισε: «Πρόκειται για ένα μαζικό σκάνδαλο».

«Το κρατικό σχολικό σύστημα αποτελεί πηγή υπερηφάνειας σε αυτή τη χώρα, αλλά δυστυχώς στη Γαλλία σήμερα δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι η δημόσια υπηρεσία εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών».

Μαρτυρίες που παγώνουν το αίμα

Οι κατηγορίες που έχουν καταγραφεί περιλαμβάνουν παιδιά στα οποία οι επόπτες ούρλιαζαν, τα έσπρωχναν, τα τραβούσαν από τα μαλλιά, τους στερούσαν το φαγητό, τα ανάγκαζαν να φάνε μέχρι εμετού, ή τα κακοποιούσαν σεξουαλικά.

Ο δικηγόρος Λουί Καϊγιέ, εκπροσωπώντας δύο οικογένειες, κατέθεσε μηνύσεις τον Φεβρουάριο για βιασμούς νηπίων που σημειώθηκαν το 2025.

Στη μία περίπτωση, ένα 3χρονο κορίτσι βιάστηκε σε σχολείο του δυτικού Παρισιού. Στη δεύτερη, ένα 3χρονο αγόρι βιάστηκε από τον ίδιο επόπτη, ο οποίος είχε απλώς μετατεθεί σε άλλο σχολείο έπειτα από προηγούμενες καταγγελίες ότι ασκούσε σωματική βία σε παιδιά.

«Ένα πρωί, το τρίχρονο αγόρι αναστατώθηκε τόσο πολύ μπροστά στις πύλες του σχολείου, αρνούμενο να μπει μέσα, που έπεσε σε μια κατάσταση σαν έκσταση και η μητέρα του ξέσπασε σε δάκρυα. Ο διευθυντής έπρεπε να βγει έξω για να αναγκάσει το παιδί να μπει στο σχολείο, και εκείνη τη στιγμή ούτε η μητέρα του αγοριού ούτε ο διευθυντής γνώριζαν το γιατί», περιέγραψε.

«Είναι ένα καθημερινό βασανιστήριο για τους γονείς, οι οποίοι θέλουν η έρευνα να προχωρήσει προκειμένου να διαπιστωθεί η κλίμακα των αδικημάτων», πρόσθεσε.

Ο Καϊγιέ χαρακτήρισε τον τομέα των σχολικών εποπτών στη Γαλλία ως «καταστροφή» και «εθνική τραγωδία».

Η δίκη, οι απολύσεις και η παραδοχή του Δημάρχου

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά στο Παρίσι η δίκη ενός επόπτη που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών, ηλικίας 3 έως 5 ετών, σε νηπιαγωγείο του 11ου διαμερίσματος.

Παράλληλα, τον επόμενο μήνα αναμένεται η ετυμηγορία για έναν 47χρονο επόπτη που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση εννέα 10χρονων κοριτσιών στο Παρίσι.

Ο νέος Σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ανακοίνωσε ένα σχέδιο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση αυτού που αποκάλεσε «μεγάλη δυσλειτουργία».

Μιλώντας στην εφημερίδα Le Monde, ο Γκρεγκουάρ παραδέχθηκε: «Αν υπήρξε ένα συλλογικό λάθος, ήταν το να αντιμετωπίζουμε αυτά τα περιστατικά ως μεμονωμένα, όταν στην πραγματικότητα παραπέμπουν σε έναν συστημικό κίνδυνο, και ίσως ακόμη και σε έναν συστημικό νόμο της σιωπής (ομερτά)».

Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, ο δήμος του Παρισιού έθεσε σε διαθεσιμότητα 78 επόπτες, εκ των οποίων οι 31 είναι ύποπτοι για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Γκρεγκουάρ, ο οποίος αποκάλυψε ότι και ο ίδιος είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά ως παιδί από σχολικό επόπτη, δημιούργησε μια συνέλευση πολιτών για το ζήτημα, η οποία θα παραδώσει το πόρισμά της τον Ιούνιο.

«Το σχολείο δεν είναι το άσυλο που νομίζαμε»

Η Άννα, συνιδρύτρια της οργάνωσης γονέων «SOS Périscolaire» που μάχεται εδώ και πέντε χρόνια για τη δικαίωση των θυμάτων, τόνισε ότι το πρόβλημα αφορά ολόκληρη τη χώρα.

«Αυτό είναι ξεκάθαρα συστημικό και αφορά ολόκληρη τη Γαλλία. Υπάρχει δυσλειτουργία όχι μόνο σε επίπεδο πόλης, αλλά αρχίζουμε να λέμε ότι υπάρχει δυσλειτουργία και από την πλευρά του κράτους».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η έναρξη των ερευνών είναι ένα θετικό βήμα: «Επιτέλους οι μαρτυρίες των γονέων και των παιδιών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη».

Η ίδια σημείωσε ότι οι γονείς ακόμη παλεύουν για τα αυτονόητα, όπως το να τους παρέχεται λίστα με τα ονόματα και τις φωτογραφίες των εποπτών που προσέχουν τα παιδιά τους, κάτι που δεν γίνεται συστηματικά.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της νεοσύστατης ομάδας γονέων «#MeTooEcole» δήλωσε: «Η γαλλική κοινωνία ανοίγει τα μάτια της στο γεγονός ότι το σχολείο δεν είναι το άσυλο που νομίζαμε. Όταν αφήνεις ένα παιδί στο σχολείο το πρωί, αυτό το παιδί δεν είναι απολύτως προστατευμένο από τις διοικητικές δυσλειτουργίες και τις παιδεραστικές συμπεριφορές. Τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με όλες τις μορφές βίας: από λεκτική και σωματική βία μέχρι σεξουαλική επίθεση. Είναι φρικτό και προκαλεί φόβο. Οι γονείς είναι εξοργισμένοι».