Ρωσία: «Τύφλωσε» με παρεμβολές το αεροσκάφος του Βρετανού υπουργού Άμυνας – Χωρίς GPS για τρεις ολόκληρες ώρες

Σε ένα νέο σοβαρό περιστατικό που κλιμακώνει την ένταση ανάμεσα στο Λονδίνο και τη Μόσχα, οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται να μπλόκαραν ηλεκτρονικά τα συστήματα πλοήγησης της ναυλωμένης από τη RAF πτήσης που μετέφερε τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι.

Η επίθεση, η οποία άφησε το κυβερνητικό αεροσκάφος χωρίς σήμα GPS για ολόκληρη την τρίωρη διαδρομή του, προστίθεται σε μια σειρά από επικίνδυνες ρωσικές προκλήσεις στον αέρα και τη θάλασσα που δοκιμάζουν τις αντοχές του ΝΑΤΟ.

Η ηλεκτρονική επίθεση στο κυβερνητικό τζετ

Η ρωσική παρεμβολή σημειώθηκε την Πέμπτη, καθώς ο Τζον Χίλι επέστρεφε στη Βρετανία συνοδευόμενος από πολιτικούς και στρατιωτικούς συμβούλους, έπειτα από επίσκεψη σε βρετανικά στρατεύματα που σταθμεύουν στην Εσθονία.

Το δορυφορικό σήμα στο αεροσκάφος τύπου Dassault Falcon 900LX —ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται και από τον βασιλιά Κάρολο— απενεργοποιήθηκε πλήρως κοντά στα σύνορα της Ρωσίας.

Ως αποτέλεσμα, οι πιλότοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν εφεδρικά συστήματα για να προσδιορίσουν τη θέση τους, ενώ τα τηλέφωνα και οι φορητοί υπολογιστές των επιβατών αδυνατούσαν να συνδεθούν στο διαδίκτυο.

Η επίθεση προκάλεσε, επίσης, δυσλειτουργία σε τμήματα του ταμπλό στο πιλοτήριο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, η παρεμβολή ξεκίνησε στην αρχή του ταξιδιού και ήταν αδύνατο να επανεκκινηθεί το σήμα ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα, καθώς το τζετ της RAF χρειαζόταν πλήρη απενεργοποίηση και επανεκκίνηση στο έδαφος.

Μια πηγή από τον χώρο της άμυνας δήλωσε στη Daily Mail: «Πρόκειται για μια απερίσκεπτη ρωσική παρεμβολή, αλλά η RAF είναι καλά προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει αυτή τη δραστηριότητα».

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν ο Χίλι αποτελούσε εσκεμμένο στόχο. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η Μόσχα θεωρείται πως είχε μπλοκάρει το σήμα GPS και σε αεροσκάφος που μετέφερε τον πρώην υπουργό Άμυνας της Βρετανίας, Γκραντ Σαπς, το 2024.

Επικίνδυνες μανούβρες πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Το συγκεκριμένο συμβάν ήρθε στο φως μόλις μία ημέρα μετά τις αποκαλύψεις για ένα άλλο θρίλερ στους αιθέρες, όταν ρωσικά μαχητικά έθεσαν σε θανάσιμο κίνδυνο ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος της RAF, πετώντας σε απόσταση αναπνοής μόλις 20 ποδιών (περίπου 6 μέτρων) από αυτό.

Στη στενότερη αντιπαράθεση που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα μεταξύ των πολεμικών αεροποριών των δύο χωρών, οι πιλότοι του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποίησαν τον περασμένο μήνα ριψοκίνδυνες διελεύσεις με ταχύτητα άνω των 500 μιλίων την ώρα μπροστά από τη μύτη ενός βρετανικού RAF Rivet Joint πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Το παραμικρό λάθος θα μπορούσε να είχε κοστίσει τη ζωή όλων των εμπλεκομένων και στις δύο πλευρές.

Οι Ρώσοι πιλότοι, εκτελώντας μια ελιγμό γνωστό ως «Crazy Ivan» (Τρελός Ιβάν) —ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να κλονίζει τον εχθρό— πραγματοποίησαν έξι τρομακτικά κοντινές διελεύσεις, αναγκάζοντας το σύστημα αυτόματου πιλότου του βρετανικού αεροσκάφους επιτήρησης να αποσυνδεθεί και να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

Ηχηρή απάντηση Χίλι και αναστολή των πτήσεων

Ο Τζον Χίλι καταδίκασε έντονα τον ελιγμό, κάνοντας λόγο για μια συνεχιζόμενη εκστρατεία εκφοβισμού του Κρεμλίνου κατά βρετανικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων, με την οποία ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Βρετανίας.

«Αυτό το περιστατικό αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα επικίνδυνης και απαράδεκτης συμπεριφοράς Ρώσων πιλότων απέναντι σε ένα άοπλο αεροσκάφος που επιχειρεί σε διεθνή εναέριο χώρο», δήλωσε.

«Αυτές οι ενέργειες δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο ατυχημάτων και πιθανής κλιμάκωσης. Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στον εξαιρετικό επαγγελματισμό και τη γενναιότητα του πληρώματος της RAF που συνέχισε την αποστολή του παρά τις επικίνδυνες αυτές ενέργειες».

«Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής: αυτό το περιστατικό δεν θα κλονίσει τη δέσμευση της Βρετανίας να υπερασπιστεί το ΝΑΤΟ, τους συμμάχους μας και τα συμφέροντά μας από τη ρωσική επιθετικότητα», κατέληξε.

Τα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων (flight-tracking) αποκαλύπτουν ότι οι πτήσεις επιτήρησης της RAF πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα φαίνεται πως έχουν ανασταλεί μετά το παρ’ ολίγον ατύχημα, καθώς κανένα αεροσκάφος τύπου Rivet Joint δεν έχει πετάξει στην περιοχή από τις 21 Απριλίου.

Παράλληλα, το περιστατικό στη Μαύρη Θάλασσα συμπίπτει με τις αυξανόμενες ανησυχίες για τη ρωσική δραστηριότητα και στα βρετανικά ύδατα.

Όπως αποκάλυψε τον περασμένο μήνα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, υποβρύχια του Κρεμλίνου έχουν εντοπιστεί να εκτελούν αποστολές παρακολούθησης των ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων δεδομένων της Βρετανίας.