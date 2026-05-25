Άρειος Πάγος: Αναίρεση του βουλεύματος αποφυλάκισης Γιωτόπουλου από την Εισαγγελία – Θα αποφανθεί το Δικαστικό Συμβούλιο

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος
Την αναίρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα δικαστική κρίση σχετικά με την υφ’ όρον απόλυσή του.

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, μετά τη μελέτη της δικογραφίας, έκρινε ότι η αποφυλάκιση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» δεν ήταν νομικά ορθή. Σύμφωνα με την αναίρεση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτισης της ποινής που προβλέπει ο νόμος για την υφ’ όρον απόλυση πολυϊσοβιτών.

Παράλληλα, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εκτιμά ότι δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκιση, καθώς από τα στοιχεία της υπόθεσης δεν προκύπτουν επαρκείς λόγοι που να δικαιολογούν τη χορήγηση του ευεργετήματος της υφ’ όρον απόλυσης.

Η υπόθεση θα εισαχθεί πλέον στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο θα αποφανθεί επί της αναίρεσης. Εφόσον η εισαγγελική πρόταση γίνει δεκτή, το βούλευμα αποφυλάκισης, σύμφωνα με το dikastiko.gr, θα ακυρωθεί και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή.

Η συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου αναμένεται να προσδιοριστεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.

