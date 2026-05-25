Ζαχάρω: Πυροσβέστες έσωσαν από φωτιά ηλικιωμένη και επανέφεραν τον σκύλο της με ΚΑΡΠΑ

Φωτιά ξέσπασε σε κατοικία ηλικιωμένης στη Ζαχάρω Ηλείας. Πυροσβέστες από την Υπηρεσία στα Κρέστανα επενέβησαν άμεσα για την κατάσβεση.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα με ασφάλεια, ενώ παράλληλα διέσωσαν και τον σκύλο της, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του λόγω της έντονης παρουσίας καπνού.

Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στο εσωτερικό του σπιτιού, εντόπισαν το ζώο αναίσθητο και του παρείχαν άμεσα πρώτες βοήθειες. Με ψυχραιμία και επαγγελματισμό εφάρμοσαν ΚΑΡΠΑ, καταφέρνοντας τελικά να το επαναφέρουν στη ζωή.

Η επιχείρηση αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον ηρωισμό, την αυταπάρνηση και την ετοιμότητα των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για τη διάσωση κάθε μορφής ζωής.