Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Ετοιμάζουν νέο πόρισμα – «Αυτός είναι στο σπίτι του και εμείς πάνω από τα μνήματα», λένε συγγενείς των θυμάτων

«Αυτός είναι στο σπίτι του και εμείς πάνω από τα μνήματα», λένε οι συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος στη Ρόδο, αναφέροντας ότι θα δώσουν αγώνα για να μπει στη φυλακή ο οδηγός.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Ο δράστης έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, πέρασε με κόκκινο και σκότωσε τα κορίτσια μας. Τώρα αυτός είναι στο σπίτι του και εμείς πάνω από τα μνήματα. Εχουμε στοιχεία για την εγκληματική συμπεριφορά του, υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που τα είδαν όλα. Δικαίωση ζητάμε». Με την οργή να ξεχειλίζει, ο εξάδελφος και θείος των θυμάτων, κ. Γιάννης, επισημαίνει στη Realnews τις διαστάσεις της πρωτοφανούς τραγωδίας που χτύπησε την οικογένεια όταν η μοιραία BMW του 44χρονου εμβόλισε το Ι.Χ. των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, που έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση. Οι συγγενείς, με τη βοήθεια πραγματογνώμονα, ετοιμάζουν νέο πόρισμα, ώστε να αναδειχθεί η εγκληματική οδηγική συμπεριφορά του 44χρονου.

Ο πρώην οδηγός αγώνων αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, καταβάλλοντας ως εγγύηση το ποσό των 50.000 ευρώ και στερούμενος του διπλώματος οδήγησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος επιχειρηματίας πριν από δύο χρόνια είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίο όταν, όπως είχε καταθέσει ο συνοδηγός του οχήματος, είχε αναπτύξει ταχύτητα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Μάλιστα, ο συνοδηγός του είχε τραυματιστεί και έμεινε κλινήρης επί 20 ημέρες προκειμένου να αναρρώσει.

«Η αρχική ταχύτητα ήταν πολύ μεγάλη και όχι αυτή που ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος. Με τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας επιδιώκουμε να ρίξουμε φως στην υπόθεση για να αποδειχθεί η αλήθεια. Υπάρχει ήδη πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων, καταθέσαμε σε πρώτη φάση ένα υπόμνημα δέκα σελίδων, ενώ για τον δράστη υπάρχει βεβαρημένο παρελθόν οδήγησης με υψηλές ταχύτητες και εμπλοκή του σε άλλο τροχαίο και στο παρελθόν», τόνισε στην «R» ο δικηγόρος της οικογένειας των δύο γυναικών, Δημήτρης Βερβέρης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν δύο σημαντικές καταθέσεις δύο Γερμανών υπηκόων, ενός άνδρα και μίας γυναίκας, που υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες του δυστυχήματος στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου.

«Έτρεχε πολύ και το αυτοκίνητο έκανε πολύ θόρυβο πριν από τη σύγκρουση. Αυτό μας έκανε να στρέψουμε το βλέμμα στην πορεία του. Είμαστε σίγουροι ότι η BMW πέρασε με κόκκινο και μάλιστα με καθυστέρηση 3-4 δευτερολέπτων πριν συγκρουστεί με το όχημα των δύο γυναικών. Το άλλο όχημα είχε ξεκινήσει με πράσινο», ανέφεραν οι μάρτυρες.

Από την πλευρά του, ο οδηγός στην κατάθεσή του υποστήριξε πως έτρεχε με 80-90 χιλιόμετρα σε σημείο όπου το όριο είναι 60 χλμ., ενώ ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε κόκκινο σηματοδότη προκειμένου να πραγματοποιήσει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς τη Λίνδο, γεγονός που, κατά την εκδοχή του, κατέστησε αδύνατη την αποφυγή της σύγκρουσης.

Η εισαγγελική λειτουργός άσκησε εις βάρος του δύο ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, η πρώτη αφορά επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος, η δεύτερη ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή, και τον παρέπεμψε ενώπιον του β’ τακτικού ανακριτή Ρόδου. Ο δράστης μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος.

Ο οδηγός υποβλήθηκε αμέσως μετά το δυστύχημα σε αλκοτέστ με το αποτέλεσμα να είναι αρνητικό.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας που συντάχθηκε από αξιωματικούς της Τροχαίας Ρόδου, τα ίχνη που άφησε στην άσφαλτο η BMW αμέσως μετά τη σύγκρουση έχουν μήκος 52,5 μέτρα πλάγιας ολίσθησης «και μάλιστα με φρένα, με τροχοπέδηση. Σε ξηρό οδόστρωμα, κάτω από αίθριες συνθήκες και με καλή ορατότητα, ένα αυτοκίνητο δεν αφήνει τέτοιο αποτύπωμα εκτός εάν η κινητική του ενέργεια τη στιγμή της πρόσκρουσης ήταν εξαιρετικά υψηλή, οπότε η αρχική του ταχύτητα ήταν πάρα πολύ μεγάλη», προσθέτει ο συνήγορος της οικογένειας, Δ. Βερβέρης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου με ανώνυμη οδό που οδηγεί προς την παραλία Αφάντου. Στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, μεταξύ των οποίων ειδικός σηματοδότης με μορφή βέλους αριστερά για τα οχήματα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στροφή από την Εθνική Οδό προς την ανώνυμη οδό. Στο σημείο αυτό η έκθεση καταγράφει ένα σημαντικό εύρημα.

Στον σηματοδότη με τη μορφή βέλους αριστερά που βρίσκεται πάνω στη διαχωριστική νησίδα δεν λειτουργούσε η κόκκινη ένδειξη. Η βλάβη στην κόκκινη ένδειξη του σηματοδότη νησίδας δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί εάν υπήρχε και κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ή εάν προέκυψε ως συνέπειά της.