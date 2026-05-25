Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μία ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο – Τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Μητσοτάκης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Με συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague, ξεκίνησε η συνέντευξη στον εκδότη της Realnews και Πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ Νίκο Χατζηνικολάου, στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026».

«Μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου τροπαίου από μία ομάδα που ήταν η καλύτερη καθ’όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε στα τελευταία λεπτά» είπε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Εμείς από πλευράς μας αναλάβαμε ως πολιτεία ένα ρίσκο, φέρνοντας την οργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Χρηματοδοτήσαμε αυτή την επένδυση και είναι πολύ όμορφο που αυτή η προσπάθεια συνδυάστηκε με μία άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής και με τον θρίαμβο μίας ελληνικής ομάδα» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και επιχειρώντας να κάνει «γέφυρα» με τη θεματική του συνεδρίου ευχήθηκε «να έχουμε περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας» .

«Σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μία ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο»  σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ακμή: Πώς χρησιμοποιούνται στη θεραπεία τα αντιβιωτικά και πότε πρέπει να τα σταματάμε – Το Cleveland Clinic απαντά

Έχετε φούσκωμα ή πάτε συχνά στην τουαλέτα; Πότε μπορεί να είναι συμπτώματα καρκίνου των ωοθηκών

Δημόσιο: Πάνω από 3 δισ. ευρώ τα «φέσια» – Γιατί είναι πρωταθλητές τα νοσοκομεία

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Αυτά είναι τα ταμεία που πιστώνουν σήμερα τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς-Τι ώρα θα δείτε τα...

Γιατί οι εγγενείς κβαντικές ιδιότητες της σκοτεινής ύλης των αξιονίων είναι εντελώς ανιχνεύσιμες

Χάκερ παρακάμπτουν διορθωτική ενημέρωση και εκμεταλλεύονται παλαιότερο κενό ασφαλείας σε συσκευές SonicWall
περισσότερα
11:33 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

«Παράθυρο» Μητσοτάκη για «Σπίτι μου ΙΙΙ» – «Ενδεχομένως να υπάρχουν οι δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ακόμη ένα πρόγραμμα»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ»  άφησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητ...
10:10 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Δημήτρης Μάντζος στη Realnews: Θα είμαστε έτοιμοι, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές

«Είμαστε και θα είμαστε έτοιμοι, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές», δηλώνει ο Δημήτρης Μάντζος. ...
09:47 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Μητσοτάκης για το εκλογικό αποτέλεσμα στην Κύπρο και τη νίκη του ΔΗΣΥ: «Οι πολίτες επέλεξαν σταθερότητα»

«Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθ...
09:42 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

«Η Ελλάδα θα έχει ρόλο στο μαχητικό της έκτης γενιάς» – Τι λέει ο επικεφαλής του τμήματος αεροπορίας της Airbus

Μιλά στην «R» ο επικεφαλής του τμήματος αεροπορίας της Airbus για την ένταξη της χώρας μας στη...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν