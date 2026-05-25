Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μία ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο – Τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό

Με συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague, ξεκίνησε η συνέντευξη στον εκδότη της Realnews και Πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ Νίκο Χατζηνικολάου, στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026».

«Μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου τροπαίου από μία ομάδα που ήταν η καλύτερη καθ’όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε στα τελευταία λεπτά» είπε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Εμείς από πλευράς μας αναλάβαμε ως πολιτεία ένα ρίσκο, φέρνοντας την οργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Χρηματοδοτήσαμε αυτή την επένδυση και είναι πολύ όμορφο που αυτή η προσπάθεια συνδυάστηκε με μία άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής και με τον θρίαμβο μίας ελληνικής ομάδα» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και επιχειρώντας να κάνει «γέφυρα» με τη θεματική του συνεδρίου ευχήθηκε «να έχουμε περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας» .

«Σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μία ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.