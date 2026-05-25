Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: «Όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη, δεν κάναμε τον Σύλλογο για πολιτικές φιλοδοξίες»

Στις εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών, ενόψει και της επανέναρξης της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς, αλλά και στο κόμμα που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού την περασμένη εβδομάδα, αναφέρθηκαν ο Παύλος Ασλανίδης και η Ελένη Βασάρα.

Ο πρόεδρος και η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, τόνισαν για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ότι λειτουργεί αποπροσανατολιστικά ως προς τον δικαστικό αγώνα που έχουν μπροστά τους οι συγγενείς.

Παίρνοντας τον λόγο αρχικά ο Παύλος Ασλανίδης, τόνισε πως «σκοπός μας όλων είναι να βρούμε την αλήθεια, που την έχουμε βρει σε μεγάλο ποσοστό, αλλά δυστυχώς πέφτουμε σε έναν τείχος συγκάλυψης εδώ και τρία χρόνια. Και δυστυχώς πέφτουμε και σε ένα τείχος στα ανώτατα τα επίπεδα της Δικαιοσύνης, με κύριο υπαίτιο τον υπουργό της συγκάλυψης, τον κύριο Φλωρίδη».

Στάθηκε στο αίτημα που έχει καταθέσει από τον Νοέμβριο του 2024 για την εκταφή του παιδιού του, ώστε, όπως, είπε να διαπιστώσει «αν όντως μου παρέδωσαν τον γιο μου».

Αναφέρθηκε διεξοδικά στις αρνήσεις που λάμβανε συνεχώς κάνοντας λόγο για συνοπτικές κρίσεις. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στο χρονικό διάστημα μετά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που οδήγησε και άλλες οικογένειες συγγενών να ζητήσουν εκταφές των δικών τους ανθρώπων κατήγγειλε πως «είδαμε 7 μήνες να αλλάζουν τις διατάξεις και φτάσανε σε σημείο να μας πουν, θα κάνετε μόνο τις εξετάσεις που κάναν οι μηχανοδηγοί. Δηλαδή, αν τα παιδιά μας, είχαν πιει, είχαν πάρει ναρκωτικά, αυτό μόνο τοξικολογικές εξετάσεις, τίποτα άλλο. Προσέφυγα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις αρχές Φεβρουαρίου, ζητώντας την πλήρη διεθνή διερεύνηση των πράξεων και παραλείψεων των Εθνικών Αρχών. Και επιφυλασσόμενος να υποβάλω μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τυχόν συγκάλυψη, παραβίαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας».

Υποστήριξε ότι πλέον, ύστερα από τις πιέσεις των συγγενών αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ώστε να βρεθούν τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουν περάσει όμως ήδη δύο μήνες και αναζητείται χρηματοδότηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αναπάντητα πολλά «γιατί»

«Η ανάκριση έκλεισε αλλά άφησε σκόπιμα αναπάντητα πολλά “γιατί”, που οφείλει να τα αναδείξει η κύρια δίκη και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτό» ανέφερε από τη μεριά της η γραμματέας του Συλλόγου Ελένη Βασάρα που έχει μελετήσει ενδελεχώς την δικογραφία, σύμφωνα με το rthess.gr.

«Γιατί στις κατηγορίες που αποδίδονται στους κατηγορούμενους υπάρχει ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι με ενδεχόμενο δόλο, παρά το πλήθος στοιχείων που αποδεικνύει ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν επί χρόνια το ενδεχόμενο μιας τέτοιας τραγωδίας και ουσιαστικά το αποδέχονταν με τη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων; Γιατί δεν διερευνήθηκαν οι ποινικές ευθύνες, αλλά ούτε κλήθηκαν να καταθέσουν έστω ως μάρτυρες σημαντικά στελέχη του ΟΣΕ; Γιατί δεν διερευνήθηκαν οι ποινικές ευθύνες, αλλά ούτε κλήθηκαν να καταθέσουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας για τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 του 2014, που έπρεπε να είχε υλοποιηθεί ως το τέλος του 2016; Γιατί δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο καμία απόδοση ευθυνών για το θάνατο και την απανθράκωση των 25 από τα 57 θύματα; Γιατί οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Hellenic Train αντιμετωπίζουν μόνο πλημμεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, βγαίνοντας ουσιαστικά εκτός του κάδρου των ευθυνών για την τραγική κατάσταση του σιδηροδρόμου; Γιατί δεν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στα στελέχη της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας του Υπουργείου; Γιατί δεν έγιναν οι εκταφές μέχρι τώρα, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες χημικές εξετάσεις;» αναρωτήθηκε, μεταξύ άλλων.

Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι άσκησε το δικαίωμα παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας μόνο κατά του σταθμάρχη και των εποπτών και όχι άλλων κατηγορουμένων. «Η κυβέρνηση τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, τρία χρόνια μετά τα εκκωφαντικά αποδεικτικά στοιχεία, που αναδεικνύουν τις διαχρονικές ευθύνες του κράτους, των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχείρησε προκλητικά να επαναφέρει το απαράδεκτο αφήγημα του ανθρώπινου λάθους, το ότι για όλα φταίνε οι σταθμάρχες. Δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, μόνο για το σταθμάρχη, για τους δύο σταθμάρχες, απογευματινής βάρδιας και για τον προϊστάμενο, που είχε την ευθύνη να βγάζει τις βάρδιες όλων των σταθμαρχών. Ούτε τα προσχήματα δηλαδή».

Τι είπαν για το κόμμα Καρυστιανού

Αναφερόμενος στο νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης σχολίασε αρχικά πως «ψυχές κουβαλάει ο καθένας, όπως μπορεί, μέσα του. Και σίγουρα κουβαλάει πιο πολύ τη φωνή και την οργή του παιδιού του και του συγγενή του που χάθηκε. Εμένα δεν μου αρέσουν οι θεατρινισμοί, ξέρετε ότι μιλάω πάντα, κατευθείαν, έχω αναφερθεί ότι δεν είναι στο καταστατικό του Συλλόγου ούτε προσωπικές φιλοδοξίες ούτε τίποτα άλλο. Κάναμε τον Σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της Δικαιοσύνης. Ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες, ούτε τίποτα άλλο».

Από κει και πέρα, όπως είπε ο κ. Ασλανίδης, «είναι δικαίωμα του καθενός, όπως της κυρίας Καρυστιανού, αφού αποφάσισε να ιδρύσει κόμμα, είναι δικαίωμά της. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έγινε στο σωστό timing, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αποπροσανατολισμός. Είναι ο δικαστικός αγώνας μπροστά μας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη. Δεν βοηθάει στην πορεία της υπόθεσης».

«Η πρώην πρόεδρος του συλλόγου, ουσιαστικά δεν συμμετέχει στις εκδηλώσεις του συλλόγου και στις δράσεις, από τα τέλη του Σεπτέμβρη» σχολίασε αρχικά η κα Βασάρα για την Μαρία Καρυστιανού. Θύμισε την εποχή όταν ξεκίνησε η φημολογία περί σχηματισμού κόμματος Καρυστιανού και τις δημόσιες δηλώσεις διαφοροποίησης από τους συγγενείς ακόμη και για αποφάσεις και κινήσεις που έκανε χωρίς να πρόκειται για συλλογικές αποφάσεις μετά από διαβούλευση.

«Όλο αυτό δρούσε αποπροσανατολιστικά, εντελώς αποπροσανατολιστικά, γιατί εμείς οι συγγενείς και τα μέλη του Συλλόγου και όλοι οι συγγενείς αυτό που θέλαμε, ήταν να δίναμε όλες μας τις δυνάμεις για την αποκάλυψη των ενόχων, για να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι για το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη και, επίσης, να αποκαλυφθούν και οι διαχρονικές αιτίες που οδήγησαν στα Τέμπη» σημείωσε, μεταξύ άλλων.